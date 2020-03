Trotz Coronakrise Kommunalwahl in Bayern

So, 15.03.2020, 09.38 Uhr

Trotz der Coronaviruskrise hat in Bayern am Sonntag die Kommunalwahl begonnen. Etwa zehn Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die bayerische Landesregierung hielt trotz der Schließung von Schulen und Kindergärten an dem Wahltag fest und rief zur Teilnahme auf.