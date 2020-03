Coronavirus und Ausgangssperren: Markus Söder schafft Tatsachen

Die Polizeiberichte der letzten Tage waren „nicht so ermutigend“. Markus Söder (CSU) versprach sich nichts davon, das Wochenende abzuwarten. Auch „die endlosen Abstimmungen“ wollte er sich nicht länger antun. Am Mittag preschte der Ministerpräsident vor: Ausgangssperren in Bayern. Söder richtet...