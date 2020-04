Coronavirus USA: Donald Trump schockt mit Vorschlag - und rudert zurück

Bleiche und Desinfektionsmittel als Anti-Corona-Therapie den Menschen spritzen? UV-Bestrahlung oder grelles Licht gegen das Virus in Stellung bringen? US-Präsident Donald Trump hat von der Kanzel des Weißen Hauses laut gedacht und damit Ärzte, Wissenschaftler, Aufsichtsbehörden sowie Hersteller von giftigen Hygieneprodukten in Alarmzustand versetzt.

„Nehmen sie Desinfektionsprodukte nicht zu sich”, warnte die US-Umweltbehörde EPA, „wenden Sie das Produkt niemals bei sich oder anderen an.” Gleiches sagte die Arzneimittelbehörde FDA. Der englische Konzern Reckitt Benckiser, der die in den USA beliebten Desinfektionsmittel Lysol und Dettol verkauft, schlug in die gleiche Kerbe: „Unter keinen Umständen” dürften Desinfektionsmittel „in den menschlichen Körper verabreicht werden”.

Ärzte der Georgetown-Universität in Washington nannten die Gedankenspiele Trumps „schlicht Wahnsinn.” Der frühere US-Sozialminister Robert Reich warf Trump vor, „tatkräftig die öffentliche Gesundheit zu gefährden”.

Bleichmittel und UV-Strahlen gegen das Coronavirus

Was war passiert? William Bryan, im US-Heimatschutzministerium für Wissenschaft und Technologie zuständig, präsentierte bei der täglichen Trump-Presse-Konferenz im Weißen Haus am Donnerstagabend die Erkenntnis, dass direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit dem Coronavirus nicht behagen.

Der politische Beamte verwies mittels Schautafeln auf Laborversuche, bei dem man das Virus in verschiedenen Temperatur-Zuständen auf diversen Oberflächen, etwa Türklinken, untersucht habe. Ergebnis: Je heller, heißer und feuchter die Umgebung, desto schneller sterbe das Virus ab. Lesen Sie hier: So lange lebt das Coronavirus auf Oberflächen

Wie sich das mit dem von der Weltgesundheitsorganisation und Medizinern bestätigten Wissen verträgt, dass Corona in Südostasien grassiert, wo eben jenen Bedingungen fast das ganze Jahr über gegeben sind, sagte Herr Bryan nicht. Auch war von ihm keine praxisnahe Anwendung seiner Labor-Ergebnisse zu vernehmen. Dafür die wenig überraschende Note, dass der Einsatz von Bleiche und Isopropyl-Alkohol als Putzmittel dem Virus definitiv den Garaus mache.

Coronavirus-Therapie: Trump fragt nach Desinfektionsmittel-Spritzen für Infizierte

Worauf Trump, der sich eine „natürliche Fähigkeit” attestiert, solche Zusammenhänge schnell zu erfassen, die Dinge kurzerhand vor laufender Kamera miteinander verband. In staunenswerter Rhetorik stellte der Präsident die Suggestiv-Frage, ob man einem mit dem Virus angesteckten menschlichen Körper a) hochdosierte UV-Strahlen zukommen lassen und b) besagte Desinfektionsmittel spritzen könne.

Ein Stoff, der binnen einer Minute das Virus „killen” könne, „das klingt für mich interessant”, sagte Trump und stellte in den Raum, dass die Experten an eben diesen Dingen demnächst experimentieren würden.

Coronavirus in den USA: Donald Trump hat einen neuen Vorschlag für eine Covid-19-Therapie gemacht – und damit viele geschockt. Dann ruderte der Präsident zurück. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Heimatschützer Bryan sagte nichts, wirkte dafür erkennbar verdruckst. Dr. Deborah Birx, die Leiterin der präsidialen Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie, wirkte wie Videos belegen beim Zuhören wie versteinert und nannte Trumps Idee später intern keine vielversprechende Therapie-Option. Lesen Sie hier: Coronavirus in den USA – Was man jetzt wissen muss

Der für die TV-Sender NBC und MSNBC tätige Arzt Dr. Vin Gupta bezeichnet stellvertretend für viele Mediziner Trumps Gerede als „unverantwortlich und gefährlich”.

Unter den anwesenden Journalisten im Weißen Haus machte sich Erstaunen breit. War es doch Trump, der seit Wochen gegen wissenschaftlichen Rat die Einnahme des Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin als Wundermittel gegen Covid-19 beworben hatte und mehrere Millionen Dosen des ursprünglich vom deutschen Bayer-Konzern unter dem Namen Resochin eingeführten Präparats in die USA schaffen ließ, wo inzwischen über 50.000 Menschen an dem Virus gestorben sind. Die aktuellen Entwicklungen: Coronavirus in den USA – Alles Wichtige im Newsblog

Covid-19-Therapie mit Hydroxychloroquin – Forscher kühlen Erwartungen ab

In dieser Woche kühlten Forscher der Universitäten in Virginia und South Carolina die Erwartungen deutlich ab. Sie werteten die Akten von rund 370 infizierten US-Veteranen aus. Ergebnis: Patienten, die mit dem Malaria-Mittel behandelt worden, starben häufiger als die einer Vergleichsgruppe, denen das Medikament nicht gegeben worden war.

Am Freitag erklärte Trump, seine Idee mit dem Desinfektionsmittel sei „sarkastisch” gemeint gewesen. Zuvor hatte seine neue Sprecherin Kayleigh McEnany dagegen betont, die Äußerungen des Präsidenten seien „unverantwortlich” aus dem Zusammenhang gerissen worden.

