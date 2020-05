Mo, 04.05.2020, 11.28 Uhr

In seiner Verzweiflung über die verheerenden Folgen der Corona-Pandemie in der brasilianischen Stadt Manaus hat deren Bürgermeister die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg um Hilfe gebeten. In seiner Stadt im Herzen des Amazonas-Gebiet müssten die "Leben von Waldschützern" gerettet werden, sagte Arthur Virgilio Neto in einer Videobotschaft.