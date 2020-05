Coronavirus: Wie die demokratischen Grundrechte eingeschränkt wird

Mit Viruserkrankungen und deren politischen Folgen haben sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes vor nunmehr fast 71 Jahren bekanntlich nicht befasst. Lange Zeit schien es ja auch undenkbar, dass ein mikroskopisch kleiner Erreger die Macht besitzt, die demokratische Grundordnung aus den Angeln zu heben.

Doch die letzten Wochen und Monate haben uns eines Besseren belehrt. Corona hat die Welt in kürzester Zeit fundamental verändert. Auch in Deutschland sind die Auswirkungen in nahezu jedem Lebensbereich zu spüren. Kaum eine Krise hat jemals so schnell, unmittelbar und hart in die Wirklichkeit und den Alltag der Menschen eingegriffen.

Für viele macht sich Corona in erster Linie materiell bemerkbar. Millionen Beschäftigte sind derzeit in Kurzarbeit, Hunderttausende Selbstständige blicken wegen der massiven Umsatzeinbußen in den vergangenen Wochen in den wirtschaftlichen Abgrund. Doch wegen der Pandemie sind auch die demokratischen Grundrechte der Bürger in einem bis dahin nicht vorstellbaren Ausmaß auf der Strecke geblieben.

Coronavirus: Umfassendster Eingriff in Grundrechte seit Gründung der Bundesrepublik

Alessandro Peduto, Politik-Korrespondent Foto: FMG

Seit Gründung der Bundesrepublik hat es einen so umfassenden Eingriff in die Freiheit nicht gegeben. Größere Demonstrationen und politische Kundgebungen sind wegen der Infektionsgefahr verboten. Die Reise- und Bewegungsfreiheit bleibt vorerst eingeschränkt. Das Gleiche gilt für das Recht auf Religionsausübung, auch wenn Gottesdienste mit wenigen Teilnehmern wieder möglich sind.

Selbstverständlich ist es in der derzeitigen Pandemie richtig, den Gesundheitsschutz an die erste Stelle zu setzen. Welche Folgen ein unbekümmerter Umgang mit dem Virus hat, können wir im Ausland beobachten. In Italien, Großbritannien und den USA hat die Politik zunächst so getan, als sei Covid-19 nur eine hartnäckige Erkältung.

Das öffentliche Leben ging lange Zeit unbekümmert weiter. Nun beklagen diese Länder die höchsten Todeszahlen. Von daher ist es gut, dass Deutschland frühzeitig einen anderen Weg eingeschlagen hat.

Corona-Maßnahmen stoßen zunehmend auf Zweifel in der Bevölkerung

Dennoch erleben wir, dass die konkrete Ausgestaltung und die Sinnhaftigkeit etlicher einschränkender Maßnahmen zunehmend auf Zweifel stoßen. Rund 1000 Bürger gehen inzwischen gerichtlich gegen die Corona-Auflagen vor, wie neue Zahlen des Deutschen Richterbunds belegen.

Der Widerstand gegen die Auflagen wächst. Zwar wurden bislang die meisten Eilanträge dieser Art von den Richtern zurückgewiesen. Das dürfte sich aber ändern, falls sich die Ausbreitung des Virus abflacht. Es bleibt die Frage, wie sich die Wahrung der Grundrechte besser mit dem Gesundheitsschutz in Einklang bringen lässt.

Bislang haben wir vor allem erlebt, wie die Regierenden in Bund und Ländern per Eilbeschluss die Freiheiten der Bürger beschnitten haben. Die Parlamente hatten wenig zu melden. Und offen gesagt unternahmen sie auch von sich aus nicht allzu große Anstrengungen, um Mitsprache einzufordern. Der Schreck der Pandemie hat die Demokratie lange in eine Schockstarre versetzt.

Es muss Strategien geben, Freiheiten zu gewähren und Ansteckungswellen zu vermeiden

Jetzt, im Zuge der Lockerungsdebatten, erkennen wir, dass es auf Dauer Wege und Möglichkeiten geben muss, mit Bedacht Freiheiten zu gewähren, ohne blind neue Ansteckungswellen in Kauf zu nehmen. Versammlungen mit Abstandsgebot, Schulunterricht im Schichtsystem, Ladenöffnungen mit Maskenpflicht sind solche Lösungen. Gewiss – Widersprüche bleiben. Lesen Sie mehr: Corona-Lockerungen – Welche Regel in welchem Bundesland gilt

Die Regierung etwa will das Reisen weiterhin einschränken, deutsche Urlaubsregionen öffnen dagegen für Touristen. Ja, es wird seine Zeit brauchen, bis wir vielleicht auch mithilfe der Justiz Demokratie und Pandemie unter einen Hut bekommen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten dafür wohl Verständnis gehabt.

