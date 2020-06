USA: Proteste nach Tod von George Floyd - alle beteiligten Polizisten angeklagt

Die wichtigsten Nachrichten zu den Protesten in den USA:

Proteste in den USA: Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz gehen weiter Zehntausende auf die Straße

Inzwischen sind auch die anderen drei Polizisten, die bei dem Einsatz dabei waren, angeklagt worden

Die Anklage gegen den Haupttäter Derek Chauvin ist hochgestuft worden

In der achten Nacht in Folge demonstrierten Menschen in vielen Städten in der „Black Lives Matter“-Bewegung gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeit

In Deutschland gibt es Kritik an Talkshows, die zu dem Thema nur weiße Gäste eingeladen haben

Präsidentschaftskandidat Joe Biden kritisierte Trump für seinen Umgang mit den Demonstrierenden

Basketball-Legende Dirk Nowitzki spricht von Angst um seine Kinder

Das US-Militär schickt Soldaten Richtung Washington

Seit Tagen ruft US-Präsident Trump die Gouverneure zu einem härteren Durchgreifen auf – und droht den Einsatz von US-Streitkräften im Inland an

Die Proteste in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz setzen sich fort. Trotz der in vielen Städten geltenden nächtlichen Ausgangssperren demonstrierten wieder Tausende bis zum späten Dienstagabend (Ortszeit), etwa in Los Angeles, Washington und New York. Dort soll es Berichten des Senders CNN zufolge wieder zu Vandalismus gekommen sein.

Vor dem Weißen Haus In Washington protestierten erneut Hunderte Menschen – nachdem am Vortag Militär-Polizisten mit Tränengas friedliche Demonstranten vertrieben hatten, augenscheinlich, um einen Foto-Termin für US-Präsident Donald Trump zu ermöglichen, der zur gleichen Zeit in einer Fernsehansprache sagte, er werde friedliche Demonstranten schützen.

Die Protestierenden skandierten Slogans wie „Wir bewegen uns nicht“ und „Scheiß auf Eure Ausgangssperre“. Viele hielten auch Plakate der Bewegung „Black Lives Matter“ hoch, auf anderen stand „Ich kann nicht atmen“ – Worte, die Floyd kurz vor seinem Tod geäußert hatte, als ein weißer Polizeibeamter minutenlang auf seinem Hals kniete.

Proteste in den USA nach dem Tod von George Floyd

Mittwoch, 3. Juni: Demonstrierende protestieren trotz Ausgangssperren

21.39 Uhr: Es war in den vergangenen Tagen einer der wichtigsten Forderungen der Demonstranten, die nach dem Tod des Schwarzen George Floyd in den USA zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen waren: Nicht nur den durch Videos bekannten Haupttäter, Officer Derek Chauvin, anzuklagen, der sein Knie neun Minuten lang brutal auf den Hals des 46-Jährigen gepresst hatte. Sondern auch zwei weitere Cops, die auf Rücken und Beinen des wegen eines gefälschten 20 Dollar-Scheins festgenommenen Floyds kauerten. Hintergrund: Mord an George Floyd – Das Video, das die USA veränderte

Und einen vierten Beamten mit asiatischen Wurzeln, der passiv zusah, wie Floyd das Bewusstsein verlor, obwohl Passanten mehrfach auf den prekären Zustand des Afro-Amerikaners hingewiesen hatten. Zehn Tage nach dem Tod Floyds, der in der nächsten Woche im Beisein von Präsidentschaftskandidat Joe Biden in Houston beerdigt werden soll, hat Keith Ellison, der Generalstaatsanwalt von Minnesota, am Mittwochnachmittag die Anklage gegen Chauvin hochgestuft. Dem Polizisten wird nun „Mord zweiten Grades“ vorgeworfen, was eine gewisse Absicht und oder Inkaufnahme des Todes unterstellt. Lesen Sie mehr: Derek Chauvin – Das ist der Mann, der den US-Protest auslöste

Bisher lautet die Anklage gegen den mehrfach vorher durch Gewalteinsatz auffällig gewordenen Beamten auf “Mord dritten Grades”, was in Deutschland dem Gesetzbuch nach ungefähr Totschlag entsprechen würde. Die drei anderen Polizisten – Tou Thao, J. Alexander Kueng und Thomas Lane – werden angeklagt, den Mord an Floyd “begünstigt” und dabei „geholfen“ zu haben. Benjamin Crump, der Anwalt der Familie Floyds, begrüßte die Festnahme und Anklage der übrigen Beamten und sprach von einem “bittersüßen Moment” für die Angehörigen. Für Chauvin bedeutet die zugespitzte Anklage bei einer Verurteilung im schlimmsten Fall 40 Jahre Haft. Er ist jetzt 44 Jahre alt.

Bundesregierung äußert sich erstmals ausführlich zu George Floyds Tod

16.07 Uhr: Die Bundesregierung hat sich in Person von Steffen Seibert erstmals ausführlich zum Tod von George Floyd und den damit in Zusammenhang stehenden Protesten geäußert. Seibert sagte, dass der entsetzliche und vermeidbare Tod von George Floyd auch die Bundesregierung erschüttert habe. Mit Blick auf die Ausschreitungen betonte Seibert, dass es in den USA derzeit auch „massenhaft friedliche Proteste“. Zudem seien die USA eine „starke Demokratie“.

Auf Nachfragen zu den Drohungen Trumps, dass Militär gegen die Demonstranten einsetzen zu wollen, wollten sich weder Seibert noch ein Sprecher des Außenministeriums äußern. Zu Ankündigungen und Twitter-Beiträgen Trumps „tun wir gut daran, uns nicht zu äußern“, sagte der Sprecher des Außenministeriums.

Seibert sagte zudem, dass Rassismus ganz sicher kein amerikanisches Problem sei. Zu der Lage schwarzer Menschen in Deutschland, könnten aber Betroffene besser Auskunft erteilen als er.

11.08 Uhr: Die Moderatorin Sandra Maischberger hat heftige Kritik im sozialen Netzwerk Twitter ausgelöst, weil zu einer Sendung, in der auch die Proteste in den USA diskutiert werden sollen, nur weiße Gäste eingeladen sind. Maischberger begründete die Auswahl damit, dass bei „maischberger. die woche“ auch andere Themen besprochen werden sollen.

„Schwarze Menschen können sich tatsächlich auch zu diesen Themen positionieren“, sagte dazu die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags, Aminata Touré.

Joe Biden: „Trump hat dieses Land in ein Schlachtfeld verwandelt“

11.04 Uhr: Joe Biden, Ex-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hat Donald Trump scharf für seinen Umgang mit den Protesten kritisiert: „Donald Trump hat dieses Land in ein Schlachtfeld verwandelt, das von alter Verbitterung und neuen Ängsten getrieben wird“, sagte Biden am Dienstag bei einer Ansprache in Philadelphia.

"Worte zählen!" Biden kritisiert Trump scharf Worte zählen! Biden kritisiert Trump scharf

Über einen Pressetermin von Trump, bei der dieser mit einer Bibel in der Hand vor einer Kirche posierte, sagte Biden, er wünsche sich, der Präsident würde die Bibel „ab und zu öffnen, anstelle mit ihr zu wedeln“. Zuvor hatte Trump einen friedlichen Protest in der Nähe der Kirche gewaltsam auflösen lassen, damit er zu dem Gotteshaus laufen könne.

7.53 Uhr: In New York ist die von 20 Uhr bis 5 Uhr geltende Ausgangssperre bis Ende der Woche verlängert worden, nachdem es wieder zu Ausschreitungen gekommen ist. In Manhattan sind erneut Geschäfte geplündert worden. Tausende Demonstranten missachteten am Dienstagabend in New York die Ausgangssperre, einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge soll es wieder zu Vandalismus gekommen sein. Auch in der Hauptstadt Washington marschierten erneut tausende Menschen.

Demonstranten werden während der Ausgangssperre von der Polizei an der Manhattan Bridge gestoppt. Die landesweiten Proteste richten sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Floyd durch einen weißen Polizisten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Foto: JOEL MARKLUND / dpa

Die größte Demonstration gab es im texanischen Houston, wo George Floyd aufgewachsen war. Rund 60.000 Menschen strömten nach offiziellen Angaben zusammen. Floyd sei „nicht umsonst gestorben“, sagte der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, bei der Kundgebung in der texanischen Millionenmetropole, an der auch Familienangehörige des Verstorbenen teilnahmen. Er sprach damit die Hoffnung aus, dass die Proteste zu Fortschritten im Kampf gegen Diskriminierung führen.

Dirk Nowitzki und Jay-Z äußern sich zum Tod von George Floyd

7.28 Uhr: Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat sich mit emotionalen Worten in die Debatte um Rassismus und Gewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA eingeschaltet. Der gebürtige Würzburger und ehemalige Star der National Basketball League NBA schrieb in der Nacht auf Mittwoch bei Twitter: „Ich bin am Boden zerstört und traurig, dass wir so etwas immer und immer wieder sehen. Ich habe Angst um die Zukunft meiner Kinder.“

Nowitzki, der von 1999 bis 2019 für die Dallas Mavericks spielte, hat den Lebensmittelpunkt mit seiner Ehefrau und den drei Kindern weiterhin in der texanischen Metropole. Familien hätten seit Generationen so gefühlt, schrieb Nowitzki weiter: „Wir müssen jetzt etwas ändern.“ Der 41-Jährige sicherte seine Stimme und seine Unterstützung zu. „Können wir freundlich und respektvoll sein, können wir zuhören und voneinander lernen? Können wir unsere Kinder erziehen?“, fragte Nowitzki. Mit dem Herzen sei er bei der Familie Floyd und allen anderen Familien, die Rassismus und soziale Ungerechtigkeit erleben würden, schrieb Nowitzki.

Proteste gegen Polizeigewalt – US-Militär Richtung Washington verlegt

4.45 Uhr: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben rund 1600 Soldaten auf Militärstützpunkte rund um Washington verlegt, um die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt angesichts der anhaltenden Proteste bei Bedarf unterstützen zu können. Die Militärpolizisten und Infanteristen stünden bereit, um gegebenenfalls unterstützend einzugreifen, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Dienstagabend (Ortszeit). Minister Mark Esper habe die Verlegung der Soldaten angeordnet, hieß es weiter.

Trump hatte am Montag angekündigt „abertausende“ Soldaten des US-Militärs einsetzen zu wollen, um Ausschreitungen am Rande der friedlichen Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd einen Riegel vorzuschieben. Ein Einsatz des hochgerüsteten US-Militärs im Land wäre allerdings sehr ungewöhnlich. Mehrere Bundesstaaten haben zur Unterstützung allerdings Soldaten ihrer Nationalgarde aktiviert. Diese werden in den USA häufiger bei Naturkatastrophen und anderen Großlagen eingesetzt.

3.51 Uhr: Zum Gedenken an den getöteten George Floyd hat Rap-Superstar Jay-Z hat zusammen mit Anwälten, Aktivisten und Opfern von Polizeigewalt Zeitungsanzeigen geschaltet. „Als Widmung an George Floyd“ ist die ganzseitige Anzeige mit Auszügen aus einer Rede des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King aus dem Jahr 1965 tituliert. King bekräftigte damals im US-Staat Alabama, für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen und die Stirn zu bieten, auch angesichts von Schlagstöcken, Polizeihunden und Tränengas.

Zusammen mit Jay-Z haben unter anderem Angehörige von Afroamerikanern, die bei Polizeieinsätzen ums Leben gekommen sind, die Anzeige unterschrieben. Unterzeichnet wurde sie auch von der Organisation Innocence Project, die sich bemüht, zu unrecht Verurteilte aus Gefängnissen zu holen.

1.12 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Drohung Donald Trumps, angesichts der Unruhen in den USA notfalls das Militär gegen Demonstranten einzusetzen, scharf verurteilt. „Statt Öl ins Feuer zu gießen, müssen wir versöhnen. Statt uns auseinanderdividieren zu lassen, sollten wir den Schulterschluss suchen gegenüber den radikalen Extremisten“, sagte Maas dem „Spiegel“. Mit Gewalt zu drohen, löse nur weitere Gewalt aus. „Demokraten dürfen nie eskalieren – auch nicht durch Worte“, fügte Maas hinzu.

Dienstag, 2. Juni: Trump erwägt Einsatz des US-Militärs

23.04: Aufgrund eines ungeklärten Todesfalls in Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen Polizeigewalt gegen Schwarze ist der Polizeichef von Louisville Steve Conrad fristlos entlassen worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag (Ortszeit) war der afroamerikanische Gastronom David McAtee in Louisville im Bundesstaat Kentucky aufgrund bisher ungeklärter Umstände erschossen worden.

Wie Kentuckys Gouverneur Andy Beshear mitteilte, waren Polizei und Nationalgarde dabei eine größere Menschenmenge aufzulösen, als Unbekannte das Feuer auf sie eröffneten. Die Einsatzkräfte schossen daraufhin auf die Menschenansammlung, in der sich nach Angaben des örtlichen Fernsehsender WHAS11 auch David McAtee befand. Er betrieb einen Grillstand in unmittelbarer Nähe des Tatorts.

Am Montag gab Bürgermeister Greg Fischer bekannt, dass die Polizisten vor Ort ihre Bodycams während des Vorfalls ausgeschaltet hatten. Das verstößt gegen die Vorschriften, weswegen Fischer auch die umgehende Entlassung von Steve Conrad verkündete. Gouverneur Beshear ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an.

In Louisville erinnerten die Menschen bei ihren Protesten nicht nur an den Tod von George Floyd, sondern auch an den der Afroamerikanerin Breonna Taylor. Die 26-jährige Notfallsanitäterin wurde am 13. März diesen Jahres von Polizisten in ihrer Wohnung erschossen. Laut einem Bericht der Washington Post, soll die Polizei in Taylors Wohnung nach einem Mann gesucht haben, der bereits festgenommen worden war.

19.03: Millionen Menschen sind einem Aufruf der US-Musikindustrie gefolgt und haben unter dem Hashtag „Blackout Tuesday“ Schwarzbilder auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken gepostet.

Die Kampagne ist eine Reaktion auf den langhaltenden Rassismus und die Ungerechtigkeit gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe in den USA, schrieben die Initiatoren Jamila Thomas und Brianna Agyemang auf der Website der Kampagne. „Wir werden nicht mit unserer normalen Arbeit weitermachen ohne Respekt für die Leben von Schwarzen.“ Daher solle die Musikindustrie am Dienstag pausieren. Zahlreiche Stars reagierten und veröffentlichten komplett schwarze Bilder unter anderem bei Instagram.

17.28 Uhr: Trotz einer Ausgangssperre haben in der Millionenmetropole New York in der Nacht zum Dienstag erneut Hunderte Menschen gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeibrutalität demonstriert. Die meisten Proteste seien friedlich verlaufen, es sei allerdings auch erneut zu Plünderungen gekommen, hieß es von den Behörden. „Diese Proteste haben Macht und Bedeutung“, schrieb Bürgermeister Bill de Blasio bei Twitter. „Aber im Lauf der Nacht sehen wir immer mehr Gruppen, die sie benutzen, um Gewalt zu provozieren und Dinge zu zerstören.“

Auf Bildern war zu sehen, dass unter anderem am bekannten Kaufhaus Macy’s in Manhattan und zahlreichen Nobelläden entlang der Fifth Avenue und des Broadway Fensterscheiben eingeschlagen wurden und geplündert wurde. Auch in den anderen Stadtbezirken gab es Proteste, viele Teilnehmer ignorierten die Ausgangssperre. De Blasio kündigte an, dass sie am Mittwoch schon ab 20.00 Uhr Ortszeit anstelle von 23.00 Uhr Ortszeit gelten solle.

13.24 Uhr: Mit einem symbolischen Kniefall haben Polizisten in den USA bei den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus in den vergangenen Tagen ihre Solidarität mit Demonstranten ausgedrückt.

In verschiedenen Städten knieten Beamte nieder, senkten ihre Köpfe zum Gebet oder umarmten Menschen, die zu Protesten auf der Straße waren.In der Gemeinde Flint Township im US-Bundesstaat Michigan legte Sheriff Chris Swanson Helm und Schlagstöcke ab und schloss sich den Demonstranten an. Der US-Präsident zieht immer mehr Kritik auf sich. Unser Kommentator meint: „Die Lehre von Minneapolis: Trump hat weder Herz noch Verstand“

„Rest in Peace“ Georg Floyd: In den USA gehen unzählige Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Foto: LOIC VENANCE / AFP

10.10 Uhr: Der US-Präsident will „alle verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte” mobilisieren, um die landesweiten Proteste nach dem Tod von George Floyd zu kontrollieren. Ein Schritt, der viele Fragen aufwirft – und für Kritik sorgt. Lesen Sie hier: Unruhen in den USA: Trump droht mit Militäreinsatz im Innern.

