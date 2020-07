Corona-Kinder-Bonus: Wann und wie wird Extra-Kindergeld ausgezahlt?

300 Euro zahlt der Staat Familien für jedes kindergeldpflichtige Kind. Doch der Bonus muss versteuert werden. Eltern erzählen, was sie davon halten und wie sie das Geld einsetzen.

Berlin. Eltern sollen in der Corona-Krise 300 Euro Kinder-Bonus pro Kind erhalten. Wie und wann soll das Extra-Kindergeld ausgezahlt werden?

Kindergeld-berechtigte Eltern sollen einen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro erhalten

Dieses Extra ist Teil des Corona-Konjunkturpakets, das die Bundesregierung verabschiedet hat

Es gibt jedoch auch Kritik am Kindergeld-Extra: So sei der Bonus „nicht zielgenau genug“

Wie bekommen Sie den Kinderbonus? Und wann wird er ausgezahlt?

Am geplanten Corona-Kinderbonus von 300 Euro als Teil des großen Konjunkturpakets gab es viel Kritik. Zu mickrig für bedürftige Familien oder Eltern in Kurzarbeit, nicht zielgenau genug, mehr Kitaplätze und eine rasche Rückkehr zum normalen Schulbetrieb seien sinnvoller, lauteten Einwürfe gegen das Prestigeprojekt der Familienministerin Franziska Giffey (SPD).

Kindergeld-Extra: Wer bekommt den Corona-Kinderbonus?

Alle Kindergeld berechtigten Eltern sollen den Bonus von 300 Euro pro Kind einmalig erhalten. Auch für Kinder, die in diesem Jahr erst noch geboren werden, und für Kinder, deren Kindergeldanspruch in den vergangenen Monaten seit Januar bereits erloschen ist oder demnächst erlischt, gibt es die 300 Euro. Kindergeldanspruch besteht bis zu einem Alter von höchstens 25 Jahren, solange die Kinder in der Ausbildung sind.

Giffey hatte zunächst angeregt, dass er in drei monatlichen Raten ausgezahlt wird. Doch inzwischen hat sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der für die Auszahlung des Kindergeldes zuständig ist, für ein anderes Modell entschieden. Anfang Juni haben Bundestag und Bundesrat den Kindergeld-Zuschuss beschlossen.

Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, spricht vor dem Bundeskanzleramt nach dem Beschluss des Kinderbonus spontan mit Kindern aus Bayern. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Wird der Kinderbonus von Hartz IV abgezogen?

Nein, der Zuschuss wird in der Steuererklärung mit den Kinderfreibeträgen verrechnet, aber nicht auf Sozialleistungen angerechnet. Dadurch profitieren vor allem Familien mit weniger Geld: Je mehr man verdient, desto weniger Bonus bleibt nach der Steuer übrig.

Wie wird der Kinderbonus mit den Freibeträgen verrechnet?

Nicht alle Eltern profitieren gleichermaßen vom Kinderbonus, erklärt Uwe Rauhöft vom Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Für Eltern gibt es sogenannte Kinderfreibeträge bei der Steuer. 2020 sind das 7812 Euro pro Kind. Diese werden vom zum versteuernden Einkommen abgezogen, wodurch sich die zu zahlende Steuer verringert.

„Nicht verheiratete Eltern profitieren bis zu einem Einkommen von rund 33.900 Euro in voller Höhe vom Kinderbonus“, hat Rauhöft ausgerechnet. Verheiratete Eltern profitieren bis zu einer Einkommensgrenze von 67.800 Euro in voller Höhe. Bei höheren Einkommen – laut Rauhöft ab 85.900 Euro bei verheirateten Eltern – wirken Freibeträge entlastend.

Verdienen Eltern mehr, bringen die Kinderfreibeträge über die Einkommensteuerveranlagung normalerweise mehr Entlastung als das im Laufe des Jahres gezahlte Kindergeld. Bei unverheirateten Eltern liegt diese Grenze bei 42.950 Euro.

Das bedeutet: „Ab diesem Einkommen wird der zunächst gezahlte Kinderbonus bei der Einkommensteuerklärung 2020 wieder komplett verrechnet“, erklärt Rauhöft. „Folglich kommt der vorgesehene Bonus nur Eltern mit geringen und mittleren Einkommen zugute.“

Muss ich den Kinderbonus beantragen?

Nein das ist nicht nötig. Laut der Bundesagentur für Arbeit werden die Familien sobald wie möglich von ihrer Familienkasse über die Auszahlung informiert.

Termine: Wann kommt das Kindergeld-Extra?

Der Kindergeld-Zuschuss wird für alle Kinder, für die im September 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht, in zwei Teilbeträgen von jeweils 150 Euro ausgezahlt.

Die ersten 150 Euro pro Kind werden im September mit der Überweisung des monatlichen Kindergelds auf dem Konto der Eltern landen.

mit der Überweisung des monatlichen Kindergelds auf dem Konto der Eltern landen. Die zweiten 150 Euro werden dann im Oktober von den Familienkassen überwiesen.

(mit dpa/reb)

