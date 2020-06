Di, 16.06.2020, 14.43 Uhr

Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump reagiert, tausende US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kündigte in Warschau eine engere Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern in sicherheitspolitischen Fragen an.