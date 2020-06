"Grüne Welle" bei Kommunalwahlen in Frankreich - Macron abgestraft

Mo, 29.06.2020, 10.15 Uhr

Bei den Kommunalwahlen in Frankreich haben die Grünen zahlreiche Rathäuser erobert, darunter in Lyon und Marseille. In Paris bleibt Bürgermeisterin Anne Hidalgo im Amt - mit der Hilfe der Grünen. Die Partei von Präsident Macron wurde dagegen abgestraft.