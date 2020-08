So, 16.08.2020, 12.13 Uhr

Die USA und Polen haben ein Militärabkommen zur Aufstockung der US-Truppen in Polen unterzeichnet. US-Außenminister Mike Pompeo traf dafür Vertreter der polnischen Regierung in Warschau, darunter seinen Kollegen Jacek Czaputowicz. of the press conference