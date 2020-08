Do, 27.08.2020, 13.24 Uhr

Der durch Polizeischüsse in den Rücken schwer verletzte Afroamerikaner Jacob Blake hatte nach Angaben der US-Justiz ein Messer in seinem Auto. Ermittler hätten es auf der Fahrerseite auf dem Boden gefunden. Derweil halten die Proteste in Kenosha an.