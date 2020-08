Corona-Wut in Berlin – Zehntausende auf der Straße

Sa, 29.08.2020, 17.49 Uhr

In Berlin haben mehrere zehntausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Politik demonstriert. Ein Protestzug am Mittag wurde nach einiger Zeit von der Polizei aufgelöst - später versammelten sich Zehntausende an der Siegessäule im Tiergarten.