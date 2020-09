Fr, 25.09.2020, 18.25 Uhr

Historische Ehrung für eine Justiz-Ikone: Der Leichnam der verstorbenen US-Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg ist im Kapitol aufgebahrt worden. Der mit einer US-Fahne bedeckte Sarg wurde von Soldaten in die Statuen-Halle im Kongressgebäude in der Hauptstadt Washington getragen. An der Zeremonie nahm unter anderen der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden teil.