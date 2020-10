Donald Trump: Corona-kranker Präsident im Video aus Klinik

Corona-Infektion: Donald Trump meldet sich mit Videoansprache aus dem Krankenhaus

Der an Covid-19 erkrankte Präsident bestätigt, dass es im schlecht ging

Stabschef Marks Meadows bestätigt, Trumps Team sei „wirklich besorgt“ gewesen

Widersprüchliche Angaben nähren Spekulationen über Trumps tatsächlichem Gesundheitszustand

Washington. Blaues Jackett, weißes Hemd ohne die obligatorische Krawatte, Blässe und Müdigkeit im Gesicht: In diesem Aufzug präsentierte sich US-Präsident Donald Trump am Samstagabend (Ortszeit) aus dem Militärhospital Walter Reed bei Washington in einer vierminütigen Video-Ansprach dem amerikanischen Volk.

Seine Botschaft am Ende eines Tages, der viele Zweifel am tatsächlichen Gesundheitszustand des an Corona erkrankten Regierungschefs und an der Seriosität der Öffentlichkeitsarbeit des Weißen Hauses genährt hatte: Bei der Einlieferung am Freitagabend „habe ich mich nicht so gut gefühlt“.

Inzwischen gehe es ihm nach Verabreichung diverser Medikamente und exzellenter Betreuung im „besten Krankenhaus der Welt wieder viel besser”. Aber: Die „wahre Prüfung” im Kampf gegen das Coronavirus „oder wie immer Sie das nennen wollen” stehe ihm noch bevor.

Corona: Kranker Donald Trump meldet sich mit Video aus Klinik

Die Aussage stimmt im Kern überein mit einer Erklärung seines Leibarztes Sean Conley, der am Samstagabend von „erheblichen” Fortschritten bei Trump gesprochen hatte. „Während er noch nicht über den Berg ist, bleibt das Team vorsichtig optimistisch”, so der gelernte Osteopath. Der Präsident sei anders als offenbar am Donnerstag/Freitag dauerhaft fieberfrei und benötige keinen zusätzlichen Sauerstoff. Trump habe am Samstag in der Präsidenten-Suite des Walter Reed-Militärkrankenhauses gearbeitet und sich ohne Einschränkungen bewegen können, sagte der Doktor.

Die Substanz dieser Schilderungen wurden im Laufe des Tages auch von Trumps Stabschef Mark Meadows bestätigt. Trumps Ärzte seien mit den Werten des 74-Jährigen, der wegen seines Alters und seines Übergewichts in die Kategorie des Corona-Risikopatienten gehört, sehr zufrieden. „Dem Präsidenten geht es sehr gut“, so Meadows, der damit stark von seinen Aussagen am Samstagmorgen abwich.

Trumps Corona-Erkrankung: Stabschef spricht von „Besorgnis“

Nach der ersten Presse-Unterrichtung, in der Conley kurz gefasst ein durchweg rosiges, optimistisches Bild von Trumps Befinden zeichnete, aber viele Detailantworten schuldig geblieben war, hatte der wichtigste Mitarbeiter des Präsidenten massive Zweifel gesät. Zum einen seien Trumps Werte am Freitag „Besorgnis erregend” gewesen, sagte der ehemalige republikanische Kongress-Abgeordnete, zum anderen seien die nächsten 48 Stunden für Trump „entscheidend”. Meadows wörtlich: „Wir befinden uns noch immer nicht auf einem klaren Weg zu einer vollständigen Genesung.”

Die Diskrepanz sorgte über weite Strecken des Samstags für erhitzte Debatten in US-Zeitungen und sozialen Medien. Die Verlässlichkeit der Aussagen des Weißen Hauses über den Gesundheitszustand des Präsidenten, der erst in der Nacht zu Freitag bekanntgeben hatte, dass er und seine Frau Melania mit dem Coronavirus infiziert sind, wurde grundlegend angezweifelt.

Donald Trump nach Corona-Infektion im Krankenhaus: Das Weiße Haus veröffentlichte am Samstag Fotos, die den 74-Jährigen beim Arbeiten in der Präsidenten-Suite des Militärkrankenhauses Walter Reed zeigen. Foto: Joyce N. Boghosian / dpa

Trumps Sauerstoffsättigung im Blut war rapide gefallen

Hauptgrund: Leibarzt Conley hatte am Samstag mit keiner Silbe erwähnt, dass Trump neben Husten, Fieber, Nasenverstopfung auch prekäre Sauerstoff-Blutwerte hatte, die maßgeblich die Entscheidung beeinflussten, den prinzipiell Krankenhäuser meidenden Präsidenten einzuliefern. Wie das Magazin „Vanity Fair” berichtete, soll Trump sich gegenüber Mitarbeitern sogar um sein Überleben gesorgt haben. „Ende ich wie Stan Chera?”, fragte Trump demnach. Chera, ein Freund des Präsidenten aus New York, war im Frühjahr an Corona gestorben.

Mark Meadows bestätigte gegenüber Fox News die Brisanz: „Gestern waren wir wirklich besorgt”, sagte der Stabschef mit Verweis auf Trumps Zustand am Freitag, „er hatte Fieber, die Sauerstoffsättigung seines Bluts war rapide gefallen.”

Remdesivir und Antikörper-Cocktail: So wird Trump behandelt

Glaubt man Trumps Ärzten, hat die Verabreichung zweier Medikamente zur rapiden Verbesserung beigetragen: Remdesivir. Ein Mittel, das ein Enzym der Corona-Viren hemmt, ohne dass sie sich nicht vermehren können. Und ein Antikörper-Cocktail der Firma Regeneron, der dem Immunsystem helfen soll, das Virus loszuwerden. Das zweite Präparat ist noch im Teststadium und wurde Trump unter Ausnahmeregeln überlassen.

Die Behandlung mit Remdesivir soll laut Leibarzt Conley noch einige Tage fortgesetzt werden. Trump sieht sich bereits wieder im Wahlkampf. „Ich denke, ich werde bald zurück sein”, sagte er in seiner Videoansprache. „Ich muss zurückkommen, weil wir immer noch Amerika wieder groß machen müssen.” Das Wichtigste zum US-Wahlkampf im Newsblog: Nach Trumps Corona-Infektion setzt Biden negative Spots aus

Corona-Pandemie – Mehr zum Thema