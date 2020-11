US-Wahl live: Joe Biden gewinnt die Wahl - Merkel gratuliert

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die US-Wahl gewonnen

Nach übereinstimmenden Prognosen hat Biden im Schlüsselstaat Pennsylvania gesiegt – und erhält die Mehrheit der Wahlleute

Biden meldete sich auf Twitter zu Wort und kündigte an: „Werde Präsident aller Amerikaner sein“

In den USA strömten Tausende Anhänger Bidens spontan auf die Straßen, um den Sieg zu feiern

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulieren Biden zu seinem Wahlsieg

Donald Trump kündigte an, dass er den Sieg Bidens nicht anerkennen will

Trump behauptet weiterhin, dass er um seinen Sieg betrogen werde – bisher ohne Belege

Die Wahlbeobachter der OSZE haben keine Unregelmäßigkeiten bei der US-Wahl festgestellt

Berlin/Washington. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach Angaben von Medien die Wahl gewonnen. Mehrere US-Medien riefen den früheren Vizepräsidenten am Samstag zum Sieger des umkämpften Duells mit Amtsinhaber Donald Trump aus. Biden gewann demnach den Schlüsselstaat Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten – und damit auch die gesamte Wahl.

Biden versprach nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl, ein „Präsident für alle Amerikaner“ zu werden. Er sei „geehrt“, ausgewählt worden zu sein, „unser großartiges Land anzuführen“, schrieb Biden am Samstag auf Twitter. „Die Arbeit, die vor uns liegt, wird hart sein, aber ich verspreche euch: Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein – ob ihr für mich gestimmt habt oder nicht.“

Trump versucht die Wahl weiterhin zu diskreditieren

Das Verhalten des Präsidenten während dieser Wahl wird Geschichte schreiben. Donald Trump will einen Sieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden bei der Wahl in den USA nicht anerkennen. „Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist“, teilte Trump mit.

Nachdem sich Trump zunächst vorzeitig und ohne Grundlage zum Sieger erklärt hatte, versucht er fortlaufend die Rechtmäßigkeit der Wahl zu diskreditieren. Er sprach von „massivem Betrug“, ohne Belege dafür zu nennen.

Als er diese Vorwürfe am Donnerstagabend wiederholte, beendeten mehrere US-Nachrichtensender die Übertragung seiner Rede mit dem Hinweis, der Präsident verbreite Lügen. Lesen Sie hier: Trumps Auftritt im Weißen Haus – Selbst Republikaner wenden sich nun von ihm ab

US-Wahl live: Diese Ergebnisse sind bisher bekannt

Trump hatte in der ersten Wahlnacht zunächst beachtliche Teilerfolge errungen. Biden holte kontinuierlich auf, weil die Auszählung der Stimmen der Briefwahl weiter läuft, während viele der im Wahllokal abgegebenen Stimmen bereits ausgezählt sind. Demokratische Wähler wählen in der Regel deutlich häufiger per Brief als republikanische. Lesen Sie hier: Alle Ergebnisse der US-Wahl 2020 - Wann gibt es einen Gewinner?

US-Wahl 2020 – Aus diesen Bundesstaaten gibt es noch kein sicheres Ergebnis:

Nevada (6 Wahlleute)

Arizona (11 Wahlleute)

Alaska (3 Wahlleute)

North Carolina (15 Wahlleute)

Georgia (16 Wahlleute)

Mehr dazu: Sieg für Joe Biden – Alle aktuellen Ergebnisse

Alle Nachrichten zur US-Wahl finden Sie hier im Ticker:

Samstag, 7. November: Ex-Präsident Barack Obama gratuliert seinem einstigen Vize

19.35 Uhr: Er könne nicht stolzer sein, schreibt Ex-Präsident Barack Obama über die Wahl seines einstigen Vizes auf Twitter. Das Land könne froh sein, dass Joe Biden gewählt worden ist, denn wenn er ins Weiße Haus einziehe, „erwartet ihn eine Reihe außergewöhnlicher Herausforderungen wie sie noch nie einem Präsidenten bevorstanden“: die Corona-Pandemie, die wirtschaftliche Spaltung der Gesellschaft, ein ungerechtes Justizsystem, eine gefährdete US-Demokratie und die Klimakatastrophe.

Das Land sei momentan tief gespalten und es sei, so Obama, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe diese Spaltung zu überwinden.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

19.30 Uhr: Maya Harris gratuliert auf Twitter ihrer Schwester, der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie teilt ein Foto ihrer verstorbenen Mutter und schreibt dazu: „Mama hat uns beigebracht, dass wir alles sein können und alles machen können. Sie wäre mehr als stolz heute.“

Mommy taught us we could be and do anything. She would be beyond proud today.😭😭😭 pic.twitter.com/OZEw6MCPCD — Maya Harris (@mayaharris_) November 7, 2020

Merkel freut sich auf Zusammenarbeit mit Biden

19.24 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Biden ebenfalls und betonte die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsident Biden“, twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert als Merkels Reaktion. „Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen.“

Biden will sich an Nation wenden

19.22 Uhr: Joe Biden will sich nach seinem Sieg an die Nation wenden. Die Ansprache mit der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris finde um 2 Uhr Mitteleuropäischer Zeit statt, berichteten mehrere US-Medien, darunter der Sender CNN, unter Berufung auf Bidens Wahlkampfteam.

Bidens Anhänger feiern auf den Straßen

19.13 Uhr: Nach der Nachricht vom Wahlsieg von Joe Biden sind Anhänger des Demokraten im ganzen Land in Jubel verfallen. In New York City strömten Leute auf die Straßen und feierten spontan mit ihren Nachbarn. Fremde feiern gemeinsam, vorbeifahrende Autos hupten, in den Fenstern und auf der Straße schlugen Anwohner auf Töpfe.

Auf dem Times Square in New York feiern Anhänger Bidens. Foto: Kena Betancur / AFP

Bundespräsident Steinmeier gratuliert Joe Biden

19.01 Uhr: Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert Joe Biden zu seinem Erfolg bei den Präsidentschaftswahlen gratuliert. „Zu Ihrem Sieg bei der Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gratuliere ich Ihnen, auch im Namen meiner Landsleute, sehr herzlich“, schreibt Steinmeier.

Und weiter: „Für die vor Ihnen liegenden Aufgaben – auch für die große Herausforderung, eine neue Gemeinsamkeit aller Amerikanerinnen und Amerikaner untereinander zu stiften – wünsche ich Ihnen von Herzen Weisheit und Kraft, Glück und Erfolg.“

18.59 Uhr: Donald Trump erfuhr auf seinem Golfplatz in Virginia von seiner Abwahl – und der Wahl Joe Bidens zum 46. Präsidenten der USA.

Donald Trump war beim Golfen, als er von seiner Abwahl erfuhr. Foto: Olivier Douliery / AFP

Kamala Harris’ Ehemann Doug Emhoff gratuliert seiner Frau

18.57 Uhr: Kamala Harris’ Ehemann Doug Emhoff – oder Harris’ „hubby“, wie er sich auf Twitter selbst bezeichnet – postete ein Foto, auf dem er seiner Frau zum Wahlsieg gratuliert. Er ist offensichtlich stolz auf seine Frau – und zeigt das.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

Deutsche Politiker erleichtert über Bidens Sieg

18.46 Uhr: Bidens Sieg hat in Deutschland für Erleichterung gesorgt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärt, Deutschland freue sich auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung: „Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal“, so Maas.

Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans gratuliert. „Das war eine unglaubliche Aufholjagd: Kein Krimiautor hätte die Geschichte spannender machen können“, sagte Walter-Borjans der Deutschen Presse-Agentur.

Die SPD freue sich über eine Mehrheit für den Kandidaten, „dem soziale Gerechtigkeit, das Anrecht auf Gesundheit und Würde, der Schutz vor Rassismus und Diskriminierung, kurzum: dem der soziale Zusammenhalt in seinem Land und die internationale Kooperation am Herzen liegen“.

Kamala Harris telefoniert mit Joe Biden – und teilt das Video

18.38 Uhr: Die gewählte Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, teilte auf Twitter ein Video, in dem man sie – offenbar mit Joe Biden – telefonieren sieht. Sie sagt: „Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Joe. Du wirst der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.“

Anhänger Bidens ziehen feiernd zum Weißen Haus

18.28 Uhr: Bidens Anhänger strömen zum Weißen Haus in Washington. Mit einem Hupkonzert und Jubelrufen bewegen sie sich auf den Amtssitz des Präsidenten zu, um Bidens Sieg zu feiern.

Joe Bidens Anhänger strömen zum Weißen Haus in Washington. Foto: DANIEL SLIM / AFP

Donald Trump hält sich aktuell nicht im Weißen Haus auf. Er ist in seinem Golfclub in Virginia. Dort erreichte ihn die Nachricht vom Sieg seines Rivalen. Trump hatte kurz zuvor in Golfschuhen, einer Windjacke und einer weißen Mütze das Weiße Haus verlassen, um zu golfen. Zuvor hatte er noch über Twitter eine ganze Reihe von haltlosen Vorwürfen abgesetzt, wonach es bei der Wahl zu Betrug gekommen sei. Twitter markierte die Posts mit Warnhinweisen.

Biden hält sich mit seinen engsten Vertrauten und seiner Familie in seinem Haus in Wilmington in Delaware auf.

Kamala Harris: „Wir haben viel Arbeit vor uns“

18.18 Uhr: Mit dem Sieg Bidens hat auch Kamala Harris Geschichte geschrieben. Mit der 56-jährigen Senatorin bekommen die USA, wenn der Ausgang der Präsidentschaftswahl formal bestätigt wird, erstmals in ihrer Geschichte eine Vizepräsidentin – und erstmals eine Afroamerikanerin als Nummer zwei im Staat. „Wir haben viel Arbeit vor uns“, schrieb sie auf Twitter. „Lass uns anfangen.“

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Joe Biden meldet sich nach Sieg auf Twitter

18.04 Uhr: „Vor uns liegt harte Arbeit“, schreibt Joe Biden in einer ersten Reaktion auf Twitter. „Aber ich verspreche Ihnen Folgendes: Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein.“

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

CNN-Moderator Van Jones weint nach Verkündigung von Bidens Sieg

17.59 Uhr: CNN-Moderator Van Jones wurde von der Nachricht überwältigt. Als er gebeten wurde, diesen Moment einzuordnen, kamen ihm die Tränen.

Emotional moment on CNN with @VanJones68 breaking down: "It's easier to be a parent this morning, it's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters, it matters. Telling the truth matters. Being a good person matters." pic.twitter.com/8U2q4djZSj — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 7, 2020

Trump will Sieg Bidens nicht anerkennen

17.54 Uhr: US-Präsident Donald Trump will einen Sieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden bei der Wahl in den USA nicht anerkennen. „Die einfache Tatsache ist, dass diese Wahl noch lange nicht vorbei ist“, teilte Trump am Samstag mit. Zuvor hatten US-Medien Biden übereinstimmend als Sieger der Präsidentenwahl ausgerufen.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Bidens hat laut US-Medien gewonnen

17.49 Uhr: Inzwischen hat auch Trumps Haussender Fox Joe Biden zum 46. Präsidenten der USA erklärt.

17.25 Uhr: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach Erhebungen und Prognosen von US-Medien die Wahl in den USA gewonnen. Das berichteten die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Sender am Samstag übereinstimmend. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump hat in mehreren Bundesstaaten juristische Schritte gegen die Ergebnisse oder die weitere Auszählung abgegebener Stimmen eingeleitet.

CNN verkündet, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahl gewonnen habe. Foto: CNN

Trump kündigt Pressekonferenz an

16.43 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat für 17.30 Uhr MEZ in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania eine Pressekonferenz seiner Anwälte angekündigt. „Große Pressekonferenz heute in Philadelphia“, schrieb er auf Twitter.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Zugleich setzte er eine Reihe weiterer Tweets ab, die von Twitter mit Warnhinweisen versehen wurden. Darunter ist auch ein Tweet, in dem Trump wiederholt, dass er die Wahl deutlich gewonnen habe. Vier Tweets wurden wegen unbelegter Behauptungen über Betrug bei der US-Wahl vom Kurzmitteilungsdienst hinter Hinweisen versteckt.

Dazu schrieb Twitter: „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess.“ Seit der Präsidentenwahl am Dienstag behauptet Trump immer wieder und ohne Beleg, dass es bei der Abstimmung Betrug zu seinen Ungunsten gegeben habe.

Derweil sorgte ein Tweet des Four Seasons Hotel Philadelphia für Aufsehen. Das Hotel schrieb, dass es nicht der Ort der Pressekonferenz von Präsident Donald Trump sei, sondern diese im Four Seasons Total Landscaping in Philadelphia – einem Gartencenter – stattfinde. Das Hotel stünde in keinerlei Verbindung mit dem Gartencenter.

To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel. — Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020

Pennsylvania nähert sich Ende der Auszählungen

16.05 Uhr: In Pennsylvania wird nach einer Pause in der Nacht wieder weiter ausgezählt. Aktuell führt Biden hier ganz knapp mit 49,6 zu 49,1 Prozent der Stimmen. In dem Staat im Nordosten kamen laut Datenanbieter Edison Research rund 13.500 weitere Stimmzettel hinzu. Grund ist das dortige Wahlrecht: In Pennsylvania wurden Briefwahlstimmen noch bis gestern 23 Uhr (17 Uhr Ortszeit) angenommen.

In anderen Bundesstaaten gilt hingegen der Wahltag als Stichtag. In Pennsylvania sind 98 Prozent der Wahlzettel ausgezählt, Biden liegt aktuell 28.833 Stimmen vor Trump. Noch müssen rund 98.000 Stimmzettel ausgezählt werden. In dem Schlüsselstaat sind 20 Wahlleute zu vergeben. Wenn Biden in Pennsylvania siegt, hat er die US-Präsidentschaftswahl gewonnen.

Sollte Biden das Ergebnis halten, hätte er die nötigen Stimmen um die Wahl zu gewinnen – wird das Ergebnis aber noch knapper, droht eine Wiederholung der Stimmauszählung.

Trump offenbar unzufrieden mit seinen Anwälten

14.24 Uhr: Donald Trump ist offenbar nicht mit der Arbeit seiner Anwälte zufrieden. Laut dem Nachrichtensender CNN hat ein Insider berichtet, dass der Präsident gefragt habe, warum sein Team nicht in der Lage sei, mehr zu erreichen. Das scheint laut CNN darauf hinzudeuten, dass er nicht glaubt, dass seine Anwälte der Aufgabe gewachsen seien. Ein Anwalt des Trump-Teams sagte laut CNN: „Wir spielen mit bis zum Abpfiff.“

Trump stellt sich bisher als Opfer systematischen Wahlbetrugs dar, ohne irgendeinen Beweis für seine Behauptungen zu nennen. Der Präsident kündigte an, sich mit einer ganzen Serie von Klagen bis hinauf zum Obersten Gericht gegen eine Niederlage zu wehren.

Wer ist Jill Biden, die wohl zukünftige First Lady der USA?

14.31 Uhr: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, sagt man. Um Jill Biden und ihr Verhältnis zu ihrem Mann Joe Biden zu beschreiben, reicht dieser Satz nicht aus. Jill Biden stellt sich im Ernstfall sogar vor ihren Mann. Bei zwei Wahlkampfterminen verteidigte sie ihn in diesem Jahr vor Demonstranten, als diese versuchten, die Bühne zu stürmen. Wer ist Jill Biden, die wohl zukünftige First Lady der USA?

Jill Biden, Ehefrau des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden, während einer Wahlkampfveranstaltung in Pittsburgh. Foto: Andrew Harnik / dpa

Joe Biden will versöhnen statt spalten

13.02 Uhr: Er erklärte sich nicht zum Wahlsieger, Joe Biden trat allerdings schon wie der designierte nächste US-Präsident auf, als er am späten Freitagabend (Ortszeit) vor Anhängern in Wilmington im Bundesstaat Delaware redete. Da wurde die Agenda des voraussichtlich nächsten US-Präsidenten deutlich. Doch die USA sind gespalten. Der Versöhnungsprozess wird eine schwere Aufgabe für den neuen Präsidenten. Lesen Sie dazu: Joe Biden als Versöhner: Kann er das gespaltene Land einen?

Donald Trump will bis zum letzten Gericht gehen

12.55 Uhr: Zum Recht hat US-Präsident Donald Trump ein instrumentelles Verhältnis. Gerade nützt ihm die Justiz. In vielen Bundesstaaten fechten seine Anwälte die Wahlergebnisse an, etwa in Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada oder Pennsylvania. Viele Juristen betrachten es als Verzweiflungsakt oder PR-Maßnahme. Aufgeben ist für Trump offenbar keine Option. Lesen Sie hier: Machtversessen: Das sind die vielen Tricks des Donald Trump

OSZE-Wahlbeobachter sieht keine Hinweise auf Betrug in den USA

10.50 Uhr: Michael Link ist im Moment der deutsche Politiker, der bei der Nervenschlacht um den Ausgang der US-Präsidentenwahl am nächsten dran ist: Der FDP-Bundestagsabgeordnete leitet die Wahlbeobachtermission der Staatenorganisation OSZE („Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“), die den Ablauf der Abstimmung in den Vereinigten Staaten überwacht. In unserem Interview sagt er: „Es liegt an Trump, ob es ruhig bleibt“

Biden baut Vorsprung im Bundesstaat Georgia weiter aus

9.35 Uhr: Im wichtigen Bundesstaat Georgia ist der Vorsprung von Joe Biden im Rennen um das Weiße Haus noch ein Stück größer geworden. Zum Stand 9 Uhr MEZ am Samstag lag der Demokrat um 7248 Stimmen vor Amtsinhaber Donald Trump, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf Zahlen der Wahlbehörde berichtete. Es war ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu den 4430 Stimmen Vorsprung wenige Stunden zuvor.

Trump-Herausforderer Joe Biden bei einer Rede im Livestream. Der Demokrat baut seinen Stimmenvorsprung im Bundesstaat Georgia weiter aus. Foto: Wang Ying / dpa

Angesichts des engen Rennens ist in Georgia eine Neuauszählung sehr wahrscheinlich. Der wachsende Abstand ist für Biden ein gutes Zeichen, dass er auch danach noch vorn liegen kann.

Biden hatte in Georgia einen Vorsprung Trumps von zeitweise rund 300.000 Stimmen aufgeholt. Wenn der Demokrat in dem Bundesstaat gewinnt, kann Trump nicht mehr die für einen Sieg nötige Marke von 270 Wahlleuten erreichen.

US-Wahl 2020 - Alles zum Duell Trump vs. Biden

Joe Biden bei Twitter: „Wir werden das Rennen gewinnen“

8.49 Uhr: Trump-Herausforderer Joe Biden scheint sich seiner Sache immer sicherer. Auch bei Twitter gibt er sich siegesgewiss. „Die Zahlen erzählen eine klare und überzeugende Geschichte: Wir werden dieses Rennen gewinnen“, schrieb er in den frühen Morgenstunden Mitteleuropäischer Zeit.

The numbers tell us a clear and convincing story: We're going to win this race. — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Zugleich ermahnte er aber auch zu Geduld: „Ich weiß, dass die Anspannung hoch ist, nach so einer harten Wahl, wie wir sie gerade hatten. Aber wir müssen ruhig bleiben. Geduldig.“

I know tensions can be high after a tough election like we just had.



But we need to remain calm. Patient. And let the process work out as we count all the votes. — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

US-Wahl – Biden baut Vorsprung weiter aus

7.20 Uhr: In Pennsylvania liegt Biden rund 29.000 Stimmen vor Amtsinhaber Trump. Die noch offenen Stimmen stammten zudem aus Gegenden, in denen die Demokraten sehr stark waren.

In Georgia konnte Biden seinen sehr knappen Vorsprung auf rund 4400 Stimmen am Freitag beinahe verdreifachen. Experten erwarteten, dass auch die noch ausstehenden Stimmen diesen Vorsprung vergrößern. Einige tausend Briefwahlstimmen lagen noch vor, außerdem standen auch hier ebensoviele Stimmen zur Überprüfung an.

In Arizona sank Bidens Vorsprung auf knapp unter 30.000 Stimmen. Zuletzt hatte Trump am Freitag zwar Boden gut gemacht, allerdings lag er damit nicht im nötigen Korridor, um am Ende doch noch den Staat zu gewinnen.

In Nevada verdoppelte Biden am Freitag seinen Vorsprung auf gut 22.700 Stimmen nahezu. Hier gingen Wahlkommentatoren nicht davon aus, dass sich durch noch ausstehende Stimmen etwas an dieser Mehrheit ändern würde, weil diese zu 90 Prozent aus Clark County mit der Großstadt Las Vegas stammen, wo die Demokraten starke Unterstützung bekommen.

Joe Biden - Mehr Infos zum Trump-Gegner

Biden gibt sich in Rede siegessicher

5.30 Uhr: Joe Biden ist in seiner Heimat Wilmington im Bundesstaat Delaware vor Anhängerinnen und Anhängern aufgetreten: „Wir werden dieses Rennen mit einer klaren Mehrheit und der Nation hinter uns gewinnen“, sagte Biden. Er machte aber auch deutlich, dass noch kein Gewinner ausgerufen worden sei.

Biden sicherte erneut zu, er werde im Fall eines Sieges der Präsident aller Amerikaner sein – auch derjenigen, die bei der Wahl nicht für ihn gestimmt haben. „Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde.“ Er wolle, dass das Land die „Dämonisierung“ hinter sich lasse.

Er und seine Vizekandidatin Kamala Harris seien sich bewusst, dass die Spannung nach einer „harten Wahl“ wie der diesjährigen groß sei. Dennoch müsse man ruhig und geduldig bleiben, während alle Stimmen gezählt würden. Biden versicherte: „Ihre Stimme wird gezählt. Es ist mir egal, wie sehr Leute versuchen, das zu verhindern. Ich werde es nicht zulassen.“

Biden machte deutlich, dass er sich bereits nach dem aktuellen Stand des Rennens durch die Stimmen von rund 74 Millionen Amerikanern mit einem starken Mandat ausgestattet sieht. In seiner Rede versuchte er zu demonstrieren, dass er ab Tag eins auf das Amt vorbereitet sei, um Maßnahmen gegen das Coronavirus, für die Wirtschaft, gegen den Klimawandel und strukturellen Rassismus zu ergreifen.

Donald Trumps Namen erwähnte er kein einziges Mal.

Joe Biden schlägt bei seiner Ansprache in Wilmington versöhnliche Töne an. Foto: Carolyn Kaster / dpa

Trumps Staatschef Mark Meadows mit Coronavirus infiziert

5.30 Uhr: Mehrere US-Nachrichtenagenturen berichten übereinstimmend berichten, dass Trumps Staatschef (Chief of Staf) Mark Meadows positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wann sich Meadows infizierte, ist noch unklar. Noch in der Nacht auf Mittwoch hatte er im Weißen Haus an einer Wahlparty des US-Präsidenten teilgenommen, zu der 250 Menschen geladen waren. Meadows trägt laut CNN nur selten Maske bei solchen Gelegenheiten. Unseren Newsblog zum Coronavirus in Deutschland und der Welt lesen Sie hier.

Donald Trump – Mehr zum US-Präsidenten

Trump will mit Spenden für Rechtsstreit Wahlkampfschulden bezahlen

4.00 Uhr: US-Präsident Donald Trump ruft seine Anhänger zu Spenden für Rechtsstreitigkeiten bei der Wahl auf, will mit den Geldern aber auch Wahlkampfschulden abbezahlen – das geht allerdings erst aus dem Kleingedruckten seiner Spendenaufrufe hervor. Angesichts der drohenden Niederlage gegen Joe Biden verschickt sein Wahlkampfteam Mails an Unterstützer, in denen mit wachsendem Druck um Geld gebeten wird.

So heißt es in einer dieser Mails vom Freitag: „Bislang hast Du alle unsere E-Mails ignoriert, in denen Du gebeten wurdest, gemeinsam mit uns die Wahl zu verteidigen.“ Man solle bitte „sofort“ dazu beitragen und spenden. Beim Klick auf einen Link in der Mail wird der Nutzer auf eine Internetseite geleitet, auf der es heißt: „Die Demokraten werden versuchen, diese Wahl zu stehlen! Bitte spende jetzt jeden Betrag, um die Integrität unserer Wahl zu verteidigen.“

Auf der Seite werden Spenden zwischen 5 Dollar (4,21 Euro) und 2800 Dollar vorgeschlagen oder aber ein frei wählbarer Betrag. Wer nach unten scrollt, findet dort im Kleingedruckten die Information, dass 60 Prozent der Beiträge auf ein Konto fließen, mit dem Wahlkampfschulden abbezahlt werden. Zunächst hatte das „Wall Street Journal“ berichtet.

Freitag, 6. November: Stimmen in Arizona werden noch das ganze Wochenende ausgezählt

22.45 Uhr: Laut Ministerin Katie Hobbs müssen in Arizona noch 250.000 bis 270.000 Stimmzettel gezählt werden. Hobbs sagte im Gespräch mit CNN, 137.000 dieser Stimmzettel befänden sich in Maricopa County. Noch heute Abend (Ortszeit) könnte diese Zahl laut Ministerin unter 100.000 fallen. „Sie haben uns gesagt, dass sie voraussichtlich das ganze Wochenende zählen werden und dann so ziemlich alles haben sollten“, so Hobbs weiter.

Ehemaliger dänischer Ministerpräsident empfiehlt Trump ehrenvollen Abschied

22.30 Uhr: Der ehemalige dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen hat US-Präsident Donald Trump einen ehrenvollen Abschied aus dem Weißen Haus empfohlen. Rasmussen schrieb auf Twitter: „Nur ein kleiner Rat ... So ist die richtige Art, ein Amt nach einer Wahlniederlage ehrenvoll zu verlassen.“

Dazu veröffentlichte Rasmussen ein Foto, das ihn mit einem Rucksack beim Verlassen des Parlaments in Kopenhagen zeigt, nachdem er die Amtsgeschäfte im vergangenen Jahr an seine Nachfolgerin Mette Frederiksen übergeben hatte.

@realDonaldTrump. Just a little piece of advice… This is the right way to leave office with honor once you have lost election. Thanks for honest conversations over the last 4 years. Let's keep in touch.

Best regards. Lars Løkke Rasmussen, former Prime Minister of Denmark. pic.twitter.com/daNQWml11n — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) November 6, 2020

22.24 Uhr: In Georgia wackelt die republikanische Mehrheit auch bei der Senats-Wahl. Eine Trump-Freundin kämpft dort gegen einen schwarzen Pastor. Lesen Sie dazu: Demokraten hoffen im Senat auf das Wunder von Georgia.

Kelly Loeffler – sehr reich, sehr konservativ und sehr nah dran an Donald Trump – tritt in Georgia gegen den schwarzen Pastor Raphael Warnock um einen Senatssitz an. Foto: Kevin C. Cox / AFP

Republikaner stellen Antrag zur Briefwahl am Supreme Court

22.10 Uhr: Die Republikaner in Pennsylvania haben beim Supreme Court per Eilantrag beantragt, die nach dem Wahltag eingegangenen Briefwahlstimmen separat aufzubewahren. In dem umkämpften Bundesstaat hat der Demokrat Joe Biden erst vor wenigen Stunden Amtsinhaber Donald Trump überholt.

Der Antrag der Republikaner ist Teil einer juristischen Strategie mit dem Ziel, die Auszählung nach dem Wahltag eingetroffener Briefwahlstimmen zu verhindern. In Pennsylvania werden Briefwahlstimmen noch bis heute angenommen. In anderen Bundesstaaten gilt hingegen der Wahltag als Stichtag. Vor der Wahl hatte der Supreme Court es abgelehnt, diese Regelung zu kippen. Doch mehrere konservativ eingestellte Richter hatten sich offen dafür gezeigt, das Thema nach der Wahl noch einmal aufzugreifen.

Die oberste Wahlvorsteherin des US-Staats, die Demokratin Kathy Bockvar, hatte wegen des Streitfalls bereits die getrennte Aufbewahrung später eingetroffener Stimmen angeordnet. Die Republikaner legten keine Belege dafür vor, dass jemand gegen Bockvars Anweisung verstoßen haben könnte, erklärten aber, es sei angesichts des „Chaos“ im Nachgang der Wahl unklar, ob sich alle Verwaltungen daran hielten.

Joe Biden bereitet sich auf Rede an die Nation vor

21.47 Uhr: Während die Stimmenzählung weiter andauert, verbringt Kandidat Joe Biden den Tag zu Hause mit seiner Familie und Beratern, berichtet CNN und bezieht sich dabei auf „Quellen, die mit seinen Plänen vertraut sind.“

Im Chase Center in Wilmington, Delaware, bereiten Bidens Mitarbeiter derweil die Bühne für eine Ansprache vor, die er am Abend halten möchte. Die Rede werde zur „Prime Time“ gehalten, hieß es. Biden hat sich seit der Wahl bereits drei Mal an das amerikanische Volk gewendet und zu Geduld angesichts der laufenden Auszählung aufgerufen.

Lesen Sie hier: Joe Biden – Ein Mann, den das Schicksal nicht brechen konnte

Republikaner wollen 60 Millionen Dollar für Klagen aufbringen

21.35 Uhr: Das Nationale Komitee der Republikaner will Insidern zufolge mindestens 60 Millionen Dollar aufbringen, um Klagen von Trump gegen die Wahlergebnisse zu finanzieren. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen.

US-Wahl: Einige Wähler in Georgia können ihr Votum noch korrigieren

21.15 Uhr: Im umkämpften US-Staat Georgia können Wählerinnen und Wähler noch immer aktiv in die Wahl eingreifen. Republikaner und Demokraten versuchen noch, alle Wähler mit fehlerhaften Stimmzetteln ausfindig zu machen. In Georgia gibt es die Möglichkeit, aus formalen Gründen abgelehnte Wahlzettel nachträglich zu korrigieren.

In dem Staat zählt sprichwörtlich jede Stimme: Mehr als 99 Prozent der Stimmzettel sind ausgezählt, Biden liegt aktuell 1.603 Stimmen vor Trump. Freiwillige suchten etwa im Großraum Atlanta Wähler auf, deren Stimmzettel zunächst abgelehnt worden waren, etwa weil eine Unterschrift fehlte. Bis 23 Uhr (17 Uhr Ortszeit) haben Wähler mit abgelehnten Stimmzetteln noch die Möglichkeit zur Korrektur.

Bürgermeister in Pennsylvania bezeichnet Trumps Vorwürfe als „unbegründet“

21.02 Uhr: Der Bürgermeister von Philadelphia, Jim Kenney, hat Trumps Vorwürfe des Wahlbetrugs entschieden zurückgewiesen. „Wie wir erwartet haben, haben die Wähler und Einwohner von Philadelphia dafür gesorgt, dass unsere Stadt als Beispiel dafür herausragt, wie man eine Wahl korrekt durchführt“, sagte Kenney. Die Stimmen würden so lange gezählt, bis jeder gültige Zettel berücksichtigt sei.

Er kritisierte, dass „einige, darunter der Präsident, weiter unbegründete Behauptungen über Betrug ausspucken“, ohne dafür Beweise vorzulegen. „Was wir hier in Philadelphia gesehen haben, ist Demokratie, schlicht und einfach“, sagte Kenney. Philadelphia ist die größte Stadt im Bundesstaat Pennsylvania, der für den Ausgang der Wahl entscheidend ist.

Jim Kenney, der Bürgermeister von Philadelphia, hat die Vorwürfe von Donald Trump entschieden zurückgewiesen. Foto: Drew Hallowell / AFP

Kramp-Karrenbauer glaubt auch unter Biden an harte US-Forderungen

20.11 Uhr: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet bei einem Präsidentenwechsel in den USA damit, dass auch ein demokratischer Amtsinhaber harte Forderungen an die Verbündeten stellt. „Es wird ganz sicherlich eine Politik sein in einem Stil, an den wir eher auch hier gewöhnt sind. Weniger disruptiv, anders im Ton“, sagte die CDU-Chefin am Freitag bei einem virtuellen Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU. Aber es werde „keinen Wechsel geben, was die harten Positionen und die harten Forderungen anbelangt“.

Die Forderung, dass Deutschland und Europa in der Nato für die eigene Sicherheit mehr tun müssten, stehe nach wie vor im Raum, sagte Kramp-Karrenbauer. Auch die Sichtweise auf die von den USA strikt abgelehnte Ostsee-Gaspipeline Nordstream 2 sei vergleichbar, egal, ob es sich um Demokraten oder Republikaner handele.

Biden baut Vorsprung in Pennsylvania aus

19.51 Uhr: Joe Biden hat seinen Vorsprung in dem womöglich entscheidenden Bundesstaat Pennsylvania laut den Zahlen der Nachrichtenagentur AP auf rund 13.500 Stimmen ausgebaut. Dieser Vorsprung ist allerdings nach wie vor denkbar knapp: Insgesamt wurden bislang zirka 6,6 Millionen Stimmen ausgezählt.

Trump äußert neue wirre Thesen bei Twitter

19.41 Uhr: Donald Trump hat bei Twitter weitere unbelegbare Thesen zu möglichem Wahlbetrug in die Öffentlichkeit gebracht. Der US-Präsident twitterte, dass in Georgia Wahlzettel von Angehörigen des Militärs fehlen würden. Trump löschte den Tweet wenige Minuten später, um in einem weiteren Tweet zu fragen: „Wo sind die fehlenden Militär-Wahlzettel in Georgia? Was ist mit ihnen passiert?“

Belege für das Fehlen von Wahlzetteln in Georgia lieferte er nicht. Und auch sonst niemand.

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Führender Republikaner Mitt Romney kritisiert Trump

19.21 Uhr: Der republikanische Senator Mitt Romney hat scharfe Kritik an den Betrugsvorwürfen von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl in den USA geübt. Romney – ein innerparteilicher Kritiker des Präsidenten – teilte am Freitag mit, Trump stehe es zwar zu, rechtliche Schritte zu ergreifen. Der Präsident habe aber Unrecht, „wenn er sagt, dass die Wahl gefälscht, fehlerhaft und gestohlen war. Das schadet der Sache der Freiheit hier und auf der ganzen Welt.“ Trump schwäche damit die Institutionen, die das Fundament der Republik bildeten, und fache gefährlichen Zorn an.

Nancy Pelosi rechnet fest mit einem Sieg von Joe Biden

19.03 Uhr: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi geht fest von einem Sieg Joe Bidens aus. In ihrer wöchentlichen Pressekonferenz bezeichnete Pelosi Biden bereits als den gewählten Präsidenten. „Das ist ein glücklicher Tag für unser Land, weil Joe Biden einer ist, der vereint“, betonte die 80-Jährige. „Der gewählte Präsident Biden hat ein starkes Mandat, um zu führen.“

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf dem Weg zu ihrer wöchentlichen Pressekonferenz. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Kommentar: Warum schweigt Europa zu Trumps Verhalten?

18.43 Uhr: Je näher Joe Biden dem Sieg im Präsidentenrennen kommt, desto lauter wird das Getöse von Amtsinhaber Donald Trump. Der Präsident verbreitet mittlerweile Falschbehauptungen über angeblich illegal abgegebene Stimmen mit einer derartigen Vehemenz, dass US-Fernsehsender seine Reden ausblenden und Twitter seine Nachrichten reihenweise mit Warnhinweisen versieht. Europa sollte Trumps Gebrüll nicht schweigend hinnehmen, kommentiert Jörg Quoos, Chefredakteur unserer Zentralredaktion in Berlin.

Biden kann Vorsprung in Nevada ausbauen

18.06 Uhr: Aus Nevada sind neue Ergebnisse bekannt geworden. Laut Informationen der Nachrichtenagentur AP konnte Joe Biden seinen Vorsprung auf rund 20.500 Stimmen ausbauen.

Sprecher von Biden will Trump zur Not aus dem Weißen Haus eskortieren lassen

17.32 Uhr: Das Wahlkampfteam von Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat im Falle eines Sieges bei der US-Wahl die erzwungene Entfernung von Amtsinhaber Donald Trump aus dem Weißen Haus ins Spiel gebracht. „Die Regierung der Vereinigten Staaten ist durchaus in der Lage, Eindringlinge aus dem Weißen Haus zu eskortieren“, sagte Sprecher Andrew Bates übereinstimmenden Medienberichten zufolge. Er reagierte damit auf Befürchtungen, dass Trump eine drohende Wahlniederlage nicht eingestehen könnte. Biden selbst hatte sich bereits vor Wochen ähnlich geäußert.

Bidens Sprecher Andrew Bates hat vorgeschlagen, Trump aus dem Weißen Haus eskortieren zu lassen, sollte dieser eine mögliche Niederlage nicht akzeptieren. Foto: Susan Walsh / dpa

Stimmen in Georgia werden neu ausgezählt

17.08 Uhr: Der Wahlleiter von Georgia, Brad Raffensperger, hat eine Wiederholung der Stimmenauszählung in Georgia angekündigt. „Mit so einer geringen Differenz wird es in Georgia eine Neuauszählung geben“, sagte Raffensperger in Georgias Hauptstadt Atlanta. Zuletzt hatte Biden in dem konservativen Südstaat mit nur rund 1500 Stimmen die Führung übernommen. Eine automatische Neuauszählung der Stimmen in Georgia bei einer geringen Differenz gibt es jedoch nicht. Eine der beiden Parteien kann sie beantragen, sobald ein bestätigtes Ergebnis mit einem Abstand von höchstens 0,5 Prozent der Stimmen vorliege, sagte der Vertreter der Wahlbehörde, Gabriel Sterling.

Wahlkampfteam von Donald Trump glaubt weiterhin an Sieg

16.29 Uhr: Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump hat sich am Freitag weiter optimistisch gezeigt. Nachdem Herausforderer Joe Biden in vier noch offenen Bundesstaaten in Führung lag, erklärte der Leiter der Rechtsabteilung von Trumps Team, Matt Morgan: „Diese Wahl ist nicht vorbei.“ Die Prognosen von Wahlsiegen Bidens in Pennsylvania, Georgia, Nevada und Arizona beruhten auf Ergebnissen, die noch lange nicht vollständig seien. „Sobald die Wahl abgeschlossen ist, wird Präsident Trump wiedergewählt sein“, so Morgan.

In Pennsylvania habe es „viele Unregelmäßigkeiten“ gegeben, hieß es in einer schriftlichen Erklärung. So seien Freiwillige des Trump-Teams am Zugang zur Stimmenauszählung gehindert worden. Die Staatssekretärin von Pennsylvania, Kathy Boockvar, hatte am Donnerstag gesagt, Vertreter beider Kandidaten und Parteien seien für die Stimmenauszählung registriert worden und dabei anwesend.

In Georgia werde es eine Neuauszählung der Stimmen geben, kündigte Morgan an. „Wir sind zuversichtlich, dass wir Stimmzettel finden, die ordnungswidrig gesammelt wurden.“

In Nevada seien Tausende von Briefwahlstimmen ordnungswidrig abgegeben worden. Und in Arizona werde Trump die Mehrheit erzielen – „trotz der unverantwortlichen und irrtümlichen“ Meldungen der Nachrichtenagentur AP und des TV-Senders Fox über eine Mehrheit für Biden in diesem Staat. Beide Medien waren bereits in der Wahlnacht aufgrund von eigenen Berechnungen erster Ergebnisse und der Analyse weiterer Daten zu dem Schluss gekommen, dass Biden in Arizona die Mehrheit sicher hat. Andere Medien sind noch vorsichtig.

Deutsche OSZE-Wahlbeobachterin sieht keine Anzeichen für Unregelmäßigkeiten

16.00 Uhr: Die Bundestagsabgeordnete Katja Keul (Grüne) hat nach ihrem Einsatz als Wahlbeobachterin in den USA ein positives Fazit gezogen. „Wir haben insgesamt einen sehr ruhigen, friedlichen Wahlablauf beobachten können“, sagte Keul am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte auch für die Auszählung der Briefwahlstimmen. „Wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass es bei den Briefwahlen irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt.“

Keul war für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zum zweiten Mal als Wahlbeobachterin in den USA im Einsatz. Sie nahm die Wahl im Bundesstaat Michigan unter die Lupe – keine Selbstverständlichkeit, denn nicht jeder US-Staat lässt die OSZE-Beobachter zu. „Das ist eigentlich ein Verstoß gegen die internationale Verpflichtung, aber so ist das eben in den USA“, sagte die Grünen-Politikerin nach ihrer Rückkehr nach Deutschland.

US-Wahl: Auszählung in Nevada und Arizona weiterhin schleppend

15.22 Uhr: Bei der Präsidentenwahl in den USA kommt die Auszählung der Stimmen in den Bundesstaaten Nevada und Arizona weiter nur langsam voran. Präsidentschaftskandidat Joe Biden lag in beiden Rennen knapp vor Amtsinhaber Donald Trump, doch die Stimmen gingen am Freitag nur in kleinen Tranchen ein. Im Laufe des Tages wird mit neuen Ergebnissen gerechnet. Bisher hat noch kein Medium einen Sieger in Nevada ausgerufen. Arizona hatten die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News bereits Biden zugerechnet. Andere Medien hielten sich noch zurück.

In Nevada werden noch immer Stimmzettel ausgezählt. Foto: Ethan Miller / AFP

Biden überholt Trump in Pennsylvania

15.06 Uhr: Joe Biden hat Donald Trump im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania überholt – wenn auch nur knapp. Der demokratische Herausforderer kommt derzeit auf 49,4 Prozent, der amtierende Präsident auf 49,3 Prozent. Bisher sind knapp 95 Prozent der Stimmen in dem Bundesstaat ausgezählt.

Noch ist das Ergebnis in Pennsylvania also nicht sicher. Würde Biden dort gewinnen, käme er auf insgesamt 273 Wahlleute. Das liegt über dem Wert von 270 Wahlleuten, der benötigt wird, um als Präsident ins Weiße haus einzuziehen.

Sicherheitsvorkehrungen für Biden verschärft

14.19 Uhr: Die Sicherheitsvorkehrungen für den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden werden laut einem Medienbericht verschärft. Wie die „Washington Post“ am Freitag berichtete, wird der Secret Service zum Schutz des 77-Jährigen, der womöglich kurz vor dem Wahlsieg steht, die Zahl der Sicherheitskräfte erhöhen.

Demnach werden zusätzliche Agenten in Bidens Heimatstadt Wilmington im US-Bundesstaat Delaware eingesetzt. Bidens Wahlkampfteam hatte der Bundesbehörde zuvor mitgeteilt, dass der Herausforderer von Präsident Donald Trump am Freitag im Kongresszentrum von Wilmington eine wichtige Rede halten könnte. Der Schutz durch den Secret Service ist Standard für Präsidentschaftskandidaten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich noch nicht zur US-Wahl äußern

13.42 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich weiterhin nicht zur US-Präsidentschaftswahl äußern. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies am Freitagmittag darauf, dass es weiterhin kein Endergebnis gebe und die Auszählung der Stimmen in mehreren Bundesstaaten noch laufe. Diese Auszählungen gelte es abzuwarten. „Und das tut die Bundeskanzlerin, das tut die Bundesregierung.“

Einzelne Regierungsmitglieder aus der SPD haben sich aber bereits zum Verhalten von US-Präsident Donald Trump geäußert. Außenminister Heiko Maas kritisierte ihn offen für seine Forderung nach einem Stopp der Stimmenauszählung. „Zu einem Zeitpunkt, als das Wahlergebnis noch schöner war für Herrn Trump, dann zu fordern, dass die Auszählung beendet wird, entspricht nicht ganz der demokratischen Kultur, die wir von den Vereinigten Staaten kennen“, sagte Maas am Donnerstagabend in der ARD.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Trump bereits am Mittwoch zur Anerkennung des immer noch ausstehenden Wahlergebnisses aufgefordert. „Zur Demokratie gehört es, dass man das Wahlergebnis akzeptiert. Das sollte auch für amtierende Präsidenten so sein.“

Klagen von Trumps Team in mehreren Staaten abgewiesen

12.54 Uhr: Ein Gericht hat die Klage von Trumps Wahlkampfteams abgewiesen, die Auszählung in Philadelphia zu stoppen. Damit hatte der Präsident wohl gehofft, seine Chancen im wichtigen Swing State Pennsylvania zu verbessern.

Auch in mehreren anderen US-Staaten haben Richter Klagen von Trumps Wahlkampfteam abgewiesen. Mit ihren Entscheidungen in Michigan, Georgia, Nevada und Pennsylvania stoppten die Richter am Donnerstag vorerst Versuche, die Integrität des Wahlprozesses in jenen Staaten anzuzweifeln, deren Wahlergebnis eine Niederlage Trumps im Präsidentschaftsrennen bedeuten könnte.

In Nevada lehnte das oberste Gericht es ab, den Auszählungsprozess in Las Vegas zu stoppen, es wurde jedoch eine Einigung über weitere Beobachter erreicht. Das Trump-Lager kündigte weitere rechtliche Schritte an. In Georgia wurde eine Klage wegen 53 angeblich fragwürdigen Wahlbriefunterlagen abgewiesen, nachdem Wahlbeamte aussagten, dass die Unterlagen in Chatham County rechtzeitig angekommen waren. In Michigan merkte eine Richterin an, dass die Auszählung in dem Staat schon vorbei sei.

Unter anderem in Miami gingen einige Anhänger von Trump auf die Straße. Foto: Chandan Khanna / AFP

US Wahl – Video von George H. W. Bush geht viral

11.50 Uhr: Auf Twitter hat der der Euronews-Journalist Darren McCaffrey ein Video gepostet, das den ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush bei einer Rede nach seiner Wahlniederlage gegen Bill Clinton zeigt. Bush sagt in dem Video-Ausschnitt: „Wir respektieren die Hoheit des demokratischen Systems“. Und er fügt hinzu: „Amerika muss immer an erster Stelle stehen, und wir werden uns hinter diesen neuen Präsidenten stellen und ihm alles Gute wünschen.“

George Bush war von 1989 bis 1993 Präsident der USA und wurde nach nur einer Wahlperiode abgewählt. Auf Twitter ging das Video viral – mehrere Nutzer lobten, dass sich Bush trotz der Niederlage seinem Kontrahenten Clinton gegenüber so höflich verhalten habe und die amerikanische Demokratie gewürdigt habe – in Zeiten der Präsidentschafts Donald Trumps eben keine Selbstverständlichkeit mehr.

WATCH: The last time a one term President lost



George H. W. Bush conceding to Bill Clinton “we respect the majesty of the democratic system... and America must always come first and we will get behind this new president and wish him well.”pic.twitter.com/ovtNSGrXmC — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) November 5, 2020

Biden übernimmt Führung in Georgia

11.35 Uhr: In Pennsylvania sinkt der Vorsprung des Amtsinhabers auf rund 18.000 Stimmen. Der Bundesstaat mit seinen 20 Wahlleuten könnte die Wahl schon allein für Biden entscheiden. Trump bekräftigte unterdessen mitten in der Nacht bei Twitter, dass er aus seiner Sicht mit den „legal“ abgegebenen Stimmen die Wahl mit Leichtigkeit gewonnen habe.

Der Präsident hatte zuvor bereits bei einem Auftritt im Weißen Haus behauptet, die Demokraten versuchten, ihm den Sieg durch Betrug zu nehmen. Twitter verpasste dem Tweet umgehend den Warnhinweis, dass der Beitrag irreführende Informationen enthalten könne.

Twitter hat in den vergangen Tagen mehrere Tweets von Trump mit Warnhinweisen versehen. Foto: FUNKE Zentralredaktion Berlin GmbH / Twitter

10.36 Uhr: Joe Biden geht in Georgia in Führung. Nach den jüngsten Zahlen liegt der Herausforderer jetzt mit einem hauchdünnen Vorsprung von 917 Stimmen vor Trump. Das berichten CNN und MSNBC. Seit dem Wahltag am 3. November holte Biden damit mehr als 300.000 Stimmen auf. Die Auszählung war fast vollständig – es könnten aber noch einige Tausend Stimmen unter anderem von Militärangehörigen hinzukommen.

Ein Wahlsieg Bidens wird damit wahrscheinlicher: Ohne den Staat gibt es für Trump keinen Weg mehr, die nötigen 270 Wahlmänner zu gewinnen. Noch sind aber nicht alle Stimmen in Georgia ausgezählt. Seit Bill Clinton im Jahr 1992 hat kein Demokrat mehr in Georgia gewonnen.

9.52 Uhr: Neue Zahlen aus Georgia: Die Auszählung weiterer Stimmen lässt Trumps Vorsprung in dem Bundesstaat im Südosten weiter zusammenschmelzen. Nun führt Trump in Georgia nur noch mit 463 Stimmen.

Ryanair macht sich auf Twitter über Eric Trump lustig

9.30 Uhr: Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat Präsidentensohn Eric Trump aufs Korn genommen. Der hatte am 4. November eine wütende Pressekonferenz in Philadelphia gegeben und den Demokraten Wahlbetrug vorgeworfen. Ryainair postete ein Foto mit dem aufgebrachten Gesichtsausdruck Eric Trumps auf Twitter mit dem Text „Der Gesichtsausdruck eines Mannes der bald nicht mehr mit in die Air Force One darf.“

Die Air Force One ist die Regierungsmaschine des US-Präsidenten. Ryanair hatte auch gleich einen guten Rat für Eric Trump parat. „Keine Sorge Eric, wir haben Flugpreise in Höhe von 9,99 Euro, wenn du das nächste Mal in Europa bist.“

the look of a man who might not have access to Air Force One in the future and will have to fly commercial



don't worry Eric, we have €9.99 fares next time you're in Europe#Election2020 pic.twitter.com/4acb5ZiJt4 — Ryanair (@Ryanair) November 5, 2020

Polizei nimmt Männer mit Waffen nahe Stimmauszählung fest

8.11 Uhr: Die Polizei in Philadelphia hat in der Nähe des Kongresszentrums, wo Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, zwei Männer mit Waffen in ihrem Fahrzeug festgenommen. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht zu den Hintergründen. Der Lokalsender WPVI berichtete in der Nacht zum Freitag, die Polizei habe einen Hinweis bekommen, wonach ein Angriff auf das Kongresszentrum geplant worden sein könnte. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie einer der Männer abgeführt wurde.

In Philadelphia sind die Regeln zum Mitführen von Waffen etwas strenger als im Rest des Bundesstaates Pennsylvania – dafür ist eine Erlaubnis erforderlich. Der Sender Fox News berichtete, die Bundespolizei FBI habe die Ermittlungen übernommen. Am Vortag waren bereits im Bundesstaat Arizona bewaffnete Personen bei einer Demonstration von Trump-Anhängern vor einem Gebäude für die Stimmauszählung dabei. In Arizona ist das offene Tragen von Waffen erlaubt.

Keine Neuigkeiten aus Georgia, weil Feierabend ist?

7.50 Uhr: In Georgia, wo Joe Biden mittlerweile weniger als 2000 Stimmen hinter Donald Trump liegt, gibt es seit einigen Stunden kein Update zur Verteilung der ausgezählten Stimmen auf der Website der zuständigen Behörde. Möglicher Grund laut NBC-Journalist Brendan Keefe: Die Person, die die Seite aktualisiert, könnte sich in den Feierabend verabschiedet haben. In Georgia ist es derzeit fast zwei Uhr morgens. Noch immer werden Stimmen ausgezählt.

The Georgia Secretary of State website is not updating again, just like last night. It is possible the Clayton numbers have been uploaded and the person who updates the website went home for the night. Seriously. — Brendan Keefe (@BrendanKeefe) November 6, 2020

Gretas süße Rache an Donald Trump

6.40 Uhr: Mitten im angespannten Finale der US-Wahl gibt Greta Thunberg auf Twitter Donald Trump seinen eigenen Ratschlag zurück. Lesen Sie hier: „Chill, Donald, Chill“: Gretas späte Retourkutsche für Trump

Georgia könnte Bidens Triumph bedeuten

4.30 Uhr: Biden liegt in Georgia nur noch etwa 1800 Stimmen hinter Trump, berichtet CNN. In Georgia müssen unter anderem noch wenige tausend Stimmen aus Clayton County ausgezählt werden. Dort wählt die überwiegende Mehrheit demokratisch. Wenn diese Stimmen ausgezählt sind, könnte Biden in Georgia in Führung gehen – ohne Georgia hat Trump die Wahl verloren.

Donald Trump hält Rede – „Ich gewinne locker“

1.30 Uhr: Donald Trump liefert im Weißen Haus einen 17-minütigen Monolog, der in die US-Geschichte eingehen wird. Vom Zettel liest er eine lange Litanei an Vorwürfen über angeblichen Wahlbetrug ab, die bislang allesamt unbelegt sind.

Er wolle die Amerikaner über seine „Bemühungen zum Schutz der Integrität unserer sehr wichtigen Wahl“ informieren, sagt Trump. Trump behauptet: Würden nur legitime Stimmen ausgezählt, würde er die Wahl „mit Leichtigkeit“ gewinnen. Der Präsident macht Manipulationen dafür verantwortlich, dass Biden in wichtigen Bundesstaaten aufholt.

Der Moderator des Trump-kritischen Senders CNN sagt zu dem Auftritt: „Was für ein trauriger Abend.“ Daniel Dale, ein CNN-Reporter, der es mit Trump-Faktenchecks zur Bekanntheit gebracht hat, meint auf Twitter: „Ich habe alle Ansprachen von Trump seit 2016 gelesen oder angeschaut. Das ist die unehrlichste Ansprache, die er je gehalten hat.“

Selbst bei Trumps Haussender Fox News klingt die Moderatorin nach dem Auftritt des Präsidenten zweifelnd. „Er sagt, wir haben so viele Beweise, so viele Belege, dass die Wahl gestohlen wurde“, sagt sie. „Die müssten dann also vorgelegt werden, wenn es sie tatsächlich gibt.“

Es wird einsam um den Präsidenten: Donald Trump im Briefing Room des Weißen Hauses. Foto: Evan Vucci / dpa

Heiko Maas warnt Trump vor Eskalation

1.01 Uhr: Nach der US-Präsidentschaftswahl hat Bundesaußenminister Heiko Maas vor einer Eskalation der Auseinandersetzung gewarnt. „Amerika ist mehr als eine One-Man-Show. Wer in so einer Situation weiter Öl ins Feuer gießt, der handelt selbst unverantwortlich“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. „Anständige Verlierer sind für das Funktionieren einer Demokratie wichtiger als strahlende Sieger.“

Jetzt gehe es darum, „die politischen Gräben zu überwinden“. Das Vertrauen in faire und freie Wahlen dürften Demokraten niemals beschädigen, warnte Maas. „Jetzt heißt es: Kühlen Kopf bewahren, bis ein unabhängig festgestelltes Ergebnis vorliegt.“ Die Lösung „Sieg oder Wahlabbruch“ widerspreche dem Verständnis von einem fairen Wahlvorgang. Lesen Sie dazu: Heiko Maas – Brauchen USA als Ordnungsmacht, nicht als Chaosfaktor

Donald Trump Junior ruft seinen Vater zum „totalen Krieg“ auf

0.30 Uhr: Präsidentensohn Donald Trump Jr. hat seinen Vater aufgerufen, einen „totalen Krieg“ rund um die Wahl zu eröffnen. Donald Trump müsse „all den Betrug und Schummeleien offenlegen“, schrieb sein Sohn bei Twitter. Dazu gehörten die Stimmen von Wählern, die tot seien oder nicht mehr im jeweiligen Bundesstaat lebten, behauptete der Trump-Sohn. „Es ist an der Zeit, dieses Schlamassel zu bereinigen und nicht mehr wie eine Bananenrepublik auszusehen.“

The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.



It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic! — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 5, 2020

Trump in Georgia weniger als 10.000 Stimmen vor Biden

0.28 Uhr: Neben dem Rennen im US-Bundesstaat Pennsylvania wird es auch bei der Auszählung der Wahlstimmen in Georgia immer enger. Der Vorsprung von US-Präsident Donald Trump auf Herausforderer Joe Biden war am Donnerstagnachmittag auf nur noch etwa 9500 Stimmen oder 0,2 Prozentpunkte geschrumpft. Am Morgen waren es noch etwas weniger als 20.000 gewesen.

Offiziellen Angaben zufolge waren am Nachmittag (Ortszeit) noch mehr als 45.000 Stimmen im Staat zu zählen. Trump konnte sich in dem südöstlichen Bundesstaat 2016 mit gut fünf Prozentpunkten vor Hillary Clinton die Stimmen der 16 Wahlleute sichern. Georgia gilt als „Swing State“

Festnahmen bei Protesten nach US-Präsidentschaftswahl

0.04 Uhr: Im Nervenkrieg um die Stimmenauszählung bei der US-Präsidentschaftswahl ist es zu Protesten mit Dutzenden Festnahmen gekommen. In Städten wie New York, Portland und Minneapolis forderten Anhänger des Demokraten Joe Biden in der Nacht, die Erfassung aller Stimmen weiterlaufen zu lassen.

Kleinere Gruppen mit Unterstützern von Präsident Donald Trump zogen hingegen vor Wahlzentren in heiß umkämpften Staaten und skandierten die von ihm ausgegebene Parole „Stop the Count!“ Trump behauptet ohne Beweise, dass vor allem Briefwahlstimmen zu seinen Ungunsten manipuliert werden könnten. In Minneapolis bekamen mehr als 600 Demonstranten Vorladungen von der Polizei, nachdem sie am Mittwochabend (Ortszeit) auf eine Autobahn marschierten. Sie protestierten gegen Trumps Drohung, das Ergebnis der Wahl anzufechten.

Donnerstag, 5. November: OSZE sieht keine Belege für Regelverstöße bei der US-Wahl

23.37 Uhr: Der Leiter der OSZE-Beobachtermission für die US-Wahl, Michael Georg Link, sagte in den „tagesthemen“, man habe keine Belege für Regelverstöße bei der Wahl gefunden. Trumps Äußerungen über Wahlbetrug bezeichnete der FDP-Politiker als „irritierend“. Der amerikanische Präsident wolle offenbar Verunsicherung unter den Wählern schüren. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation.

Joe Biden in Pennsylvania nur noch 100.000 Stimmen hinter Trump

23.16 Uhr: Joe Biden holt im Schlüsselstaat Pennsylvania immer weiter auf. Am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) liegt er nicht einmal mehr 100.000 Stimmen hinter US-Präsident Donald Trump, nach einst mehr als 600.000 Stimmen am Mittwochmorgen. Es sind etwa 92 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Joe Biden ruft zu Geduld und Ruhe auf

22.26 Uhr: Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat eine kurze Erklärung in Delaware abgegeben. „Demokratie braucht manchmal ein wenig Geduld. Diese Geduld ist auch heute gefragt“, so der 77-Jährige. Biden ruft dazu auf, ruhig zu bleiben und die endgültigen Ergebnisse abzuwarten. „Jeder Stimmzettel wird gezählt.“

Trumps Wahlkampfteam reicht neue Klage in Pennsylvania ein

22.24 Uhr: Das Wahlkampfteam von Trump reicht eine weitere Klage ein. Es geht um die Möglichkeit, die Auszählung der Stimmen in Philadelphia zu beobachten. Die Stadt liegt in dem besonders umkämpften Bundesstaat Pennsylvania.

Auch Klage der Republikaner in Georgia abgewiesen

22.09 Uhr: Auch im US-Bundesstaat Georgia hat ein Richter Medienberichten zufolge eine Klage des Wahlkampfteams von Donald Trump abgewiesen. Trump hatte geklagt, weil angeblich 53 zu spät per Post eingetroffene Stimmzettel berücksichtigt worden seien. In Georgia zeichnete sich ein extrem knappes Wahlergebnis ab.

21.28 Uhr: Joe Biden befindet sich nach Informationen des Nachrichtensenders CNN in Wilmington, Delaware, und erhält ein Covid-19-Briefing, während er auf die Wahlergebnisse wartet. Biden erhält dieses Update einen Tag nachdem die USA nach Angaben der Johns Hopkins Universität die höchste Anzahl neuer Coronavirus-Infektionen an einem einzigen Tag mit mehr als 100.000 gemeldeten Fällen festgestellt haben.

CNN-Moderator Anderson Cooper betonte den starken Unterschied zwischen Biden und Trump im Blick auf die Pandemie: „Für mich ist es ein Symbol für die beiden Ansätze, dass sich Joe Biden, der nicht im Amt ist, an einem so schwierigen Tag Zeit nimmt, um sich über Covid zu informieren.“ Der Moderator weiter: „Worum wollen wir wetten, dass sich Trump heute nicht über die Corona-Lage informiert hat?“

Pennsylvania rechnet bis spätestens Morgenfrüh mit Ergebnissen

20.31 Uhr: In Pennsylvania kann nach Auskunft der zuständigen Behörde bis Freitagmorgen (MEZ) mit einem Ergebnis der Präsidentschaftswahl gerechnet werden. Zurzeit sind rund 550.000 Stimmzettel noch nicht ausgezählt. Der Vorsprung von Donald Trump in Pennsylvania schrumpft nach Angaben von Edison Research weiter. Demnach kommt der Amtsinhaber inzwischen auf 50,2 Prozent, Herausforderer Biden auf 48,5 Prozent.

US-Wahlen: Peter Altmaier hofft auf baldige Entscheidung

20.25 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hofft darauf, dass bald ein Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA vorliegen wird. Der CDU-Politiker sagte, die Bundesregierung werde dem Sieger gratulieren, sobald Klarheit bestehe. Eine lange Zeit der Ungewissheit wäre nicht gut, weil beispielsweise im Handelsstreit viele Fragen dringend geklärt werden müssten.

Trump-Klage in Michigan abgewiesen

20.14 Uhr: Eine Richterin im Bundesstaat Michigan hat eine Klage der Rechtsanwälte von Donald Trump abgewiesen. Der amtierende Präsident wollte den Stopp der Auszählung erreichen. 99 Prozent der Stimmen sind dort gezählt. Demnach hat Joe Biden die Wahlleute von Michigan gewonnen. Trump kündigte Klagen wegen angeblichen Wahlbetrugs in anderen Bundesstaaten an, in denen Biden vorne liegt.

Olaf Scholz lobt die hohe Wahlbeteiligung in den USA

20.01 Uhr: Vize-Kanzler Olaf Scholz findet die hohe Wahlbeteiligung in den USA bemerkenswert. „Das ist ein gutes Zeichen, weil wir ja in den USA seit vielen Jahren gewöhnt sind, dass die Wahlbeteiligung relativ gering ist. Wenn sich das jetzt ändert, ist das erst einmal eine gute Botschaft“, sagt der SPD-Politiker Reuters TV. „Und dann hoffen wir natürlich auch, dass bis zum Ende ausgezählt wird und am Ende auch wirklich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden.“

19.19 Uhr: Joe Biden, so scheint es, ist die US-Präsidentschaft kaum noch zu nehmen. Ein umstrittener Bundesstaat nach dem anderen kippt ins Lager des Demokraten. US-Präsident Donald Trump stößt nun eine Klagewelle gegen die Auszählung der Briefwahlstimmen an. Hintergrund: Kopf-an-Kopf-Rennen: So will Trump doch noch gewinnen

Online-Hit: Predigerin betet ekstatisch für Trump-Sieg

18.50 Uhr: Während in den nun entscheidenden US-Bundesstaaten noch ausgezählt wird, sorgen in sozialen Netzwerken Aufnahmen der Trump-nahen evangelikalen Predigerin Paula White-Cain für große Belustigung. In einer Predigt betet sie eindringlich für den Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen. Dabei wiederholt White-Cain ekstatisch einige Passagen immer und immer wieder, etwa: „Ich höre den Klang des Sieges“ oder „Der Herr sagt, es ist getan“.

White ist eine Vertraute Trumps. Die erzkonservative Predigerin hielt etwa bei seiner Amtseinführung im Januar 2017 eine Rede. Evangelikale Christen sind eine wichtige Wählergruppe für Trump.

Das vielfach geteilte Video zeigt einen kurzen Ausschnitt eines zweieinhalbstündigen Gottesdienstes der Kirche „City of Destiny“ in Apopka im Bundesstaat Florida. Darin spricht White-Cain von Wahlbetrug, Fehlberechnungen und Leuten, die versuchten, die Wahl zu kapern. „Wir entfesseln die Macht und die Autorität des Herrn gegen jeden Dämon, der dieser Wahl begegnet ist“, predigt sie. Trump hatte wiederholt die Rechtmäßigkeit der Wahl angezweifelt. Der Gottesdienst fand am Mittwochabend (Ortszeit) statt.

Für Verwunderung – und Belustigung – in den sozialen Medien sorgt außerdem ein Mann, der in dem Videoausschnitt hinter White-Cain auf der Bühne mit einem Handtuch immer wieder hin- und herläuft. Es handelt sich dabei um White-Cains Sohn Bradley Knight, der vor ihr predigte.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020

Joe Biden baut Vorsprung in Nevada aus – Trump noch immer siegessicher

18.10 Uhr: Joe Biden konnte seinen Vorsprung auf Donald Trump in Nevada ausbauen. Bisher sind dort aber nur etwa 87 Prozent der Stimmen ausgezählt. 49,5 Prozent der Stimmen fallen auf Biden, 48,5 Prozent auf Trump.

18.02 Uhr: Donald Trump hat auf Twitter geschrieben, dass es „reichlich Beweise“ für einen Wahlbetrug gebe. Der amtierende Präsident verkündete, dass das Ergebnis in allen kürzlich von Biden gewonnen Bundesstaate angefochten werde. Zudem zeigte er sich noch immer siegessicher: „We will win!“ Der Nachrichtendienst Twitter hat den Tweet Trumps mit einem Warnhinweis versehen.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Joe Biden holt in Pennsylvania weiter auf

17.51 Uhr: Wie CNN berichtet, holt Joe Biden im US-Bundesstaat Pennsylvania immer weiter auf. Das liegt vor allem daran, dass noch auf viele Stimmen aus und um Philadelphia gewartet wird. In der Wahl hat sich gezeigt, dass vor allem größere Städte und die vorstädtischen Gebiete (Suburbs) eher demokratisch geprägt sind.

Nevada will einige Ergebnisse veröffentlichen

17.19 Uhr: Laut CCN ist der amtierende Präsident Donald Trump noch immer nicht dazu bereit, eine mögliche Niederlage hinzunehmen. Wie eine Korrespondentin dem Sender erzählte, sei Trump davon überzeugt, dass die Wahl manipuliert sei und Biden nur deswegen vorne liege.

16.59 Uhr: Der US-Bundesstaat Nevada, in dem noch immer Stimmen ausgezählt werden, hat angekündigt, am Nachmittag (Ortszeit) einige Ergebnisse bekanntgeben zu wollen. Laut „New York Times“ müssen in dem Staat nur noch die Briefwahlstimmen ausgezählt werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Stimmen größtenteils an Biden gehen werden. Der demokratische Herausforderer führt in Nevada mit einem knappen Vorsprung.

Noch über 60.000 offene Stimmen in Georgia

16.03 Uhr: Bei der Stimmauszählung der US-Präsidentenwahl im extrem engen Rennen im Bundesstaat Georgia haben die Behörden Ruhe angemahnt. Noch stünden etwa 60.000 Stimmen aus, die das Präsidentschaftsrennen für Präsident Donald Trump oder Herausforderer Joe Biden beeinflussen könnten

„Ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine genaue und faire Zählung viel wichtiger ist als eine schnelle Zählung“, sagte Gabriel Sterling, ein Mitarbeiter des Staatssekretärs in Georgia, am Donnerstag. Sterling wollte sich nicht darauf festlegen, wann Endergebnisse vorliegen.

Angesichts von Verzögerungen beim Wahlergebnis hat unter anderem Trump von „massivem Betrug“ gesprochen. Sterling wies das zurück und versicherte, dass jeder rechtmäßige Stimmzettel ausgezählt werde. Es sei erwartet worden, dass die Ergebnisse in Georgia nicht in der Wahlnacht vorlägen.

Trump fordert sofortiges Ende der Stimmenauszählung

15.48 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat zwei Tage nach der Wahl erneut ein sofortiges Ende der Auszählung gefordert. „Stoppt die Auszählung!“, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter in Großbuchstaben. In mehreren Bundesstaaten, in denen sich knappe Ergebnisse abzeichnen, wurden noch Stimmen gezählt. Darunter waren Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona und Nevada. Verbleibende und rechtmäßig abgegebene Stimmen nicht mehr auszuzählen, würde gegen geltendes Recht verstoßen.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Biden holt weiter in Pennsylvania auf

15.41 Uhr: In Pennsylvania wird der Abstand von Trump und Biden immer geringer. Der demokratische Herausforderer holt weiter auf – denn noch gibt es alleine in der Stadt Philadelphia mehr als 120.000 Stimmzettel, die noch nicht ausgezählt sind. Möglicherweise könnte die Auszählung noch bis morgen andauern, wie eine CNN-Korrespondentin mitteilte.

Teils nur wenige Stimmen zwischen Trump und Biden

14.27 Uhr: Das Rennen zwischen dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden wird immer spannender. In vier der sechs Staaten, die noch nicht komplett ausgezählt sind, liegen teils nur wenige Stimmen zwischen den Kandidaten:

Pennsylvania : Hier hat derzeit Trump einen Vorsprung von 164.414 Stimmen. Etwa 89 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, wovon an 50,7 Prozent an Trump und 48,1 Prozent an Biden gehen.

: Hier hat derzeit Trump einen Vorsprung von Stimmen. Etwa 89 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, wovon an 50,7 Prozent an Trump und 48,1 Prozent an Biden gehen. Arizona: Joe Biden führt in dem Wüstenstaat mit Prozent und einem Vorsprung von 68.390 Stimmen. Trump konnte bisher Prozent der Stimmen holen.

Joe Biden führt in dem Wüstenstaat mit Prozent und einem Vorsprung von Stimmen. Trump konnte bisher Prozent der Stimmen holen. Georgia: Noch führt Trump mit einem Vorsprung von 18.540 Stimmen und Prozent. Joe Biden ist dem Präsidenten allerdings dicht auf den Fersen.

Noch führt Trump mit einem Vorsprung von Stimmen und Prozent. Joe Biden ist dem Präsidenten allerdings dicht auf den Fersen. Nevada: In Nevada könnte es für Joe Biden eng werden – nur 7647 Stimmen trennen ihn von Trump. Hier könnte der Präsident mit Glück noch einen Sieg holen.

OSZE-Wahlbeobachter stellen keine Unregelmäßigkeiten bei US-Wahl fest

13.57 Uhr: Donald Trump hat bereits die Wahlergebnisse einiger Bundesstaaten angezweifelt – weil er befürchtet, dass es mancherorts nicht mit rechten Dingen zuging und die Ergebnisse zu Bidens Gunsten verfälscht sind.

Wie Michael Georg Link, FDP-Politiker und Chef der OSZE-Wahlbeobachter, nun im rbb-Inforadio sagte, gebe es allerdings keinerlei Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten bei der US-Wahl. „Wir haben das untersucht. Wir haben keinerlei Regelverstöße feststellen können.“ Link weiter: „Es gab keine systemische Beeinträchtigung oder gar Manipulation.“

12.43 Uhr: In den USA sind erstmals zwei schwarze und offen homosexuell lebende Männer in den Kongress gewählt worden. Sie werden von Januar an New York im Repräsentantenhaus vertreten, wie die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch (Ortszeit) meldete. Beide gehören den Demokraten an: der 33-jährige Harvard-Absolvent und Anwalt Mondaire Jones und das 32 Jahre alte New Yorker Stadtratsmitglied Ritchie Torres.

12.30 Uhr: Im wichtigen Staat Georgia verliert Donald Trump immer weiter seinen Vorsprung. Aktuell liegt er nur noch 0,4 Prozentpunkte vor Joe Biden – das entspricht gerade einmal gut 18.000 Stimmen. Hinzu kommt, dass vor allem in Gebieten, in denen die Demokraten stark sind, aktuell noch ausgezählt wird.

11.20 Uhr: Die US-Präsidentschaftswahl ist noch ein offenes Rennen – aber Schauspielerin Rosario Dawson feiert schon mal: Ihr Lebensgefährte Cory Booker konnte seinen Platz im US-Senat verteidigen. „Ich bin so stolz auf dich“, schrieb die 41-jährige Dawson auf Instagram. Booker sitzt seit 2013 für die Demokraten im Bundesstaat New Jersey im US-Senat. Rosario Dawson ist bekannt aus den „Sin City“-Filmen und mehreren Marvel-Netflix-Serien.

Trumps Vorsprung schrumpft in Pennsylvania

10.01 Uhr: Auch in Pennsylvania schrumpft Trumps Vorsprung weiter. Immer mehr Briefwahlstimmen aus urbanen Regionen werden ausgezählt. Da diese Stimmen eher an Biden gehen, kann er sich berechtigte Hoffnungen machen, auch diesen Bundesstaat zu gewinnen.

9.25 Uhr: Bei Protesten linksgerichteter Demonstranten in Portland sind mindestens zehn Menschen festgenommen worden. Die Polizei warnte am im Onlinedienst Twitter vor „weitverbreiteter Gewalt“ und Ausschreitungen und rief die Menschen auf, die Innenstadt zu meiden. Hunderte Polizisten und Nationalgardisten waren im Einsatz. Die Gouverneurin des US-Bundesstaats Oregon, Kate Brown, verlängerte den zuvor bereits für die Wahlnacht ausgerufenen Notstand.

9.17 Uhr: In Arizona baut Joe Biden seinen Vorsprung laut CNN weiter aus. Er liegt jetzt mehr als zwei Prozentpunkte vor Trump. Dass Biden auch diesen Bundesstaat gewinnt, scheint immer wahrscheinlicher.

CNN: Schwer bewaffnete Trump-Anhängern vor Wahlbehörde in Arizona

Vor einem Behördengebäude in Arizona, in dem Stimmen der US-Präsidentenwahl ausgezählt werden, hat sich in der Nacht zum Donnerstag eine große Gruppe von Trump-Anhängern versammelt. Mehrere unter ihnen hätten Waffen wie Automatikgewehre gehabt, berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders CNN in einer Live-Schaltung. Foto: Matt York / dpa

8.55 Uhr: In mehreren US-Bundesstaaten, in denen das Wahlergebnis noch nicht feststeht, haben sich Trump-Anhänger vor Wahllokalen versammelt. Einige tragen Waffen. In Arizona hätten mehrere Waffen wie Automatikgewehre gehabt, berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders CNN in einer Live-Schaltung.

Wie eine weitere US-Reporterin auf Twitter berichtet, hat der Sheriff von Maricopa County im umkämpften Bundesstaat Arizona seine Polizisten mit schusssicheren Westen ausgestattet. In Arizona hatte sich der anfangs klare Vorsprung von Herausforderer Joe Biden zuletzt deutlich verringert.

Maricopa County Sheriff’s deputies now ready in tactical gear inside the elections center to potentially make a move on the protesters and demonstrators outside as the crowd continues to grow. #azfamily #arizona pic.twitter.com/XAhvE1hbIK — Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020

Gleichzeitig kommt es zu Demonstrationen von Trump-Gegnern. In Portland, Chicago, New York, Minneapolis und Philadelphia verlangten Demonstrierende, dass die Auszählung fortgesetzt wird und jede Stimme zählen sollte, berichten „New York Times“ und CNN.

Hintergrund: Warum Biden- und Trump-Fans teils für dasselbe demonstrieren

Der „New York Times“-Reporter Mike Baker hielt das Aufeinandertreffen der Demonstranten und der Sicherheitskräfte in Portland, Oregon, in mehreren Videos fest. In einem Video ist zu sehen, wie Nationalgardisten immer wieder einen Mann aus der Gruppe der Protestierenden vor sich her und schließlich zu Boden stoßen. Zu größeren Gewaltausbrüchen kam es jedoch bisher nicht.

Shoving the crowd up a different street pic.twitter.com/9HL1On3QYI — Mike Baker (@ByMikeBaker) November 5, 2020

7.15 Uhr: Donald Trumps Team setzt auf juristische Schritte in mehreren wichtigen Bundesstaaten. Lesen Sie hier: Wo Trump nun klagt – und was er sich davon verspricht

Auch die Demokraten stellen sich auf eine lange juristische Auseinandersetzung ein. Die Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin, Kamala Harris, wirbt auf Twitter bereits um Spenden.

No matter what Trump says, we must count every single vote. Donate to the Biden Fight Fund today to ensure we have the resources we need to fight to ensure this process remains fair. https://t.co/U4X9OiePJG — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 4, 2020

Donald Trump reicht in Georgia weitere Klage ein

6.30 Uhr: Donald Trump versucht auch im Bundesstaat Georgia, ein Gericht in die Auszählung der Stimmen bei der Präsidentenwahl eingreifen zu lassen. Der Präsident und die Republikanische Partei reichten eine Klage im Chatham County des Bundesstaates ein. Darin forderten sie, das Gericht solle in dem Bezirk für eine strikte Abtrennung von Briefwahlunterlagen sorgen, die nach dem Ende der Stimmabgabe am Dienstagabend eintrafen.

Trumps Wahlkampfteam begründete den Schritt damit, dass laut einem Beobachter 53 Stimmzettel illegal zum Stapel rechtzeitig eingetroffener Wahlunterlagen hinzugefügt worden seien. In Georgia dürfen – anders als in mehreren anderen Bundesstaaten – per Post verschickte Stimmzettel nur ausgezählt werden, wenn sie vor Schließung der Wahllokale eintrafen.

5.13 Uhr: In Arizona werden weiter Stimmen ausgezählt, vor allem aus Maricopa County, wo auch die Hauptstadt Phoenix liegt, gibt es Updates. Zuletzt profitierte Joe Biden davon. Nun versammeln sich Trump-Anhänger vor dem Wahllokal und protestieren.

Die Nachrichtenagentur AP hat, wie auch Fox News, Joe Biden bereits früh in Arizona zum Wahlsieger ausgerufen hat. Zu dem Zeitpunkt seien 80 Prozent der Stimmen ausgezählt gewesen, das entspreche 2,6 Millionen Stimmen, und Biden habe einen Vorsprung von fünf Prozentpunkten gegenüber Trump gehabt - also etwa 130.000 Stimmen. Die verbleibenden nicht ausgezählten Stimmen, wie etwa aus Maricopa County, würden laut AP nicht ausreichen, damit Trump das Rennen in Arizona für sich entscheiden könne.

#BREAKING - Large crowd of protestors now gathering in front of #Maricopa Election center pic.twitter.com/8ljM8zoISo — Gadi Schwartz (@GadiNBC) November 5, 2020

US-Wahl – Rennen in Georgia wird immer enger

4.49 Uhr: Georgia gerät immer mehr in den Fokus – denn Donald Trumps Vorsprung schmilzt weiter: Wie die CNN berichtet, liegt der Präsident nur noch knapp 32.000 Stimmen oder 0,6 Prozentpunkte vor seinem Herausforderer. Seit 1992 hat in dem Südstaat kein Demokrat mehr gewonnen.

4.21 Uhr: Joe Biden will im Fall seines Wahlsiegs den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen schon an seinem ersten Amtstag wieder rückgängig machen. „In genau 77 Tagen“ werde eine von ihm angeführte Regierung der Vereinbarung zum globalen Klimaschutz wieder beitreten, kündigte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter an. Er bezog sich damit auf das Datum für die Vereidigung des Präsidenten, den 20. Januar.

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2 — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Der von Amtsinhaber Trump beschlossene Austritt aus dem Pariser Abkommen war an diesem Mittwoch, also am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl, in Kraft getreten. Biden hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, dem Abkommen wieder beitreten zu wollen. Er will ein umfassendes Programm zum Klimaschutz lancieren.

Proteste gegen Trumps Versuche, Auszählung zu behindern

3.55 Uhr: In mehreren Städten in den USA protestierten am Mittwoch Menschen gegen den Versuch des Trump-Wahlkampfteams, die Stimmenauszählung in den umkämpften Bundesstaaten zu stoppen. So gab es Demonstrationen etwa in Chicago, New York und Philadelphia.

Demonstranten forderten in mehreren US-Städten: „Zählt jede Stimme“. Foto: David Dee Delgado / AFP

3.39 Uhr: CDU-Politiker Friedrich Merz rechnet eher mit einem Sieg Donald Trumps. Das sagte der Kandidat für den Vorsitz der Christdemokraten in einem Interview mit „Bild“. Wen er sich als Wahlsieger wünsche, darüber wollte Merz sich nicht äußern. Auf die Frage, wie ein Bundeskanzler Friedrich Merz mit Donald Trump zurechtkommen würde, sagte das Vorstandsmitglied der „Atlantik-Brücke“: „Wir kämen schon klar.“

3.22 Uhr: Das Biden-Harris-Wahlkampfteam macht klar, wie sicher es sich des Sieges ist – und geht mit einer Webseite zur Regierungswechsel den Start. Auf Buildbackbetter.com wird in einem Statement erklärt, dass die Stimmen zwar noch gezählt würden und das amerikanische Volk über den nächsten Präsidenten entscheide. Doch die USA stünden mit Corona-Pandemie, Rezession, Klimawandel und Rassismus vor so großen Problemen, dass ein Team einen Regierungswechsel vorbereite, damit Biden und seine Vize Harris am ersten Tag im Amt loslegen könnten.

US-Wahl in Nevada: Biden mit hauchdünnem Vorsprung vor Trump

2.49 Uhr: Nachdem in Nevada eigentlich am Mittwochabend (Ortszeit) noch neue Auszählungsergebnisse veröffentlicht werden sollten, ist der Plan offenbar wieder geändert worden. Wie die „New York Times“ berichtet sollen die Ergebnisse in dem Wüstenstaat im Westen der USA erst gegen 18 Uhr MEZ am Donnerstag auf den neuesten Stand gebracht werden. Biden liegt dort zurzeit mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,6 Prozentpunkten in Führung.

2.33 Uhr: Neben Arizona und Nevada liefern sich die Kandidaten auch im Südstaat Georgia ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Donald Trumps Vorsprung ist in der bisherigen Republikaner-Hochburg nach Angaben von CNN auf unter 40.000 Stimmen zusammengeschmolzen. Vier Stunden nach Schließung der Wahllokale hatte der Vorsprung noch bei rund 372.000 Stimmen gelegen.

Damit hat Trump bislang 49,8 Prozent der Stimmen bekommen, Biden 49 Prozent. 95 Prozent der Stimmzettel sind laut „New York Times“ ausgewertet. In Georgia geht es um 16 Wahlmännerstimmen.

2.14 Uhr: Donald Trumps Vorsprung im Ostküstenstaat Pennsylvania schrumpft: Hatte der Präsident vor Stunden noch 600.000 Stimmen mehr als sein Kontrahent Joe Biden, berichtet CNN jetzt, dass es sich inzwischen um nur noch 200.000 Stimmen mehr handelt. Das wären 51 Prozent der Stimmen für Trump, 47,8 Prozent der Stimmen für Biden

Nach Erhebungen der „New York Times“ sind inzwischen 88 Prozent der abgegebenen Stimmzettel ausgewertet. Trumps Wahlkampfteam versucht, die weitere Auszählung der Stimmen juristisch zu stoppen.

US-Wahl: Toter Parlamentskandidat gewinnt Mandat

2.02 Uhr: Bei den Wahlen in den USA hat ein Kandidat einen Sitz im Regionalparlament des Bundesstaats North Dakota gewonnen, der bereits vor einem Monat nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben war. Der Republikaner David Andahl holte posthum etwa ein Drittel und damit die meisten Stimmen in seinem Wahlbezirk, wie örtliche Behördenvertreter am Mittwoch mitteilten.

Nach Angaben seiner Familie war Andahl – ein früherer Landwirt, Geschäftsmann und Rennfahrer – Anfang Oktober „nach kurzem Kampf“ gegen die von dem neuartigen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 im Alter von 55 Jahren gestorben. Nach Angaben der örtlichen Behörden wird Andahls Mandat im Kongress des Bundesstaats an der Grenze zu Kanada nun von einem anderen Republikaner übernommen.

Am Mittwoch waren in den USA innerhalb von 24 Stunden mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden – mehr als je zuvor an einem einzelnen Tag.

Demokratin Pelosi ruft Biden in internem Brief als Wahlsieger aus

1.47 Uhr: Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat einem Bericht der „New York Times“ zufolge Joe Biden in einem Brief an die demokratischen Abgeordneten als Sieger der Präsidentschaftswahl ausgerufen. Gleichzeitig gab sie zu, dass es eine schwierige Wahl gewesen sei.

Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus zwar die Mehrheit halten können, doch die Partei verlor mehr Sitze als angenommen.

Mehr als 71 Millionen Wählerstimmen: Joe Biden bricht Rekord

1.19 Uhr: In US-Präsidentschaftswahlen kommt es auf die gewonnenen Wahlmännerstimmen an – was kaum jemand so schmerzhaft erfahren musste wie Hillary Clinton 2016: Die Demokratin bekam rund drei Millionen Stimmen mehr als Donald Trump. Der bekam allerdings 306 Wahlmännerstimmen und wurde so Präsident.

Dafür, dass er den Rekord seines früheren Chefs Barack Obama geknackt hat, kann sich Joe Biden bislang nichts kaufen. Trotzdem eine eindrucksvolle Statistik: Der Ex-Vizepräsident hat mit bislang mehr als 71,1 Millionen schon jetzt die meisten Wählerinnen- und Wählerstimmen bekommen, die je ein Präsidentschaftskandidat auf sich vereinen konnte. Donald Trump kommt bislang auf mehr als 67,7 Millionen Stimmen.

US-Wahl: Trump untergräbt Vertrauen in demokratischen Prozess

0.53 Uhr: Präsident Trump untergräbt weiter das Vertrauen in den demokratischen Prozess des Stimmenauszählens. „Unsere Anwälte haben um angemessenen Zugriff gebeten, aber was hilft das noch?“, fragte der 74-Jährige auf Twitter, offenbar im Zusammenhang mit der Klage seines Wahlkampfteams gegen die noch laufende Auszählung in Pennsylvania; „Die Integrität unseres Systems und der Präsidentschaftswahl ist bereits beschädigt.“

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Sein Kontrahent Joe Biden hat eine andere Botschaft: „Habt Vertrauen in den Prozess und zu einander“, schrieb der 77-jährige Demokrat auf Twitter – „Zusammen werden wir das gewinnen.“

Keep faith in the process and in each other. Together, we will win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

US-Wahl: Trump gegen Biden – Weg zum Sieg noch für beide Kandidaten offen

0.15 Uhr: In Mitteleuropa ist ein neuer Tag angebrochen, in den USA ist es noch der Abend nach dem Wahltag. Die noch nicht gezählten Stimmen werden weiter ausgewertet, das Ergebnis mit Hochspannung erwartet. Noch gibt es sowohl für Trump als auch für Biden Wege zum Sieg. Sollte Trump Arizona mit seinen elf Wahlmännerstimmen gewinnen – was die Nachrichtenagentur AP ausschließt, CNN aber noch für möglich hält – und dazu in Pennsylvania (20), North Carolina (15) und Georgia (16), wo er zurzeit in Führung liegt, käme der Präsident auf insgesamt 275 Wahlmännerstimmen und wäre wiedergewählt.

Sollte Biden Arizona gewinnen und dazu Nevada (6), hätte er die nötige Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen im „Electoral College“.

Mittwoch, 4. November: US-Wahl: Biden gewinnt laut US-Medien auch in Michigan

US-Präsident Trump hat auf Twitter erklärt, er habe Biden in vier der eng umkämpften Bundesstaaten geschlagen. Er liege in Pennsylvania, Georgia und North Carolina vorn, und auch in Michigan, wo laut Trump eine große Zahl Stimmzettel „heimlich weggeschmissen“ worden sei. Twitter hat die Aussage mit einem Warnhinweis versehen.

worden sei. Twitter hat die Aussage mit einem Warnhinweis versehen. Der demokratische Kandidat Joe Biden hat den wichtigen Bundesstaat Michigan mit 16 Wahlleuten nach Prognosen von Fernsehsendern für sich entschieden. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender CNN und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner.

hat den wichtigen Bundesstaat mit 16 Wahlleuten nach Prognosen von Fernsehsendern für sich entschieden. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus übereinstimmenden Vorhersagen der Sender CNN und NBC auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen hervor. Die Nachrichtenagentur AP meldete zunächst noch keinen Gewinner. Joe Biden hat in einer Rede die Einigkeit der USA im Falle seines Wahlsieges beschworen. „Ich bin nicht hier, um zu erklären, dass wir gewonnen haben, aber wir glauben, dass wir am Ende der Stimmenauszählung gewonnen haben werden“, sagte Biden in Wilmington, Delaware. Er verwies auf seinen Sieg in Wisconsin und den Vorsprung in Michigan. „Ich habe zudem ein gutes Gefühl in Pennsylvania.“

der USA im Falle seines Wahlsieges beschworen. „Ich bin nicht hier, um zu erklären, dass wir gewonnen haben, aber wir glauben, dass wir am Ende der Stimmenauszählung gewonnen haben werden“, sagte Biden in Wilmington, Delaware. Er verwies auf seinen Sieg in Wisconsin und den Vorsprung in Michigan. „Ich habe zudem ein gutes Gefühl in Pennsylvania.“ Nach der Klage gegen die Stimmenauszählung in Michigan will Trump auch die weitere Auszählung in Pennsylvania vor Gericht stoppen lassen. Trumps Wahlkampfteam sprach von mangelnder „Transparenz“ in den Wahllokalen. Genau wie Michigan spielt Pennsylvania eine zentrale Rolle im Kampf um das Präsidentenamt und ist einer von den Staaten, in denen noch kein Sieger fest steht. Lesen Sie dazu: Swing States: Wo die Entscheidung in der US-Wahl fällt

vor Gericht stoppen lassen. Trumps Wahlkampfteam sprach von mangelnder „Transparenz“ in den Wahllokalen. Genau wie Michigan spielt Pennsylvania eine zentrale Rolle im Kampf um das Präsidentenamt und ist einer von den Staaten, in denen noch kein Sieger fest steht. Swing States: Wo die Entscheidung in der US-Wahl fällt Im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wahlsieg in Michigan hat das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben Klage bei einem Gericht in diesem Bundesstaat eingereicht. Ziel ist der sofortige Stopp der weiteren Auszählung. Den Republikanern sei es in mehreren Wahllokalen verwehrt worden, die Öffnung von Wahlbriefen und die Auszählung von Stimmen zu beobachten, erklärte Wahlkampfmanager Bill Stepien . Damit sei gegen ein gesetzlich verbrieftes Recht in diesem US-Staat verstoßen worden.

hat das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben bei einem Gericht in diesem Bundesstaat eingereicht. Ziel ist der sofortige Stopp der weiteren Auszählung. Den Republikanern sei es in mehreren Wahllokalen verwehrt worden, die Öffnung von Wahlbriefen und die Auszählung von Stimmen zu beobachten, erklärte Wahlkampfmanager . Damit sei gegen ein gesetzlich verbrieftes Recht in diesem US-Staat verstoßen worden. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat den umkämpften Bundesstaat Wisconsin gewonnen und sich damit zehn Wahlleute gesichert. Das meldeten die Nachrichtenagentur AP und CNN am Mittwoch auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Damit komm Biden auf insgesamt 237 Wahlleute, der amtierende Präsident Donald Trump kommt auf 213.

Laut CNN und der „New York Times“ geht der US-Bundesstaat Maine mit seinen vier Wahlleuten an Joe Biden.

mit seinen vier Wahlleuten an Joe Biden. Die Demoskopen sahen bei der US-Wahl wie schon 2016 die Demokraten vorne – und lagen erneut deutlich daneben. Wie konnte das passieren? Lesen Sie hier mehr zum Thema:

Im Streit um die nicht ausgezählten Stimmen meldet sich nun auch Joe Biden über Twitter zu Wort: „Wir werden nicht ruhen, bis alle Stimmen gezählt sind“, schrieb er. Die Auszählung zieht sich wegen des hohen Briefwahlanteils hin. Bei den Briefwählern hat Biden nach Umfragen einen Vorteil gegenüber Trump.

über Twitter zu Wort: „Wir werden nicht ruhen, bis alle Stimmen gezählt sind“, schrieb er. Die Auszählung zieht sich wegen des hohen Briefwahlanteils hin. Bei den Briefwählern hat Biden nach Umfragen einen Vorteil gegenüber Trump. Donald Trump suggeriert erneut, dass die Auszählung nicht mit rechten Dingen zugehe. „Vergangene Nacht habe ich geführt, oft deutlich, in vielen Staaten, die auf fast allen Ebenen von Demokraten geführt werden“, schreibt Trump auf Twitter. „Dann, einer nach dem anderen, sind sie auf magische Weise verschwunden, als Überraschungswahlzettel gezählt wurden. SEHR SELTSAM.“

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

In Michigan hat sich das Ergebnis gedreht. Biden liegt dort nun knapp vor Trump. Trump kommt nach Auszählung von 89 Prozent der Stimmen auf 49,1 Prozent und Biden auf 49,2 Prozent. Nach Auszählung von 79 Prozent der Stimmen war Trump noch auf 52 Prozent gekommen, Biden auf 47 Prozent. In Wisconsin hat sich Joe Biden vor Donald Trump geschoben. Laut Edison Research kommt der Demokrat nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen auf 49,5 und Trump auf 48,8 Prozent. Joe Biden holt Nach der Auszählung von 83 Prozent der Stimmen in Michigan liegt Trumps Stimmenanteil bei 49,8 Prozent, auf Biden entfallen 48,5 Prozent. Damit konnte Joe Biden in diesem für das Endergebnis wichtigem Staat aufholen. Vor Kurzem hatte Trumps Vorsprung noch deutlich mehr als drei Prozentpunkte betragen. Im US-Bundesstaat Wisconsin liefern sich Donald Trump und Joe Biden laut CNN ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach Auszählung von fast 90 Prozent der Stimmen entfallen demnach auf Trump 49 Prozent und auf Biden 49,3 Prozent. Von Corona-Pandemie über den Iran-Konflikt bis zum Verhältnis zu China: Auf den neuen oder alten Präsidenten wartet jede Menge Arbeit. Lesen Sie hier: Diese 7 Probleme warten auf den neuen US-Präsidenten Das Team um Joe Biden hat die Aussagen von Amtsinhaber Trump zu einem möglichen Stopp der Stimmauszählungen bei der US-Präsidentenwahl als „skandalös“ und „beispiellos“ zurückgewiesen. Die Rechtsexperten Bidens seien aber für eine gerichtliche Auseinandersetzung gerüstet, erklärte das Wahlkampfteam. Trump hatte angekündigt, er wolle eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen. Die US-Präsidentschaftswahl ist noch ein offenes Rennen – klar indes ist, dass beide Kontrahenten ganz unterschiedlich regieren würden. Unser US-Korrespondent beschreibt die zwei Szenarien: US-Präsident: Trump oder Biden – wer würde wie regieren? Joe Biden hat erwartungsgemäß im US-Bundesstaat Maine gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP. Joe Biden hat bei der US-Wahl den umkämpften Staat Arizona gewonnen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP. Trump konnte sich den Staat damit anders als vor vier Jahren nicht sichern. CNN sieht den Staat für Biden noch nicht als sicher an. Donald Trump hat sich im Weißen Haus zu Wort gemeldet. „Wir gewinnen alles“, sagte er. Er sei bereit zum Feiern: „Was für ein Erfolg. Sie können uns nicht mehr einholen. Offen gesagt, wir haben die Wahl gewonnen.“ Tatsächlich kann Joe Biden die Wahl nach wie vor gewinnen. Trump sprach von einem angeblichem „Betrug an der Nation“ bei der Wahl und fügte hinzu: „Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet.“ . Lesen Sie hier: Amtliches Endergebnis - Es kommt auf die Briefwähler an Bei der Auszählung der US-Wahl hat es in den frühen Morgenstunden vorsichtig positive Zeichen für die Demokraten gegeben. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass es noch Tage dauern könnte, bis ein Sieger feststehen wird. Lesen Sie hier: So lief der Wahlabend in den USA Donald Trump hat den wichtigen Bundesstaat Texas gewonnen. Damit sicherte er sich die Stimmen von 38 Wahlleuten, wie die Nachrichtenagentur AP meldete. Lesen Sie hier: Knappe US-Wahl – Die Welt hat Donald Trump wieder unterschätzt. Donald Trump hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet. Er sieht sich vorne und schreibt ohne Belege über eine Manipulationen bei der Wahl. „Wir sind gut dabei, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen“, twitterte Trump. Twitter hat den Tweet mit einem Warnhinweis versehen: „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess.“ US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat in der Wahlnacht zu seinen Anhängern in Wilmington, Delaware gesprochen. „Wir fühlen uns gut damit, wo wir derzeit stehen“, sagte Biden zu den bisherigen Wahlergebnissen. „Wir glauben, dass wir auf dem Weg sind diese Wahl zu gewinnen.“ Donald Trump hat sich im Rennen um das Weiße Haus im Schlüsselstaat Florida mit seinen 29 Wahlleuten gegen Joe Biden durchgesetzt. Das meldete die Nachrichtenagentur AP. Die Sender Fox News, CNN und NBC prognostizierten Trump dort ebenfalls als Gewinner. Der US-Bundesstaat Iowa geht mit seinen sechs Wahlleuten an Donald Trump. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen. Auch Iowa gilt als wichtiger „swing state“. US-Präsident Donald Trump hat bei der Wahl in den USA nach Prognosen von Fernsehsendern den wichtigen Bundesstaat Ohio gewonnen. Die Demokraten werden nach Prognosen der TV-Sender NBC und Fox News die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus behalten. Laut AP gewinnt Donald Trump die westlichen Bundesstaaten Idaho (vier Wahlleute) und Utah (sechs Wahlleute) CNN prognostiziert, dass Biden auch die drei Staaten an der Westküste gewinnt: Kalifornien mit seinen 55 Wahlmännerstimmen, Oregon (7) und Washington (12). Und noch eine Neuengland-Staat für Joe Biden: Der 77-jährige Demokrat gewinnt nach den Erhebungen von Associated Press in New Hampshire (vier Wahlmännerstimmen). Auch dieser Sieg war erwartet: Donald Trump gewinnt im Bundesstaat Missouri, meldet AP – das sind zehn Wahlmännerstimmen. Nach Erhebungen von AP gewinnt Präsident Donald Trump auch in Kansas. Von dort kommen sechs Wahlmännerstimmen. Der Demokrat John Hickenlooper gewinnt einen Senatssitz in Colorado – und besiegt damit den republikanischen Amtsinhaber Cory Gardner. Es ist der erste Senatssitz, den die Demokraten in dieser Wahlnacht den Republikanern abnehmen können. Dort hat die Partei von Donald Trump bislang eine Mehrheit. Lesen Sie hier, was bei verschiedenen Szenarien passieren könnte: Demokraten greifen bei US-Wahl auch nach der Macht im Senat Die nächste Runde AP-Prognosen: Danach gewinnt Joe Biden New Mexico (fünf Wahlmännerstimmen), Donald Trump dagegen Nord- und Süddakota (jeweils drei Wahlmännerstimmen), Wyoming (drei Wahlleute), Louisiana (acht Wahlleute) und Nebraska (fünf Wahlleute). Nach der Prognose des Nachrichtensenders CNN wird Joe Biden den Bundesstaat New York mit seinen 29 Wahlmännerstimmen gewinnen. Auch das ist keine Überraschung. AP prognostiziert, dass Donald Trump in Arkansas gewinnt – sechs Wahlmännerstimmen. West hatte im Juli bekanntgegeben, dass er sich für das Amt des Präsidenten bewerben wolle. Wegen verpasster Anmeldefristen schaffte er es jedoch in vielen Staaten nicht auf den Wahlzettel. Der exzentrische Rapper hatte in der Vergangenheit gelegentlich Trump Schützenhilfe gegeben. AP prognostiziert, dass Joe Biden den Staat Virginia gewinnt: Das sind 13 Wahlmännerstimmen. Nach der Prognose der Associated Press gewinnt Donald Trump im Bundesstaat West Virginia mit fünf Wahlmännerstimmen. Trump gewinnt nach Prognosen von Medien erwartungsgemäß auch im Bundesstaat Kentucky gewonnen. Das melden die Nachrichtenagentur AP und mehrere andere Medien. Damit erhält Trump die Stimmen von acht Wahlleuten. Auch 2016 lag Trump in Kentucky weit vorn. Nach Erhebungen der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) gewinnt Joe Biden den Ostküstenstaat Vermont. Das sind drei Wahlmännerstimmen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hofft darauf, dass sich nach der US-Präsidentschaftswahl die Beziehung zwischen Europäern und Amerikanern wieder verbessert. “ Lesen Sie hier die Analyse unseres US-Korrespondenten: Präsident Joe Biden: Wie das die US-Politik verändern würde

Dienstag, 3. November: FiftyThirtyEight rechnet Biden 89-prozentige Siegeswahrscheinlichkeit aus

Im US-Bundesstaat North Carolina haben vier Wahllokale aufgrund technischer Probleme später öffnen müssen und daher die Zeit bis zum Ende der Stimmabgabe verlängert. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, verzögert sich deswegen die Bekanntgabe der Wahlergebnisse in ganz North Carolina um 45 Minuten.

haben vier Wahllokale aufgrund technischer Probleme später öffnen müssen und daher die Zeit bis zum Ende der Stimmabgabe verlängert. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtet, verzögert sich deswegen die Bekanntgabe der Wahlergebnisse in ganz North Carolina um 45 Minuten. FiftyThirtyEight, eine Statistik-basierte Nachrichtenwebsite, rechnet Biden eine 89-prozentige Siegeswahrscheinlichkeit aus – dem amtierenden Präsident wird nur Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent prognostiziert.

Bei der US-Präsidentenwahl haben eine Rekordzahl von mehr als 100 Millionen Menschen vor dem eigentlichen Wahltag an diesem Dienstag abgestimmt.

Während eines Besuchs bei seinen Wahlkampfhelfern am Tag der Präsidentenwahl in den USA hat sich Amtsinhaber Donald Trump siegessicher gezeigt. „Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte Trump am Dienstag in Arlington bei Washington.

Aus US-Tochterunternehmen deutscher Konzerne sind knapp drei Millionen US-Dollar (gut 2,5 Millionen Euro) in den US-Wahlkampf geflossen. Gut die Hälfte des Geldes (50,2 Prozent) ging dabei laut einem Bericht der Zeitung „Die Welt“ vom Dienstag an die Republikaner von US-Präsident Donald Trump.

First Lady Melania Trump hat bei der US-Präsidentenwahl ihre Stimme abgegeben. Die 50-Jährige ging am Dienstag winkend in ein Wahllokal in Palm Beach im umkämpften Bundesstaat Florida, wie TV-Aufnahmen zeigten. Mitreisende Journalisten berichteten, Trump sei die einzige Person gewesen, die trotz der Corona-Pandemie keine Maske getragen habe.

In Florida, Pennsylvania und Michigan – wo ebenfalls mit Spannung erwartet wird, wer das Rennen macht – öffneten viele Wahllokale um 7.00 Uhr (13.00 MEZ).

Im Osten der USA sind am Tag der Präsidentenwahl die ersten Wahllokale zur persönlichen Stimmabgabe geöffnet worden. Nachdem in zwei kleinen Orten in New Hampshire bereits um Mitternacht (Ortszeit) abgestimmt worden war, machten nun auch die Wahllokale in größeren Städten und Kommunen auf.

Wahlergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden erst am Mittwoch nach Mitternacht (MEZ) erwartet. Unklar ist, ob die US-Fernsehsender schon in der Wahlnacht einen Gesamtsieger ausrufen werden. Wegen der vielen Briefwahlstimmen dürfte die Auszählung länger dauern. Es droht ein tage- oder sogar wochenlanger Wahlkrimi, der auch die Gerichte beschäftigten könnte.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat angesichts der US-Präsidentschaftswahl die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen für Deutschland hervorgehoben. Es gebe viele strategische Fragen, die Deutschland nur mit den USA gemeinsam lösen können und wolle, sagte Maas am Dienstag in Berlin.

Die Onlinedienste Twitter und Facebook haben Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Briefwahl als „irreführend“ eingestuft und mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen.

Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentenwahl sind gefallen: Der Demokrat Joe Biden hat die Abstimmung in dem kleinen Örtchen Dixville Notch in New Hampshire mit 5 zu 0 Stimmen gegen Donald Trump gewonnen. Im Nachbarort Millsfield setzte sich der Republikaner Trump mit 16 zu 5 Stimmen gegen Biden durch, wie hier kurz nach Mitternacht (Ortszeit) verkündet wurde.

Sollte es rund um die US-Wahl zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen, kann US-Präsident Donald Trump die Nationalgarde einsetzen. 450.000 Reservisten stehen für den Ernstfall bereit.

Mit Abstimmungen in kleinen Orten im Bundesstaat New Hampshire hat um Punkt Mitternacht (Ortszeit) der Wahltag in den USA begonnen .

. Vier Jahre Donald Trump sind um. Hat der US-Präsident, der sich am Dienstag gegen seinen Herausforderer Joe Biden zur Wiederwahl stellt, seine Versprechen gehalten? US-Wahl 2020 - Eine Bilanz, welche Wahlversprechen Trump gehalten hat – und welche nicht.

Montag, 2. November: Trump auf Fünf-Städte-Tour im Wahlkampf-Endspurt

Bei der US-Wahl wollen die Demokraten den Republikanern im Senat die Mehrheit abnehmen – ein Präsident Joe Biden könnte durchregieren.

Demokrat Joe Biden liegt in den Umfragen zur US-Wahl vor Amtsinhaber Trump. Doch sicher ist sein Sieg keineswegs. Der Grund sind die „schlummernden“ Trump-Anhänger. Lesen Sie hier: „Schlummernde“ Trump-Wähler: Kosten sie Biden den Sieg?

„Schlummernde“ Trump-Wähler: Kosten sie Biden den Sieg? Angesichts möglicher Proteste im Zuge der US-Wahl soll das Gebiet rund um das Weiße Haus einem CNN-Bericht zufolge abgeriegelt werden.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) haben dazu gemahnt, unabhängig vom Wahlergebnis in den USA die transatlantische Zusammenarbeit nicht in Frage zu stellen. Lesen Sie auch: Das sagen aktuelle Umfragen vor der US-Wahl.

nicht in Frage zu stellen. Das sagen aktuelle Umfragen vor der US-Wahl. Wir starten unser neues Newsblog. Die wichtigsten Nachrichten aus den vergangenen Tagen und Wochen finden Sie hier.

(dpa/afp/fmg)