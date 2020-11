Kindersexpuppen: Petition für Verbot in Deutschland gestartet

Die Bundesregierung soll den Verkauf von Kindersexpuppen in Deutschland verbieten – das fordern die Initiatoren einer Petition auf change.org. „Kindersexpuppen sind in Deutschland nicht nur legal, sie werden auch frei zugänglich bei Amazon, Ebay & Co. verkauft. Als Missbrauchsmaterial“, schreiben die Petitoren Markus Diegmann, Ingo Kunert und Carsten Stahl zur Begründung. „Wir fordern ein sofortiges Verbot per Gesetz!“

Mit den richtigen Suchbegriffen sei es einfach, online „lebensechte“ Puppen zu bestellen, die absichtlich Kinderkörpern nachempfunden seien – „oft mit verschiedenen Möglichkeiten zum Eindringen!“ Durch den Verkauf der Puppen werde sexueller Kindesmissbrauch verharmlost, oder schlimmer: „Sie dienen als Sprungbrett in ein Meer aus Gewalt und Missbrauch an Kindern in der Realität“, so die Initiatoren. Lesen Sie hier: Warum so viele Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt werden Petition gegen Kindersexpuppen – mehr als 100.000 Unterschriften Der Zoll habe keine Möglichkeit, die „Einfuhr dieser abstoßenden und verstörenden Puppen zu stoppen“. Darum sollten die „Einfuhr, der Handel, die Produktion sowie der Verkauf von Sexpuppen, die bewusst kleinen Kindern nachempfunden sind“ verboten und unter Strafe gestellt werden, heißt es weiter im Petitionstext. Auch interessant: Sexueller Missbrauch: Justizministerin will härtere Strafen Gerichtet ist die Petition an Justizministerin Christine Lambrecht und Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD). Bislang haben knapp 102.000 Personen die Petition unterzeichnet (Stand: 5. November, 12 Uhr). (küp)