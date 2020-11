Corona-Gipfel: Beschlussvorlage enthüllt - Diese Verschärfungen plant der Bund

Die Deutschen müssen sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Monate mit Corona-Beschränkungen einstellen: "Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.

Berlin. Die Bundesregierung will weitere Maßnahmen verschärfen. Dazu zählt neben den Kontaktbeschränkungen auch die Maskenpflicht an Schulen.

Merkel will deutlich schärfere Beschränkungen durchsetzen

Eine Reduzierung der Kontakte, strengere Regeln beim Ausgehen und neue Regeln für die Schule: Darauf wollen sich die Ministerpräsidenten am Montag mit der Kanzlerin verständigen. Das geht aus der Beschlussvorlage für das Treffen hervor, das unserer Redaktion vorliegt.

Das sind die wichtigsten Regeln:

– Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur noch mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts gestattet. Wer dagegen verstößt, riskiert Ordnungsmaßnahmen.

– Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts sollen „auf ein absolut nötiges Minimum“ reduziert werden.

– Die Bürger werden aufgefordert, sich bei jedem Erkältungssymptom, insbesondere bei Krankheitssymptomen der Atemwege, sofort nach Hause in Quarantäne zu begeben und auch Kontakte zur eigenen Familie, insbesondere zu Risikogruppen, zu verringern. Dort sollen sie fünf bis sieben Tage bis zum Abklingen der Symptome bleiben.

– Auf private Feiern soll bis zum Weihnachtsfest ganz verzichtet werden.

– Kinder und Jugendliche sollen sich in ihrer Freizeit nur noch mit einem Freund oder einer Freundin treffen.

– Private Zusammenkünfte sollen auf das Treffen mit einem einzigen weiteren Hausstand beschränkt bleiben.

– Vor Besuchen bei älteren Verwandten oder Risikopersonen sollen sich die Menschen eine Woche an strikten Hygieneregeln halten.

– Auf nicht notwendige Reisen und touristische Tagesausflüge soll verzichten werden.

– Auch auf nicht notwendige Aufenthalte in geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr oder nicht nötige Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll verzichtet werden.

– Größere Feiern werden in dem Papier als „inakzeptabel“ bezeichnet. Außerdem soll es eine verstärkte „Hotspot“-Strategie geben: In Regionen mit hohen Infektionszahlen sollen verschärfte Regeln angeordnet werden.

– Schulschließungen gibt es (vorerst) noch keine. Aber: Für Schulen wird das verpflichtende Maskentragen für alle Jahrgänge sowie das Lehrpersonal sowohl auf dem Gelände als auch im Unterricht vorgeschrieben. Das Tragen einer Maske soll die Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht sein. Ausnahmen sollen nur „im Einzelfall“ und aufgrund „medizinischer Gründe“ zulässig sein. Die Schüler sollen in festen Gruppen zusammenbleiben, die Gruppengröße halbiert werden. Eine Distanz zu anderen Gruppen soll durch unterschiedliche Pausenregeln ermöglicht werden. Bei der Schülerbeförderung soll das Angebot so erhöht werden, dass Schüler auch bei der Fahrt zur Schule den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten können.

– Risikogruppen sollen ab Anfang Dezember 15 FFP2-Masken (eine pro Winterwoche) „gegen eine geringe Eigenbeteiligung“ bekommen, damit sie besser geschützt sind.

Am 23. Dezember wollen sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten erneut treffen, um über die Maßnahmen für Dezember zu beschließen. Bereits im Vorfeld des Corona-Gipfels war darüber spekuliert worden, dass eine Entscheidung über die Fortsetzung des Teil-Lockdowns auf dieses Datum verschoben werden könnte .

