Corona-Gipfel: Diese Regeln planen Merkel und die Länder offenbar

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland weiter auf einem hohen Niveau

Angela Merkel und die Länder werden deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach eine Verlängerung des Lockdowns beim Corona-Gipfel kommenden Woche beschließen

Doch was noch? Wir zeigen, was beschlossen werden könnte

Kommenden Mittwoch wollen die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder erneut über die Corona-Maßnahmen in Deutschland beraten. Ende Oktober hatten Bund und Länder einen zeitlich begrenzten Teil-Lockdown für den November beschlossen. Doch noch immer sind die Neuinfektionszahlen in Deutschland hoch.

Kritiker werfen der Bundesregierung vor, bisher keine langfristige Strategie zum Umgang mit der Corona-Pandemie vorgelegt zu haben. Befürworter sagen, dass man flexibel auf das Infektionsgeschehen reagieren müsse. Nun wollen Bund und Länder beim nächsten Corona-Gipfel ein Gesamtkonzept für die kommenden Monate vorlegen. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. Müller ist derzeit der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

Corona-Gipfel: Bereits vorab offenbar Konsens über Lockdown-Verlängerung

Laut Müller besteht bereits jetzt ein weitreichender Konsens über eine Verlängerung des Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) plädiert offenbar für einen Lockdown bis kurz vor Weihnachten und strenge Regeln für Silvester. Lesen Sie hier: Hohe Corona-Zahlen: Kommt die Lockdown-Verlängerung?

Noch am Freitag soll es offenbar Beschlussempfehlungen jeweils der CDU-geführten Bundesländer und der SPD-Länder geben, die über das Wochenende zu einem gemeinsamen Papier zusammengeführt werden sollen. Dieses soll am Montag final abgestimmt werden.

Mit ihrer Position gehen die Bundesländer dann am Dienstag in Verhandlungen mit dem Bundeskanzleramt, sodass vor dem Ministerpräsidenten-Treffen am Mittwoch weitestgehend Übereinstimmung für die Beschlüsse herrschen soll. Das Vorgehen diesmal unterscheidet sich deutlich von dem Treffen in der vergangenen Woche. Damals hatte das Bundeskanzleramt die Länder mit einem unabgestimmten Vorschlag überrumpelt.

Bericht: Diese Punkte sollen beim Corona-Gipfel diskutiert werden

„Business Insider“ liegen die Beschlussempfehlungen der SPD- und der CDU-geführten Bundesländer bereits vor. Laut einem Bericht sollen diese Punkte diskutiert werden:

Lockdown: Sowohl die SPD-geführten Bundesländer als auch die CDU-regierten sind sich laut dem Bericht einig, dass der gegenwärtige Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert werden soll. Ursprünglich war eine schrittweise Öffnung ab 13. Dezember angedacht.

Kontaktbeschränkungen: Im Eckpunktepapier der SPD-Länder ist laut „Business Insider" eine Ausweitung der Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine erneute Verschärfung der Kontaktbeschränkungen geplant. Bei beidem werden demnach keine Details genannt. Nach Informationen von „Business Insider" lehnen die SPD-Länder sowie Schleswig-Holstein und Hessen diese Ein-Haushalt-Regel ab. Im Gespräch ist aber, dass die Obergrenzen für Feiern in privaten und öffentlichen Räumen deutlich nach unten geschraubt werden.

Schulen: Vom Tisch ist derzeit laut dem Bericht offenbar die vom Kanzleramt vorige Woche vorgeschlagene Halbierung der Schulklassen. Dafür fehlten schlicht Räume und Lehrer, heißt es. Dagegen soll der Präsenzunterricht für Oberstufen- und Berufsschüler noch weiter heruntergefahren werden. Sollten die Infektionszahlen über die Weihnachtstage steigen, wollen die SPD-Länder, NRW und einige andere CDU-geführte Bundesländer eine bundesweit einheitliche Verlängerung der Weihnachtsferien erreichen. Diese sollten nach gegenwärtiger Planung dann erst am 10. Januar enden, heißt es.

Änderung der Hotspot-Strategie: Die SPD-Länder wollen offenbar die gegenwärtige Hotspot-Strategie noch weiter flexibilisieren. So haben Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern den Zielwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen bereits unterschritten. Demnach wird diskutiert, ob man sich bei Eindämmungsmaßnahmen nicht mehr nur auf Landkreise konzentriert, sondern auf Regionen, also eventuell mehrere Landkreise. Möglich wäre eine Änderung der Definition, was ein Hotspot ist. So könnte dieser künftig eine Region umfassen. Liegt die Inzidenz dort beispielsweise über dem Bundesdurchschnitt, sind härtere Maßnahmen erforderlich. Lesen Sie hier: Corona-Risikogebiete: Das sind die Hotspots in Deutschland

Gottesdienste an Weihnachten: Die Länder wollen hier wohl keine Beschränkungen beschließen, sondern mit den Religionsgemeinschaften sprechen, inwiefern große Weihnachtsgottesdienste vermieden werden können.

Die Länder wollen hier wohl keine Beschränkungen beschließen, sondern mit den Religionsgemeinschaften sprechen, inwiefern große Weihnachtsgottesdienste vermieden werden können. Demonstrationen: In einigen Ländern gibt es offenbar den Wunsch, die Obergrenzen für Demonstrationen zu senken. Das lehnen Grüne und Linke bisher ab.

