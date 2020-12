Sex-Party? Der EU-Abgeordnete József Szájer ist zurückgetreten

József Szájer , ein EU-Abgeordneter der ungarischen Regierungspartei Fidesz, ist nach seiner Teilnahme an einer illegalen Feier in Brüssel zurückgetreten. In einer Erklärung am Dienstag bestätigte der 59-Jährige die Berichte belgischer Medien – und gab im selben Zug bekannt, aus dem Verstoß gegen die geltenden Corona-Vorschriften „persönliche und politische Konsequenzen“ zu ziehen. Der Ungar saß seit 2004 für seine Partei im EU-Parlament.

„Ich war anwesend“, schrieb der 59-Jährige in der Stellungnahme vom Dienstag und ergänzte: „Ich bereue den Verstoß gegen die Covid-19-Einschränkungen zutiefst, das war verantwortungslos.“ Seinen Rücktritt hatte Szájer bereits ganz überraschend am Sonntag verkündet – zunächst allerdings mit einer seelischen Belastung durch die Tagespolitik begründet. Der Rückzug wird zum neuen Jahr wirksam. „Er hat die einzig richtige Entscheidung getroffen“, teilte die Fidesz-Delegation ebenfalls am Dienstag mit. Polizeieinsatz: Nahm Szájer an einer illegalen Sex-Party teil? Belgische Medien berichteten von einem Polizeieinsatz am Freitagabend in einer Wohnung in der Brüsseler Innenstadt: Rund 20 Menschen sollen anwesend gewesen sein. Die Feier soll im ersten Stock über einer bekannten Bar der Brüsseler Schwulen-Szene stattgefunden haben. Es soll sich außerdem um eine Sex-Party gehandelt haben. Die Zeitung „Het Laatste Nieuws“ schrieb zudem, dass unter den vorwiegend männlichen Gästen neben dem EU-Abgeordneten noch mehrere Diplomaten anwesend gewesen seinen. Der EU-Abgeordnete aus der Orbán-Partei habe bei Ankunft der Polizisten einen Fluchtversuch unternommen: Durch eine Flucht durch das Fenster soll er versucht haben, sich der Feststellung seiner Personalien durch die Polizei zu entziehen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Fluchtversuch lediglich mit den Initialen „S. J.“ und dem Geburtsdatum 1961 – beides trifft auf József Szájer zu. Die Orbán-Partei gilt als rechtspopulistisch – Parteivorsitzender Viktor Orbán hatte in der Vergangenheit mehrfach homophobe Aktionen und Diskriminierungen Homosexuellen gebilligt. Nach Szájers Teilnahme an einer offenbar sexuell motivierten Party, bei der Polizisten überwiegend nackte Männer angetroffen haben sollen, überrascht sein Rücktritt daher nicht. Drogen gefunden: Szájer dementiert den Besitz und Konsum Laut Staatsanwaltschaft seien im Rucksack des Betroffenen zudem Drogen gefunden worden. Szajer selbst betonte: „Laut Polizei haben sie eine Ecstasy-Pille gefunden, aber es war nicht meine. Ich habe keine Drogen genommen.“ Dennoch ermitteln die Behörden wegen Drogenbesitzes gegen Szájer – „nach Aufhebung der parlamentarischen Immunität “. Außerdem müssen alle Teilnehmer der illegalen Feier ein Bußgeld von 250 Euro zahlen – die Veranstalter bis zu 750 Euro. (day/dpa) Joszef Szájer: Weiteres zur Orbán-Partei Nach Orbáns Wahl: Neuer Ärger zwischen EU und Ungarn

