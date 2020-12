Klimawandel: Fünf Jahre Pariser Abkommen - Luisa Neubauer warnt

Fridays for Future fordert Einhaltung der Ziele des Pariser Klimabkommens

Die Klimabewegung Fridays for Future hat bei einer Protestaktion in Berlin die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimabkommens gefordert. 2015 einigten sich mehr als 190 Länder auf ein Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad. Fünf Jahre später sieht es allerdings so aus, als ob sie dieses Ziel verfehlen.