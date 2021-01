Trump setzt Wahlleiter in Georgia unter Druck

Mo, 04.01.2021, 08.51 Uhr

Ein brisanter Gesprächsmitschnitt heizt das politische Klima vor dem Machtwechsel in Washington weiter an: Der scheidende Präsident Donald Trump fordert darin den Wahlleiter in Georgia zur nachträglichen Veränderung des dortigen Wahlergebnisses auf.