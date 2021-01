Do, 07.01.2021, 10.20 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump für die Erstürmung des Kapitols in Washington verantwortlich gemacht. Zweifel am Wahlausgang seien geschürt worden; dies habe die Atmosphäre für die dramatischen Ereignisse in Washington "erst möglich gemacht", sagte Merkel in einem Statement am Rande der CSU-Klausurtagung in Berlin.