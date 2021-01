Nawalny will am Sonntag nach Russland zurückkehren

Mi, 13.01.2021, 12.45 Uhr

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny will am Sonntag nach Russland zurückkehren. Er war nach einem Giftanschlag auf ihn in Berliner Charité behandelt worden. Seinen Genesungsprozess will er in der Heimat fortsetzen.