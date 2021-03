Alwan - so alt wie der Krieg in Syrien

Di, 09.03.2021, 10.28 Uhr

Der zehnjährige Alwan Alwan wurde zu Beginn des Bürgerkrieges in Syrien geboren. In seiner Kindheit hat er nur Gewalt und Krieg erlebt. Heute lebt er in einem Flüchtlingslager.