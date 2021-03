Corona-Gipfel: Wann spricht Merkel?

Berlin Der nächste Corona-Gipfel steht bevor und die Zeichen stehen auf Lockdown. Im Anschluss an die Beratungen tritt Merkel vor die Presse.

Kommenden Montag treffen sich Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zum nächsten Corona-Gipfel per Videoschalte. Angesichts der stark ansteigendenden Fallzahlen stehen die Zeichen auf Rückkehr in den harten Lockdown.

Die Beratungen zwischen Bund- und Ländern starten per Videoschalte um 14.00 Uhr. "Im Anschluss wird es dann wie immer eine Pressekonferenz geben", informiert, die Pressestelle der Bundesregierung. An ihr wird neben Kanzlerin Merkel auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller teilnehmen. Die Bundesregierung überträgt die Pressekonferenz auf ihrer Homepage live im Internet.

Corona-Gipfel: Merkel stehen langwierige Verhandlungen bevor

Mit Blick auf die vergangenen Corona-Gipfel lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Pressekonferenz erst am späten Abend stattfinden wird. Es bahnen sich auch dieses Mal schwierige Verhandlungen an. Allein die Frage nach der Umsetzung der Corona-Notbremse ist schwierig. Diese war bereits beim letzten Corona-Gipfel beschlossen worden, wird in den Bundesländern aber sehr unterschiedlich gehandhabt.

Zudem soll wie angekündigt kurz vor Ostern über Öffnungsschritte für Reisen, Hotels und Gastronomie beraten werden. Auch hier ist die Gemengelage schwierig. Sollte es eine Rückkehr in den harten Lockdown geben, sind Öffnungen eigentlich ausgeschlossen. Gleichzeitig ist Urlaub im Ausland teilweise schon wieder möglich.

Brandenburgs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich bereits dafür ausgesprochen, Urlaub im eigenen Land unter strengen Bedingungen zu ermöglichen. „Dass jetzt wieder der Mallorca-Urlaub dem Urlaub im eigenen Land aus epidemiologischen Gründen vorgezogen wird, das versteht niemand“, sagte Schwesig am Freitag im Deutschlandfunk. Sie habe schon bei der vorherigen Ministerpräsidentenkonferenz vorgeschlagen, „dass wir wenigstens so genannten kontaktlosen Urlaub ermöglichen“.

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte zuvor dafür plädiert, Bürgern Urlaub im eigenen Bundesland zu ermöglichen. Ob Schwesig und Haselhoff genügend Unterstützer für ihren Vorstoß unter den anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten finden, bleibt abzuwarten. Schnell wird es wohl nicht gehen. (afp/jas)

