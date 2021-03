Corona-Gipfel: Alle möglichen Beschlüsse - Lockdown, Ostern & Co.

Berlin. Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland. Der Lockdown soll deshalb nach den Vorstellungen von Merkel verschärft und verlängert werden.

Der Corona-Lockdown könnte über Ostern hinweg bis zum 18. April verlängert werden. In Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen soll zudem die Lockerungs-Notbremse konsequent umgesetzt werden. Das geht aus dem Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag hervor.

Corona-Gipfel: Angela Merkel will Lockdown verschärfen

Beim Corona-Gipfel an diesem Montag könnte der Lockdown verlängert und sogar verschärft werden

Auch eine Ausgangssperre ist im Gespräch - die genauen Details sind aber noch unklar

Laut einer Beschlussvorlage soll der Lockdown beim Gipfel bis 18. April verlängert werden - was heißt das für Ostern?

Beim Corona-Gipfel am heutigen Montag soll eine Fortsetzung des derzeitigen Lockdowns bis mindestens 18. April beschlossen werden. Dies geht aus einem Beschlussentwurf aus dem Bundeskanzleramt hervor. Darin werden unter anderem auch Ausgangsbeschränkungen vorgeschlagen.

Die Vorschläge sind noch nicht mit den anderen Beteiligten abgestimmt. Das Papier sieht vor, dass die Anfang März beschlossene Notbremse "konsequent umgesetzt wird": Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Land oder einer Region über 100 steigt, sollen ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März galten, wieder in Kraft treten. Lesen Sie hier: Wann ist die Pressekonferenz mit Merkel nach dem Gipfel?

Für den aktualisierten Entwurf, der dieser Redaktion seit Montagmorgen vorliegt, ist als Stand der 22. März, 10 Uhr angegeben. Der Beschlussentwurf dient als Diskussionsgrundlage für die Telefonschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Nachmittag. Die folgenden Maßnahmen sind im Beschlussentwurf aufgeführt.

Lockdown-Verschärfung: Kommt die Ausgangssperre?

Ausgangsbeschränkungen: Für große Diskussionen könnte ein Passus aus dem Papier des Kanzleramts zu weiteren Verschärfungen für Landkreise mit einer Inzidenz von über 100 sorgen. Unter anderem ist die Rede von einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung bis 5.00 Uhr morgens, "sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen". Die Anfangsuhrzeit ist hier offen gelassen. Als Alternative werden im aktualisierten Beschlussentwurf von Montagmorgen verschärfte Kontaktbeschränkungen genannt. Wie diese konkret aussehen könnten, bleibt unklar.

Corona: Müssen Schulen und Kitas wieder schließen?

Schul- und Kita-Schließung: Zudem wird ins Gespräch gebracht, Schulen und Kitas zu schließen beziehungsweise gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten. Ab einer Inzidenz von 200 könnte es demnach eine Schließung von Schulen und Kitas geben. Diese sollen allerdings laut Entwurf mit "einigen Tagen Vorlauf" erfolgen, damit sich die Familien darauf einstellen können.

Ostern: Familienbesuche sollen möglich sein

Ostern: Der Beschlussentwurf sieht vor, dass Verwandtenbesuche über die Osterfeiertage möglich sind. Demnach sollen die Länder vom 2. April bis zum 5. April 2021 "Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis" ermöglichen, auch wenn dies bedeuten würde, dass mehr als zwei Haushalte oder insgesamt mehr als fünf Personen zusammenkommen. Der eigene Hausstand dürfte also - unabhängig von den darin lebenden Menschen - vier weitere Personen aus der Verwandtschaft einladen, außerdem Kinder unter 14 Jahren in beliebiger Zahl. Lesen Sie hier: Diese Regeln gelten für den Urlaub an Ostern

Soll eine Testpflicht für Reiserückkehrer kommen?

Reisen : Angesichts der bevorstehenden Ostertage heißt es in dem Entwurf: "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten". Das Auftreten verschiedener Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung hätten "gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss." Dieser Passus könnte sich auf die derzeit besonders umstrittenen Reisen von Deutschen nach Mallorca beziehen.

Reisen : Angesichts der bevorstehenden Ostertage heißt es in dem Entwurf: "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten". Das Auftreten verschiedener Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung hätten "gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss." Dieser Passus könnte sich auf die derzeit besonders umstrittenen Reisen von Deutschen nach Mallorca beziehen.

Regelungen für Reiserückkehrer : Neu an den Vorschlägen ist, dass künftig eine generelle Quarantäne- und Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland gelten soll - und zwar unabhängig vom Infektionsgeschehen im Reiseland. Die Bundesregierung soll dem Entwurf zufolge die entsprechenden Verordnungen bis Ende März - also noch vor den Osterfeiertagen - anpassen. Lesen Sie hier: Corona: Neue Regeln drohen für Mallorca-Urlaub und Reisen
Urlaub im eigenen Bundesland: In dem Entwurf wird zudem erwogen, den Bürgerinnen und Bürgern Ferienreisen nach dem Prinzip des "kontaktarmen Urlaubs" im jeweils eigenen Bundesland zu ermöglichen. Voraussetzung seien die "Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen, strenge Hygieneauflagen und der Umsetzung eines Testregimes". In diesen Bundesländern sollen Hotels trotz Corona öffnen.

Beschlussvorlage für Corona-Gipfel: Soll es Lockerungen geben?

Öffnungsschritte: Flächendeckende Öffnungen und Lockerungen der Einschränkungen sieht der Entwurf nicht vor - er verweist vielmehr auf das "wiederum starke Infektionsgeschehen und eine exponentielle Dynamik". Allerdings solle es Ländern und Regionen ermöglicht werden, "zeitlich befristete Modellprojekte" zu starten, um "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen".

Mehr Testungen: Dabei sollten sie die "Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes" untersuchen. "Zentrale Bedingungen dabei sind negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und gegebenenfalls auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene und eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst", heißt es in der Vorlage.

Privilegien für Geimpfte: Zur Diskussion steht auch der Vorschlag, Geimpfte wie negativ Getestete zu behandeln, sofern Testergebnisse als Zugangskriterium notwendig werden. Für welche Einrichtungen oder Veranstaltungen ein solcher Zugang gemeint ist, wird im Entwurf nicht näher bestimmt.

Der Bund solle solche Öffnungsschritte unterstützen, indem er die Kosten für die Selbsttests unter Aufsicht übernimmt, die Voraussetzung dafür sind, dass Bürger bestimmte Angebote in geöffneten Bereichen wahrnehmen. Dafür solle die Testverordnung geändert werden, heißt es in der Vorlage.

Sind neue Regelungen für den Arbeitsplatz vorgesehen?

Tests am Arbeitsplatz: Neue Maßnahmen strebt das Bundeskanzleramt auch bei Arbeit und Beruf an. In Bereichen, in denen Homeoffice nicht möglich ist, sollen Unternehmen "ihren in Präsenz Beschäftigten regelmäßige Testangebote machen", heißt es in dem Entwurf. Dem werde durch die Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände sowie durch die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung Rechnung getragen. Die Tests sollen den Mitarbeitern mindestens einmal und bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche angeboten werden.

Masken auf der Arbeit: Der Entwurf sieht außerdem für Unternehmen mit Mitarbeitern in Präsenz vor, "immer dann, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten, verpflichtend medizinische Masken" zu tragen.

Corona: Neue Besuchsregeln in Alten- und Pflegeeinrichtungen?

Besuche im Pflegeeinrichtungen: Nach den Impfungen zahlreicher Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen könnten die Besuchsregelungen bei Einhaltung von Hygiene- und Testkonzepten laut Entwurf gelockert werden. "Zwei Wochen nach der Zweitimpfung können die Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen ohne Ausbruchsgeschehen wieder erweitert werden und wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote wieder durchgeführt werden", heißt es in der Vorlage. Dabei finde keine Differenzierung zwischen geimpften und ungeimpften Bewohnern statt. Einrichtungen seien jedoch dazu angehalten, ungeimpften Bewohnern schnell zu einem Impfangebot zu verhelfen.

Erweiterung der Corona-Warn-App geplant

Verbesserung der Corona-Warn-App: Zur Diskussion steht auch eine umfassende Erweiterung der offiziellen Corona-Warn-App. So könnte beispielsweise die Funktion einer anonymen Registrierung vor Veranstaltungen wie Familienfeiern oder Check-In vor Restaurantbesuchen eingeführt werden. Zudem könnte sie bald auch auf älteren Apple-Betriebssystemen laufen.

Gibt es in der Vorlage eine Öffnungsperspektive für Hotels und Restaurants?

In dem Entwurf des Bundeskanzleramts werden keine Vorschläge zu Gastronomie oder Hotelgewerbe gemacht.

Die Vorlage der SPD-geführten Länder schlägt ein "Sonderprogramm des Bundes" für den Tourismus und verwandte Bereiche vor, das über die bisherigen Hilfsprogramme hinausreichen soll. Dieses Sonderprogramm könnte dann gestartet werden, wenn "die epidemiologische Lage eine wirtschaftlich relevante Öffnung zu Ostern nicht möglich machen" sollte.

Am 12. April sollen Bund und Länder dem Entwurf des Kanzleramts zufolge wieder zusammenkommen, um das weitere Vorgehen in der Pandemie zu planen.

