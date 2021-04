Vjosa Osmani zur Präsidentin des Kosovo gewählt

Mo, 05.04.2021, 10.21 Uhr

In einem erneuten Anlauf ist die äußerst populäre Juristin Vjosa Osmani zur Präsidentin des Kosovo gewählt worden. Am Samstag war die Wahl am Boykott der Opposition und der serbischen Minderheit gescheitert, bei einem erneuten Scheitern hätten erneut vorgezogene Neuwahlen gedroht.