Corona-Notbremse: Kommen nun strengere Regeln für Schulen?

Die Zahl der weltweiten Corona-Todesopfer seit Beginn der Pandemie hat einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP zufolge am Samstag die symbolische Marke von drei Millionen überschritten. Wie AFP unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden meldet, stieg die tägliche Todesrate weltweit zuletzt wieder an.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will der Bund durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes weitreichende Kompetenzen an sich ziehen und eine bundesweite Notbremse einführen. Während diese aus einigen Bundesländern kritisiert wird, gehen die geplanten Regelungen den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD offenbar nicht weit genug. Sie fordern schärfere Regeln für Schulen.

Lesen Sie auch: Corona-Notbremse – Wann kommen die härteren Lockdown-Regeln?

Jens Spahn kritisiert 200er-Notbremse für Schulen

Diese sollen laut einem Entwurf der Bundesregierung für die Notbremse schließen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 200 liegt. Bereits vergangene Woche hatten RKI-Präsident Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) diesen Wert kritisiert. "Aus meiner Sicht ist die 200er-Grenze viel zu hoch", sagte Wieler am Donnerstag in Berlin.

Dieser Meinung schließen sich nun offenbar auch die Regierungsfraktionen im Bundestag an. Bei Verhandlungen zwischen Union und SPD bestanden CDU und CSU nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters darauf, den Grenzwert für eine Schließung der Schulen niedriger anzusetzen. Noch am Sonntag wollen die Fraktionen zu einer Einigung kommen.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Länder wehren sich gegen Corona-Notbremse des Bundes

Inwieweit diese durchgesetzt wird, ist jedoch noch unklar. Laut "Tagesschau" wehren sich die Länderchefinnen und -chefs aktuell dagegen, dass der Bund Schulen bereits ab einer Inzidenz von 100 schließen will. Ohnehin kommt aus einigen Bundesländern viel Kritik an der geplanten Corona-Notbremse des Bundes.

Damit die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz wie geplant ändern kann, müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Im Bundestag ist für Donnerstag die zweite und dritte Lesung des Gesetzesentwurf vorgesehen. Mit den Stimmen von Union und SPD wäre danach eine Verabschiedung des Gesetzes möglich.

Damit es wirksam wird, muss danach aber auch der Bundesrat zustimmen, in dem die Landesregierungen vertreten sind. Da der Gesetzentwurf als sogenanntes Einspruchsgesetz formuliert ist, kann es der Bundesrat schwerer als ein normales Gesetz verhindern. Mit einer Mehrheit von 35 der 69 Stimmen könnte er aber den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen, um das Gesetz nachverhandeln zu lassen. (nfz)

Corona - Mehr Infos zum Thema