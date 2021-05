Videografik: Napoleons Ruhestätte - der Invalidendom in Paris

Videografik: Napoleons Ruhestätte - der Invalidendom in Paris

Mi, 05.05.2021, 08.29 Uhr

Der Invalidendom in Paris hat eine bewegte Geschichte hinter sich. AFP blickt hinter die alten Mauern des riesigen Gebäudekomplexes in Paris, in dem auch Napoleon Bonaparte begraben ist.