Bundestagswahl: Die Spitzenkandidaten von AfD, FDP und Linken

Berlin Die kleinen Parteien könnten nach der Bundestagswahl 2021 über Mehrheiten entscheiden. Mit diesen Spitzenkandidaten treten sie an.

Alle vier Jahre wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Wie das genau funktioniert, was die zwei Stimmen auf dem Wahlzettel bedeuten und wie die Mandate vergeben werden erfahren Sie hier.

Die Bundestagswahl 2021 rückt immer näher. Mit Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (Union) und Olaf Scholz (SPD) haben die großen Parteien ihre Kanzlerkandidaten mittlerweile nominiert. Doch wer wird für die kleineren Parteien als Spitzenkandidat oder -kandidatin ins Rennen gehen?

Obwohl diese Spitzenkandidaten quasi keine Chancen auf einen Einzug ins Kanzleramt haben, könnte ihnen in der künftigen Bundesregierung doch eine große Bedeutung zukommen. Denn abseits eines schwarz-grünen Bündnisses von Union und Grünen scheint eine Koalition ohne FDP oder Linke kaum möglich. Lediglich eine Regierungsbeteiligung der AfD scheint ausgeschlossen, weil alle andern Parteien eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ablehnen.

Für die Spitzenkandidaten der kleinen Pateien könnte also Verantwortung zukommen – sei es als Minister in einer zukünftigen Regierung oder als Teil der Opposition. Diese Politiker und Politikerinnen könnten in der nächsten Legislaturperiode wichtig werden.

Die Spitzenkandidaten der AfD: Zwei Favoriten

Die AfD ist zerstritten, auf Parteitagen kommt es immer wieder zu Kontroversen und Auseinandersetzungen. Bisher ist es der Partei auch nicht gelungen, sich auf einen oder mehrere Spitzenkandidaten zu einigen.

Als gesetzt gilt dennoch AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Der Malermeister warb bei seiner Wahl zum Bundessprecher 2019 für einen sachlichen Kurs der Partei, fiel in der Vergangenheit aber auch durch extreme Forderungen auf, etwa nach einer "schwarzen Liste für unseriöse Pressevertreter." Gute Chancen, als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf zu ziehen, hat wohl auch die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Wiedel. Sie will mit Chrupalla kandidieren.

AfD-Franktionsvorsitzende Alice Weidel und AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla könnten für die AfD als Spitzenkandidaten in den Wahlkapmf ziehen. Foto: dpa

Laut "Tagesschau" wollen darüber hinaus auch der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak und die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar als Spitzenteam für die AfD in den Wahlkampf ziehen. Wer sich durchsetzt, entscheiden am Ende die Parteimitglieder.

Christian Lindner als Spitzenkandidat der FDP?

Christian Lindner gilt als das Gesicht der FDP und wird diese mutmaßlich auch in den Bundestagswahlkampf 2021 führen. Doch noch ist diese Entscheidung nicht endgültig getroffen. Auch ein genaues Datum hat die Partei dafür bisher nicht festgelegt. Eine Möglichkeit wäre jedoch der nächste digitale Bundesparteitag der Liberalen vom 14. bis zum 16. Mai.

Wird wohl als Spitzenkandidat für die FDP in den Bundestagswahlkampf ziehen: Christian Lindner. Foto: dpa

Die Spitzenkandidaten der Linken: Entscheidung scheint getroffen

Auch bei der Linken ist offiziell noch keine Entscheidung über die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gefallen. Wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" aus Parteikreisen erfahren haben will, sollen die Wahl intern aber bereits auf Parteichefin Janine Wissler und Fraktionschef Dietmar Bartsch gefallen sein.

Bartsch hatte die Partei bereits 2017 in den Wahlkampf geführt, damals mit Sahra Wagenknecht. Für Aufsehen hatte er gesorgt, als er es ablehnte, die DDR als "Unrechtsstaat" zu bezeichnen. Wissler ist im Gegensatz zu Bartsch aktuell nicht Mitglied des Bundestags, sondern Abgeordnete des Landtags von Hessen. Seit Februar ist sie neben Susanne Henning-Wellsow die Co-Vorsitzende der Linken.

