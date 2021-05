SPD: Scholz-Video erinnert an Netflix-Serie

Berlin. Ein Video, das Kanzleranwärter Olaf Scholz von seiner besten Seite zeigen soll, erinnert ausgerechnet an eine skrupellose Serienfigur.

Olaf Scholz will Bundeskanzler werden. Die SPD hat den Finanzminister mit großer Mehrheit zum Kanzlerkandidaten gekürt. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Jetzt sorgt ein Video, mit dem der Politiker beim Bundesparteitag in Szene gesetzt wurde, für Lacher im Netz.

In dem Clip berichtet Scholz von seiner Vision für Deutschland, Klimaschutz, Arbeitsplätzen und fairer Bezahlung. Doch vor allem ein Ausschnitt amüsiert die Nutzer in den sozialen Medien: Scholz sitzt mit hochgekrempelten Hemdsärmeln auf einem Rudergerät.

Scholz-Szene erinnert an skrupellosen Netflix-Politiker

Der dynamische SPD-Kanzlerkandidat packt zu und achtet auch auf seine Gesundheit - sollen die Bilder wohl vermitteln. Stattdessen wird die Szene im Netz nun mit einer bekannten Serienfigur verglichen, mit der Scholz wohl weniger gemeinsam haben will: "Deutsche Frank Underwood", schreibt ein Nutzer auf Twitter.

Das ist witzig, weil Frank Underwood der Hauptcharakter der Serie „House of Cards“ ist, man diesen immer wieder an einem Ruderergometer trainieren sieht, dies aber die einzige Gemeinsamkeit zwischen der Figur und dem hier gezeigten Olaf Scholz ist. https://t.co/4yXN56wQkx — Das ist witzig, weil... (@WitzigWeil) May 10, 2021

Denn auch in der Netflix-Serie "House of Cards" trainiert Frank Underwood, gespielt von Kevin Spacey, regelmäßig auf dem Rudergerät. Um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, geht der Politiker allerdings über Leichen. (fmg)