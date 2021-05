Belarus: Das ist Journalist Roman Protassewitsch

Bei einer erzwungenen Notlandung einer Ryanair-Maschine in Minsk wurde der belarussische Exil-Oppositionelle Roman Protasewitsch festgenommen. Passager erzählen vom Vorfall. Indes will die EU bei ihrem Gipfel am Montagvormittag über Sanktionen gegen Belarus beraten.

Pressefreiheit Journalist Roman Protassewitsch: Dorn in Lukaschenkos Auge

Seit der Landung ist Roman Protassewitsch spurlos verschwunden, inzwischen hat Minsk zumindest seine Festnahme bestätigt. "Wir sind sehr besorgt um unseren Sohn", sagt sein Vater Dimitri dem belarussischen Rundfunksender Radio Swoboda: "Wir wissen nicht, wo er ist und was mit ihm ist." Er selbst war gar nicht im Bilde, wann der 26-Jährige aus Griechenland zurückkehrt – andere hatten sich dagegen auf seine Rückkehr offenbar umso genauer vorbereitet.

Die Ryanair-Maschine, in der Protassewitsch saß, war mittels einer vorgeschobenen Bombendrohung zur Notlandung in Belarus gezwungen worden, der oppositionelle Journalist festgenommen. Sein Vater Dimitri zeigte sich in dem Interview überzeugt, dass es sich um eine Operation "wahrscheinlich nicht nur von den belarussischen Geheimdiensten" handelte – Russland ist enger Verbündeter von Belarus.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zu dem Vorfall in Belarus in unserem Newsblog.

Protassewitsch fürchtete im Flieger um sein Leben

Schon im Flugzeug muss dem Blogger klar gewesen sein, dass er der Grund für die erzwungene Landung war. "Er geriet in Panik und sagte, dass das seinetwegen sei", berichtet eine Passagierin der Nachrichtenagentur AFP. "Er hat sich zu den Leuten umgedreht und gesagt, dass ihm die Todesstrafe droht", erzählt sie.

Danach sei Protassewitsch "sehr ruhig" geworden. Belarus ist das einzige Land in Europa, in dem die Todesstrafe noch vollstreckt wird Kommentar zum Thema: Belarus: EU muss härter gegen Lukaschenko vorgehen

Journalist positionierte sich früh gegen die Lukaschenko-Diktatut

Schon als Schüler hatte sich der spätere Journalist an den Protesten gegen das Lukaschenko-Regime beteiligt. Bald zog der junge Dissident die Aufmerksamkeit der Sicherheitskräfte auf sich. Er wurde von einer angesehenen Schule verwiesen, weil er 2011 an einer Protestkundgebung teilgenommen hatte. Vor zwei Jahren musste er sich aus Belarus absetzen, wo Präsident Alexander Lukaschenko nicht nur die Opposition, sondern auch die freie Presse mit allen Mitteln zum Schweigen bringt. Er floh 2019 nach Polen, wo er um Asyl bat.

Die abgefangene Ryanair-Maschine auf dem Flughafen Minsk. Die EU berät am Montag über Konsequenzen für Belarus. Foto: Uncredited/ONLINER.BY/AP/dpa

In Warschau wurde er als Chefredakteur des Telegram- und Youtube-Kanals Nexta eine der wichtigsten Stimmen der Opposition. Über den zusammen mit Stepan Putilo gegründeten Kanal koordinierten sich die belarussischen Regimegegner und planten ihre Proteste. Nexta hatte zeitweise zwei Millionen Abonnenten – in einem Land mit weniger als zehn Millionen Einwohnern.

Belarus oder Weißrussland – welcher Name ist richtig?

Im November 2020 wurde Protassewitsch in Belarus wegen Anstiftung zur öffentlichen Unruhe und sozialem Hass angeklagt. Die Behörden in Belarus stuften Nexta als "extremistisch" und die beiden Gründer des Kanals als "Terroristen" ein. Protassewitsch zog sich im November aus Nexta zurück. "Belarus’ Gehirn" heißt der Telegram-Kanal mit mehreren Hunderttausend Abonnenten, den er seitdem leitet.

Der Journalist Roman Protassewitsch, hier bei einer Verhaftung durch belarussische Polizisten im Jahr 2017. Foto: dpa

Belarussisches Regime geht hart mit seinen Kritikern um

Das Regime in Belarus greift immer härter gegen seine Gegner durch. Seit dem Sommer wurden mehr als 30.000 Menschen festgenommen, unzählige Verfahren eröffnet. Zuletzt traf es im Mai den Schlagzeuger Alexej Santschuk, den ein Gericht in Minsk zu sechs Jahren Haft verurteilte. Santschuk war mit seiner Band zu einem Symbol der Protestierenden geworden.

Nach Angaben von Menschenrechtlern ist Santschuk einer von mehr als 400 politischen Gefangenen in Belarus. Im vergangenen Herbst wurden Dutzende Aktivisten zum Teil zu Lagerhaft verurteilt: Sie hatten mit Tänzen gegen den Machthaber protestiert. Seit Mitte Mai läuft in Minsk zudem ein Verfahren gegen zwölf Studenten, denen vorgeworfen wird, sie hätten die öffentliche Ordnung "gestört". Lesen Sie dazu: Massenproteste in Belarus – "Wir sind der Freiheit ganz nah"

Im vergangenen November wurde die Journalistin Katerina Borissewitsch vom oppositionellen Onlineportal tut.by verhaftet. Vor wenigen Tagen hatte das Regime damit begonnen, das letzte unabhängige Nachrichtenportal zu zerschlagen, dessen Betreibern Steuerdelikte vorgehalten werden.

10.000 Belarussen haben ihr Land verlassen

Demnächst wird in Belarus auch das Verfahren gegen die seit September inhaftierte Maria Kolesnikowa beginnen. Die Musikerin mit den kurzen blonden Haaren ist die einzige prominente Oppositionelle, die ihre Heimat nicht verlassen hatte. Sie und ihr Rechtsanwalt werden der Verschwörung zur Machtergreifung bezichtigt; ihnen drohen bis zu zwölf Jahre Freiheitsstrafe.

Protassewitsch war auf dem Rückweg nach Vilnius von einer Wirtschaftskonferenz in Griechenland, an der er mit der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja teilgenommen hatte. Sie war 2020 an der Stelle ihres inhaftierten Ehemannes bei den Präsidentenwahlen angetreten. Kurz nach den vom Regime gefälschten Wahlen floh sie nach Litauen. Mehr als 10.000 Belarussen sind wie sie inzwischen ins Exil geflohen.