Corona-Impfungen für Kinder: Das müssen Eltern jetzt wissen

In Deutschland sollen die Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren am 7. Juni beginnen. Das haben Bund und Länder auf dem Impfgipfel beschlossen. Voraussetzung dafür war, dass die EU-Kommission den Impfstoff von Biontech und Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zulässt. Auch diese Hürde ist genommen. Dennoch bleiben Fragen, denn die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland zögert weiterhin mit einer entsprechenden Empfehlung. In unserer Übersicht zeigen wir, was Eltern jetzt wissen müssen.

Was ist über Nebenwirkungen bekannt?

Die meisten Informationen über Nebenwirkungen nach Impfungen mit Biontech bei Kindern stammen aus den USA. Dort ist das Vakzin bei Kinder ab zwölf Jahren bereits seit dem 10. Mai zugelassen. Schon in der ersten Woche wurden bereits rund 600.000 Kinder und Jugendliche mit Biontech geimpft. In einer Studie mit 2260 Teilnehmern seien zuvor laut der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA Nebenwirkungen untersucht worden. Die Reihenfolge nach Häufigkeit:

Schmerzen an der Einstichstelle

Müdigkeit

Kopfschmerzen

Schüttelfrost

Muskelschmerzen

Fieber

Gliederschmerzen

Diese Nebenwirkungen hätten laut FDA in der Regel ein bis drei Tage angedauert.

Wie ansteckend sind Kinder?

Seit Beginn der Corona-Pandemie wird viel über diesen Punkt diskutiert. Der Virologe Christian Drosten hat dazu eine Studie im Fachblatt "Science" veröffentlicht. Ihm zufolge gibt es bei Kindern ab dem Schulalter und Erwachsenen keinen Unterschied bei der Viruslast. "Mein anfänglicher Eindruck einer ungefähr gleich großen Infektiosität aller Altersgruppen hat sich bestätigt, nicht nur hier, sondern auch in anderen Studien", sagte der Experte für Coronaviren laut einer Charité-Mitteilung.

Wann werden Schüler in Deutschland gegen COVID-19 geimpft?

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich ab dem 7. Juni impfen lassen. Sie werden jedoch nicht priorisiert. Da an besagtem Datum auch die Impfreihenfolge in Deutschland fällt, müssen sie sich also mit allen anderen Impfwilligen um einen Termin bemühen.

Wo sollen sich Kinder gegen Corona impfen lassen?

Kinder und Jugendliche sollen vor allem bei den niedergelassenen Kinder- und Hausärzten geimpft werden. Verschiedene Bundesländer hatten auch Impfaktionen in Schulen angekündigt. Nachdem festgelegt wurde, dass für Kinderimpfungen vom Bund jedoch keine zusätzlichen Impfdosen zur Verfügung gestellt werden, stehen diese Pläne zur Zeit auf der Kippe.

Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte wandte sich dagegen, Impfungen in Schulen vorzunehmen. Als erstes seien Kinderarzt-Praxen gefragt. "Wir müssen ja trotzdem Aufklärungsgespräche mit Eltern organisieren. Zudem möchte man einen Zwischenfall wie einen Schock, auch wenn er nur sehr selten vorkommt, nicht gerade in der Schule erleben", sagte Verbands-Sprecher und Kinderarzt Axel Gerschlauer der "Rheinischen Post".

Stiko, Bundesregierung und Kinderärzte: Was sind die Postitionen?

Die Stiko verweist auf eine weiterhin nicht belastbare Datenlage. Stiko-Mitglied Christian Bogdan hatte am Wochenende erklärt, "in Sachen Nebenwirkungen fehlen noch ausreichend Daten". Und er fügte hinzu: "Die Immunantwort eines Kindes kann anders verlaufen als bei einem Erwachsenen. Deswegen braucht man da mehr Daten." Stiko-Chef Thomas Mertens bekräftige im Corona-Podcast mit der Virologin Sandra Ciesek diese Haltung der Stiko. Er schloss nicht aus, dass die Stiko noch eine Empfehlung aussprechen werde, wenn weitere Daten geprüft seien.

Bisher deutet sich an, dass die Stiko wohl nur eine Impfempfehlung für vorerkrankte Kinder abgeben wird, jedoch keine allgemeine. Für Kinder, die einer Risikogruppe angehören, hält Mertens eine Impfung definitv für empfehlenswert.

Die Bundesregierung will in Person von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Not auch ohne eine Empfehlung der Stiko mit den Impfungen beginnen. Spahn plädiert dafür, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern und den Ärzten individuell entscheiden sollten.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Spahns Vorgehen kritisiert und warnte, die Risikobewertung der unabhängigen Stiko zu ignorieren. "Bei der Vergabe von Vakzinen müssen nur wissenschaftliche Fakten gelten", sagte Vorstand Eugen Brysch dieser Redaktion.

Vertreter des Haus- und Kinderärzteverbandes haben sich in der "Welt" gegen eine eigene Impfkampagne für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ausgesprochen. Jedoch nicht gegen Impfungen von Kindern generell. Bei Corona sei bekannt, dass besonders jüngere Kinder meistens eine sehr überschaubare primäre Krankheitslast hätten, sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Burkhard Rodeck. Kinder-Impfungen würden also primär den Erwachsenen dienen, damit sie "sich nicht anstecken und schwer erkranken". Normalerweise dienten Impfungen aber primär den Geimpften selbst. Rodeck sprach daher von einem "ehtischen Dilemma".

Wird eine Impfung für den Schulbesuch Pflicht?

Nein, Bund und Länder haben beim Impfgipfel klargestellt, dass ein sicherer Schulbetrieb unabhängig davon gewährleistet werde, "wie viele Schülerinnen und Schüler ein Impfangebot wahrnehmen." (jas/dpa)