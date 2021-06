Bekannte Demokratie-Aktivistin in Hongkong in Gewahrsam genommen

Fr, 04.06.2021, 07.43 Uhr

Die Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat die bekannte Demokratie-Aktivistin Chow Hang-tung in Gewahrsam genommen. Hintergrund waren offenbar geplante Aktivitäten zum Jahrestag der Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Am 32. Jahrestag der Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking hat die Polizei in Hongkong die bekannte Demokratie-Aktivistin Chow Hang Tung in Gewahrsam genommen. Die Behörden haben ein Gedenken zum Jahrestag verboten.