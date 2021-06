Biden: Impfstoffspende an arme Länder auch im Interesse der USA

Fr, 11.06.2021, 10.46 Uhr

US-Präsident Joe Biden bezeichnet kurz vo dem G7-Gipfel in Cornwall die von seiner Regierung geplante Spende von 500 Millionen Corona-Impfdosen an ärmere Länder als großen Schritt im Kampf gegen die Pandemie. Der G7-Gipfel will eine Impfstoff-Spende von einer Milliarden Dosen beschließen.