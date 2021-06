Homosexuellen-Gesetz in Ungarn: Wie die EU Viktor Orban droht

Im Streit um ein ungarisches Anti-LGBTQI-Gesetz hat sich am Mittwoch die EU-Kommission zu Wort gemeldet – und das ziemlich deutlich. "Das ungarische Gesetz ist eine Schande", sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Vormittag in Brüssel. Es diskriminiere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union. Von der Leyen kündigte ein entschiedenes Vorgehen gegen das umstrittene Gesetz an.

In einem Brief an die Regierung von Viktor Orban sollen nun die rechtlichen Bedenken der EU-Kommission ausgeführt werden. Dies solle noch vor dem Inkrafttreten der neuen Regeln erfolgen, sagte die Politikerin. Sollte Ungarn die Bedenken nicht ausräumen können, dürfte die EU-Kommission nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ein offizielles Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land einleiten. Dieses könnte dann mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes enden.

Von der Leyen: Gesetz verstößt gegen die Menschenwürde

Das neue Gesetz verstoße gegen die Menschenwürde, den Gleichheitsgrundsatz und grundlegende Menschenrechte, sagte von der Leyen. "Bei diesen Prinzipien gehen wir keine Kompromisse ein." Sie glaube an ein "Europa der Vielfalt", in dem "wir lieben können, wen wir wollen", sagte die Kommissionschefin. Sie werde deshalb "alle Befugnisse der Kommission nutzen, damit die Rechte der EU-Bürger gesichert sind".

Deutschland und mittlerweile 13 weitere Mitgliedstaaten haben in einer gemeinsamen Erklärung gegen das Gesetz protestiert und die Kommission zum Handeln aufgefordert. Die Regierungen äußerten dabei ihre "tiefe Besorgnis" über das Gesetz. Es diskriminiere LGBTQI-Menschen und verletzte "das Recht auf freie Meinungsäußerung unter dem Vorwand, Kinder zu schützen", heißt es.

Ungarisches Gesetz will Menschen von der Normalität ausschließen

Das in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligte Gesetz sieht unter anderem ein Verbot von Büchern, Filmen und anderen Inhaltsträgern vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht.

Darüber hinaus soll Werbung verboten werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Orban, dem Kritiker das Schüren von Vorurteilen gegenüber Minderheiten vorwerfen.

Orban weist die Anschuldigungen zurück. Der Ministerpräsident bestreitet, dass sich das Gesetz gegen Homosexuelle richtet und dass sexuelle Minderheiten in seinem Land diskriminiert würden. Die Aufklärung heranwachsender Kinder gehört aus seiner Sicht ins Elternhaus. "Wir schützen diese Aufgabe der Eltern", sagte Orban am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

EM: Orban kommt nicht nach München

Der Streit um das geplante Gesetz hat sich auch auf die EM ausgewirkt. Zu dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen das ungarische Team am Mittwoch wollte der Münchner Stadtrat die Uefa dazu bewegen, die Allianz Arena in München in den Farben des Regenbogens zu beleuchten, als Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls mit LGBTIQ-Menschen weltweit und vor allem in Ungarn.

Die Uefa verweigerte diesen Wunsch mit der Begründung, sie sei eine politisch und religiös neutrale Organisation. Als Reaktion kündigten daraufhin mehrere Städte in Deutschland an, ihre Stadien und Wahrzeichen in den Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Orban sagte seinen geplanten Besuch der Begegnung Deutschland - Ungarn daraufhin ab. (pcl/dpa/afp)