Portugal: Corona-Lage spitzt sich zu - Hoffnung für Urlauber

Vom Vorzeige-Land zum Sorgenkind Europas: Die Corona-Krise in spitzt sich weiter zu. Anfang Juli hat das Gesundheitsministerium in Lissabon fast 2500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet - der höchste erfasste Wert seit Mitte Februar.

Zur Eindämmung der steigenden Infektionszahlen hat die Regierung jetzt die Wiedereinführung einer nächtlichen Ausgangssperre für Regionen mit besonders schlechter Lage beschlossen. Das Ausgangsverbot gilt zwischen 23 und 5 Uhr. Betroffen sind 45 Bezirke, darunter die Hauptstadt Lissabon. "Die Situation hat sich weiter verschlechtert", sagte Präsidentschaftsministerin Mariana Vieira da Silva. Man müsse große Treffen und vor allem "Partys mit vielen Teilnehmern meiden."

Portugal verschärft Maßnahmen im Kampf gegen Pandemie

Im Kampf gegen den Anstieg der Infektionszahlen hatte die portugiesische Regierung bereits die Öffnungszeiten der Restaurants und die zugelassene Gästezahl in Lissabon und zwei weiteren Städten eingeschränkt. Diese Maßnahmen wurden nun auf 16 weitere Städte ausgeweitet. An den Wochenenden gilt zudem ein Reiseverbot zwischen der Hauptstadtregion und dem Rest des Landes.

Wegen der besorgniserregenden Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Virus in Portugal, die bereits mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen ausmacht, stufte das Robert-Koch-Institut das Land als Virusvariantengebiet ein. Seit Dienstag gilt für Portugal-Rückkehrer deshalb eine Quarantänepflicht. Das führte am vergangenen Wochenende und am Montag zur vorzeitigen Abreise von Hunderten Urlaubern.

Urlaub: Spahn will Portugal und Großbritannien neu bewerten

Allerdings wird für die nächsten Tage eine Neubewertung erwartet, die Urlaub in Portugal wieder leichter machen könnte. Da die Delta-Variante auch in Deutschland stark verbreitet ist, werden die Länder Portugal und Großbritannien möglicherweise vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet heruntergestuft.

Wenn die Delta-Mutation in Deutschland vorherrschend werde, "werden wir uns in den nächsten Tagen die Situation anschauen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dann wird man "Portugal und das Vereinigte Königreich auch wie Hochinzidenzgebiete behandeln können."

Damit machte er Hoffnung, dass die gravierenden Reisebeschränkungen für diese Länder noch im Juli zurückgenommen werden könnten. "Mit dem Wissen, dass sich jetzt in den letzten Tagen bestätigt hat, dass bei dieser Variante die doppelte schützt, haben wir die Möglichkeit, dann zu einer anderen Einstufung zu kommen", sagte Spahn.

Portugal: Corona-Zahlen und Inzidenz steigen weiter

Im Winter hatte Portugal zeitweilig im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl von 10,3 Millionen mehr Neuinfektionen und Todesfälle als jedes andere Land der Erde. Die Bundeswehr schickte Ärzte und Sanitäter ins Land. Im Mai wies das Land dann dank eines strengen Lockdowns mit die niedrigsten Infektionswerte Europas auf. Nun kletterte die 14-Tage-Inzidenz nach Angaben der EU-Behörde ECDC innerhalb von nur einer Woche von 124 auf fast 169 pro 100.000 Einwohner.

