Haiti: Präsident Moïse in eigenem Haus umgebracht

Berlin Haitis Präsident Jovenel Moïse wurde in seinem eigenen Haus von Unbekannten erschossen. Die Politik des Präsidenten war umstritten.

Korruption und Kriminalität - Haiti gilt als das ärmste Land auf dem amerikanischen Kontinent. Wie die Regierung jetzt mitteilte, wurde am Mittwochmorgen Präsident Jovenel Moïse in seinem Haus von einem Mordkommando getötet. Auch die Frau des Präsidenten wurde bei dem Angriff demnach verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der scheidende Regierungschef Claude Joseph erklärte, er habe nun die Verantwortung für die Führung des Landes. „Der Präsident wurde in seinem Haus von Ausländern ermordet, die Englisch und Spanisch sprachen“, sagte er. Joseph rief die Bevölkerung zur Ruhe auf und kündigte an, Polizei und Armee würden für die Einhaltung der öffentlichen Ordnung sorgen.

Haiti: Proteste gegen Präsident Moïse

Der 53-jährige frühere Geschäftsmann Moïse war 2016 zum Präsidenten gewählt worden und hatte das Amt im Februar 2017 angetreten. Vor seinem Tod hatte er Haiti per Dekret regiert, nachdem eine Parlamentswahl unter anderem wegen Protesten gegen ihn verschoben worden war.

Haiti: Im Februar 2021 protestierten die Menschen gegen den Präsidenten.

Moïse hatte den Regierungschef des Landes innerhalb von vier Jahren sieben Mal ausgewechselt. Am Montag gab er die Ernennung des neuen Regierungschefs Ariel Henry bekannt, der Claude Joseph nach nur drei Monaten im Amt ablösen sollte.

