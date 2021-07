Gesundheitsnotstand in Tokio: Olympische Spiele nun ganz ohne Zuschauer

Do, 08.07.2021, 19.09 Uhr

An den Wettkampforten der Olympischen Spiele in Tokio wird nun doch kein Publikum zugelassen. Das teilt die japanische Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa am Donnerstag mit kurz nachdem die Regierung den Gesundheitsnotstand in der japanischen Hauptstadt ausgerufen hat.