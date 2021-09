Triell-Ticker: Laschet, Scholz und Baerbock streiten über Hartz IV

Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock bewerben sich um die Nachfolge von Angela Merkel

Eine Woche vor der Bundestagswahl diskutieren die Grünen-Kanzlerkandidatin und die Kandidaten von Union und SPD im dritten und letzten TV-Triell

Verfolgen Sie den politischen Dreikampf hier im Liveticker

Berlin. Nur noch eine Woche, dann ist der Tag der Bundestagswahl gekommen. Vorher messen sich die zwei Kanzlerkandidaten von Union und SPD sowie die Kanzlerkandidatin der Grünen noch einmal inhaltlich bei einem Dreikampf im TV. Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet diskutieren zu dieser Stunde im Studio von Prosieben, Sat.1 und Kabel Eins.

Die Ausgangssituation ist spannender denn je: Sieben Tage vor der Wahl steht Olaf Scholz (SPD), aktueller Vizekanzler und Bundesfinanzminister, weiter wegen der Razzia in einer Abteilung seines Ministeriums in der Kritik. Armin Laschet, Kandidat der CDU und CSU steht dagegen wegen seiner für die Union miserablen Umfragewerte deutlich unter Druck - und wegen Vorwürfen, dass die Durchsuchung in Scholz' Ministerium politisch motiviert war. Auch Annalena Baerbocks Grüne haben über die letzten Wochen weiter an Zustimmung verloren, aktuell steht die Partei in Umfragen bei 15 oder 16 Prozent. Das ist weit entfernt von dem Stimmungshoch, mit dem die Grünen in den Wahlkampf gestartet sind.

Sowohl Laschet als auch Baerbock versuchten deshalb schon in der vergangenen TV-Debatte Olaf Scholz, der mit den Sozialdemokraten gerade stärkste Kraft werden könnte, frontal anzugreifen. Laut Zuschauermeinung lag dieser am Ende des Triells aber doch vorne. Wird das auch dieses Mal so sein?

Liveticker zum Triell: Blick auf die Redezeit - Irrtum der Moderatorin?

20.48 Uhr: Claudia von Brauchitsch wirft einen Blick auf die Redezeit von Kandidatin und Kandidaten. Scholz kommt bislang auf sieben Minuten, Baerbock auf 6:49, Laschet auf 9:25. Baerbock will daran anknüpfen und Laschet auf seine letzte Äußerung antworten. Doch von Brauchitsch grätscht dazwischen: "Frau Baerbock, dann fassen Sie sich jetzt kürzer." Die Moderatorin kann angesichts der soeben verlesenen Redeanteile aber eigentlich nur Armin Laschet gemeint haben. Die Ansage sorgt auch im Netz für Ärger. Von Brauchitsch korrigiert sich erst bei der übernächsten Anmoderation im nächsten Redeblock.

Annalena Baerbock hat am wenigsten geredet.



Ansage der Moderatorin: "Frau Baerbock, Sie sollten sich kürzer fassen."



Frechheit.#TVTriell pic.twitter.com/ISecduCjys — Jens Clasen (@jenshealthde) September 19, 2021

Kandidaten streiten über Hartz IV

20.47 Uhr: Laschet und Baerbock streiten über Hartz IV, den Moderatoren gelingt es nicht wirklich, einzuhaken. Der CDU-Kandidat macht seine Position mit den Worten deutlich: "Hartz IV ist kein Beruf." Laschet betont, dass die Union am "Fördern und Fordern"-Grundsatz festhalten will. In seinem Statement führt er aus, dass ohne "Fordern" bei Hartz IV der Wert von Arbeit geringgeschätzt werden würde.

Auch Olaf Scholz will mit seiner SPD das Hartz-IV-System grundlegend reformieren und die Regelsätze anheben. Denn: "Ein Leben in Würde kostet viel mehr", so der derzeitige Bundesfinanzminister.

Mindestlohn, Hartz IV, soziale Gerechtigkeit - darum geht es in der ersten Fragerunde

20.29 Uhr: Das Triell begann mit eher allgemeinen Fragen an Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Die drei können sich kurz präsentieren, dann geht es mit dem ersten Themenblock los: soziale Gerechtigkeit.

Die Fragerunde wird nach acht Minuten Sendezeit mit einem Einspieler zu der größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich eingeleitet. Das geht von der Redezeit der Kanzlerkandidaten und der -kandidatin ab. Danach verteidigen Scholz und Baerbock die Pläne für einen höheren Mindestlohn. Unions-Kandidat Laschet will das nicht, seiner Meinung nach sollen die Tarifparteien weiterhin die Löhne verhandeln.

Annalena Baerbock spricht sich in ihrem Statement ebenfalls für einen höheren Mindestlohn aus. Auch will sie mit einer Kindergrundsicherung dem Problem der Kinderarmut beikommen. Dass Laschet sich auf die Tarifverträge beruft, hält sie für einen Rückfall in die 90er-Jahre, da immer mehr Menschen nicht mehr gewerkschaftlich organisiert seien.

Unions-Kandidat Armin Laschet sagte zwar, Menschen mit niedrigsten Einkommen müssten besser gestellt werden. Er betonte, eine gute Politik müsse mehr Wachstum und Arbeitsplätze schaffen - "und dann den Unterschied zwischen denen, die viel verdienen und die wenig verdienen in der Mitte klein machen". Scholz sagte an die Adresse von Laschet: "Mir geht es um die Würde der Bürgerinnen und Bürger. Das ist vielleicht das, was uns unterscheidet."

Armin Laschet startet mit einem Versprecher ins Triell

20.22 Uhr: In seinem Eingangsstatement verhaspelt sich der Kanzlerkandidat von CDU und CSU: Er wolle, dass Deutschland ein "klimaneutrales Industrieland bleibe", erklärt Laschet. Da Deutschland noch gar nicht klimaneutral ist und dies wahrscheinlich eine der größten politischen Herausforderungen für die nächste Bundesregierung ist, fällt vielen Zuschauern der Versprecher gleich zu Triell-Beginn auf.

„Wie bleiben (!) wir klimaneutrales Industrieland?“ verstolpert sich #Laschet gleich zu Beginn... 🧐 #Triell — Wolfgang Gründinger (@wolfibey) September 19, 2021

Schlagabtausch von Baerbock, Scholz und Laschet gestartet

20.15 Uhr: Die letzte TV-Debatte der drei Anwärter auf das Kanzleramt ist gestartet. Die Kandidaten und die Kandidatin werden von den Moderatorinnen Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch begrüßt. Hier können Sie das Triell im Livestream sehen.

Baerbock, Scholz und Laschet beim TV-Studio angekommen

19.40 Uhr: Die Kanzlerkandidatin und die Kanzlerkandidaten kommen so langsam beim Fernsehstudio an. Wie immer werden sie vorher lautstark von Anhängern begrüßt. Das dritte und letzte TV-Triell vor der Bundestagswahl am 26. September beginnt um 20.15 Uhr.

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, wird von Anhängern vor dem TV-Studio, wo das Triell aufgezeichnet wird, begrüßt. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Nach Annalena Baerbock (Grüne) kam auch SPD-Kandidat Olaf Scholz zum Studio.

Olaf Scholz vor dem TV-Triell. Geht der SPD-Kanzlerkandidat wieder als Sieger aus der Debatte heraus? Foto: Sean Gallup/Getty Images

19.30 Uhr: Hier startet unser Liveticker zum Triell am Sonntagabend.

(bml/mit dpa)

