Bundestagswahl News: Schwere Vorwürfe gegen Söder ++ AfD ruft zur Maaßen-Wahl auf

Diesen Sonntag findet in Deutschland die Bundestagswahl statt

Aktuell liegt die SPD in den Umfragen vorn - am Sonntag könnte es zum Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU kommen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird des Aufrufs zur Wählertäuschung beschuldigt

beschuldigt Eine AfD-Fraktion in Thüringen hat dazu aufgerufen, Maaßen die Erststimme zu geben

Berlin. Diesen Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag und einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin. Mit der Bundestagswahl geht auch die Ära von Angela Merkel zuende. Um ihre Nachfolge bewerben sich Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne).

Laut aktuellen Umfrageergebnissen könnten die SPD und ihr Kanzlerkandidat Scholz am Ende die Wahl für sich entscheiden. Doch das Ergebnis in der Wahlnacht könnte reichlich knapp ausfallen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und Union ist durchaus denkbar. Aus dem letzten TV-Triell konnte nach Ansicht der Zuschauer erneut Scholz als Gewinner aus dem Schlagabtausch hervorgehen.

Fraglich ist derzeit auch noch, welche Koalitionen möglich sein werden und ob die Union auch eine neue Bundesregierung führen kann, wenn sie nur zweite Kraft wird. Wird die SPD stärkste Kraft, müsste Scholz wahrscheinlich FDP und Grüne für die sogenannte "Ampel"-Koalition gewinnen, um eine stabile Regierung formen zu können. Aber auch die Linkspartei bringt sich derzeit in Stellung für eine mögliche Koalition. Alle wichtigen Infos und Nachrichten zur Wahl finden Sie hier im News-Ticker.

Bundestagswahl-News von Mittwoch, 22. September: Drei weitere Klimaaktivisten beenden Hungerstreik nach 23 Tagen

16.09 Uhr: Drei weitere Klimaaktivisten haben am Mittwoch nach 23 Tagen in Berlin ihren Hungerstreik beendet. Sie hätten jeweils bis zu zehn Kilogramm abgenommen, teilte die Aktivistengruppe mit. Nach einem Krankenhausaufenthalt am Sonntag hatten bereits eine 18- und eine 19-jährige Aktivistin das Hungern beendet.

Die Gruppe fordert ein öffentliches Gespräch mit den Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, und der Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, vor der Bundestagswahl. Alle drei hätten jedoch bis zuletzt keine Bereitschaft dazu signalisiert.

Was sagen die Meinungsforscher? Alle aktuellen Umfragen im Überblick

Der Großteil der Gruppe beendete nun den Hungerstreik. Bereits seit Montag waren die Hungerstreikenden getrennte Wege gegangen. Ein Teil der Aktivisten hatte damit gedroht, auch keine Flüssigkeit mehr aufzunehmen, sollte das öffentliche Gespräch mit den Kanzlerkandidaten nicht zustande kommen.

Kubicki: Kneipenbesuch trotz Corona-Lockdowns

16.05 Uhr: Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat sich offen dazu bekannt, Corona-Regeln während des Lockdowns missachtet zu haben. In seinem Wohnort Strande in Schleswig-Holstein seien - "wie in jedem Ort, den ich kenne" - Kneipen trotz Verbots geöffnet gewesen. Und "selbstverständlich" sei auch er in diesen Kneipen gewesen, räumte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Video-Interview mit der "Bild"-Zeitung ein. Die Leute hätten sich an ihren Stammtischen getroffen, "weil sie gesagt haben: Hier ist nichts", erklärte Kubicki.

Ein schlechtes Gewissen hat er deswegen nicht: "Ich habe von meinem Recht auf autonomes Handeln Gebrauch gemacht", sagte der FDP-Vize und beklagte, "unsinnige Maßnahmen" hätten in der Pandemie zu viel Verdruss bei der Bevölkerung geführt. Vor diesem Hintergrund nahm er auch den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ins Visier. Trotz unterschiedlicher Auffassungen schätze er Lauterbach persönlich sehr, doch am Stammtisch in Strande reagierten die Menschen "nicht positiv" auf den Sozialdemokraten: "Man würde im Norden so sagen "Spacken" oder Dumpfbacke."

Lauterbach reagierte verärgert auf Kubickis Aussage. Für einen Bundestags-Vize sei dies "eine unwürdige Einlassung", schrieb der SPD-Abgeordnete auf Twitter. "Ich wüsste auch, was über Herrn Kubicki gesagt wird. Aber ich erreiche noch mediale Präsenz ohne dass ich Kollegen beleidige."

Söder des Aufrufs zur Wählertauschung beschuldigt

15.02 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht sich mit drei Anzeigen konfrontiert, die ihn des Aufrufs zur Wählertäuschung beschuldigen. Wie der Spiegel berichtet, sollen problematische Aussagen des CSU-Politikers bei einem Wahlkampfauftritt in Schweinfurt zu den Anzeigen geführt haben. Dort hatte Söder die Zuschauer dazu aufgerufen, am Wahltag noch einmal das nähere Umfeld wie Oma, Opa, Tante oder Onkel nach den eigenen Wahlpräferenzen zu befragen. "Und wenn diejenigen sagen: 'CSU', sagen Sie: 'Sofort mit zum Wählen!' Und wenn sie sagen, sie schwanken noch bei einem anderen, sagen Sie: "Gute Idee, lass dir noch eine Woche Zeit, die Wahl ist erst nächste Woche.'", zitiert der Spiegel Söder.

Bundestagswahl: Die Spitzenkandidaten der Parteien Bundestagswahl: Die Spitzenkandidaten der Parteien Armin Laschet (CDU) wird für die Union als Kanzler- und Spitzenkandidat den Wahlkampf führen. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Spitzenkandidaten der Parteien Aktuell ist er Finanzminister, für die SPD möchte er ins Kanzleramt einziehen: Olaf Scholz.

Bundestagswahl: Die Spitzenkandidaten der Parteien Annalena Baerbock ist Spitzenkandidatin der Grünen und möchte als erste grüne Bundeskanzlerin die Regierung führen. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Spitzenkandidaten der Parteien Franktionsvorsitzende Alice Weidel und Bundessprecher Tino Chrupalla treten als Spitzenkandidaten-Team der AfD an. Foto: dpa

Bundestagswahl: Die Spitzenkandidaten der Parteien Christian Lindner ist das Gesicht der FDP. Daher ist es nur naheliegend, dass er die Partei als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führt. Foto: dpa



Bundestagswahl: Die Spitzenkandidaten der Parteien Die Parteivorsitzende Janine Wissler und Dietmar Bartsch sind das Spitzenduo der Linken. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Wählertäuschung ist nach Paragraf 108a des Strafgesetzbuches strafbar. Jemanden mittels falscher Terminangaben gegen seinen Willen vom Wählen abzuhalten, fällt ebenso darunter. Dabei ist unerheblich ob der Versuch erfolgreich war oder nicht. Genauso unerheblich ist es zudem, ob der Aufruf ernst gemeint war oder nicht. Die Polizei in Schweinfurt verwies gegenüber dem Spiegel darauf, dass es genüge, wenn der Aufruf "zumindest den Eindruck der Ernstlichkeit machen muss." Die Staatsanwaltschaft will nun überprüfen, ob ein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt.

14.38 Uhr: Die AfD-Fraktion im Stadtrat der südthüringischen Stadt Suhl hat laut "insuedthueringen.de" Anhänger dazu aufgerufen, dem umstrittenen CDU-Direktkandidaten Hans-Georg Maaßen ihre Erstsstimme zu geben. In einer Mitteilung des AfD-Fraktionsvorsitzenden Bernd Meinunger von Mittwoch heißt es, Maaßen sei ein "Verfassungsschützer" und "Beamter, der sich nicht für Parteipolitik missbrauchen" lasse.

Doch nicht jedes Thüringer AfD-Mitglied befürwortet den Aufruf. Der AfD-Direktkandidat des Wahlkreises, Jürgen Treutler, habe mehrmals abgelehnt, eine Empfehlung zugunsten der CDU abzugeben - ebenso wie AfD-Landeschef Björn Höcke.

Suhler #AfD ruf zur Wahl von Hans-Georg #Maassen auf. Der CDU-Bewerber sei ein "Verfassungsschützer" und Beamter, der sich nicht politisch misbrauchen lasse, so die AfD-Stadtratsfraktion.https://t.co/r8b4S2NIOo — Freies Wort (@freieswort) September 22, 2021

Wir starten einen neuen Blog zur Bundestagswahl. Alle bisherigen Nachrichten zur Bundestagswahl 2021 lesen Sie hier.

(fmg/dpa/afp)

