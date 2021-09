Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Ergebnis und Hochrechnung

Berlin Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie haben die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gewählt? Das Ergebnis im Überblick.

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Mecklenburg-Vorpommern hat am 26. September gleich zweimal die Wahl: In dem Bundesland an der Ostsee wird sowohl ein neuer Landtag gewählt, als auch über die Vertretung im Bundestag abgestimmt. Mecklenburg-Vorpommern ist nicht so dicht besiedelt wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Deshalb gibt es hier nur sechs Wahlkreise.

Insgesamt leben in dem Bundesland rund 1,6 Millionen Menschen. Rund 200.000 Bürgerinnen und Bürger leben in Rostock, die Landeshauptstadt Schwerin hat fast 100.000 Einwohner. Die Wahlkreise tragen die Nummern 12 bis 17.

Wie haben die Wahlberechtigten dort abgestimmt? Das erfahren Sie nach Auszählung der Stimmen am Sonntag an dieser Stelle. Vorher können Sie den aktuellen Umfragestand in der Grafik sehen.

Ergebnisse Bundestagswahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern: Diese Parteien treten an

Insgesamt sind 18 Parteien mit einer Landesliste bei der Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zugelassen. Das bedeutet, dass mit der Zweitstimme wählbar sind. Mit der Erststimme können nur die Vertreter von Parteien unterstützt werden, die als Direktkandidaten in einem der Wahlkreise aufgestellt wurden.

Diese Parteien können in Mecklenburg-Vorpommern mit Zweitstimme gewählt werden:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Bundestagswahl 2017: Ergebnisse

Mit 4,3 Prozent konnten Die Grünen 2017 in Mecklenburg-Vorpommern nur wenige Wählerinnen und Wähler überzeugen. An der Spitze lag – wie im Bundesschnitt auch – die CDU. Die Zweitstimmenanteile im Überblick:

CDU AfD Die Linke SPD FDP Grüne Sonstige 33,1 % 18,6 % 17,8 % 15,1 % 6,2 % 4,3 % 4,9 %

