Bundestagswahl in Brandenburg: Ergebnisse und Hochrechnung

Berlin Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie haben die Menschen in Brandenburg abgestimmt? Das Ergebnis im Überblick.

In Brandenburg wählen die Menschen bei der Bundestagswahl 2021 in zehn Wahlkreisen. Das hört sich erstmal wenig an, gibt es doch in Deutschland insgesamt 299 dieser Wahlbezirke. Deren geografische Größe orientiert sich aber immer an der Einwohnerzahl – denn ein Abgeordneter soll immer in etwa die gleiche Zahl Bürgerinnen und Bürger repräsentieren. Da Brandenburg nicht so dicht besiedelt ist wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, gibt es hier weniger Wahlkreise.

Sobald nach der Auszählung der Stimmen am 26. September das Ergebnis der Bundestagswahl in Brandenburg vorliegt, finden Sie dies hier. Bis dahin zeigt die Grafik die aktuellste bundesweite Umfrage.

Ergebnisse der Bundestagswahl in Brandenburg: Das ist der spannendste Wahlkreis

In Brandenburg wird es vor allem in einem Wahlkreis spannend: In "Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II" treten SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, seine Konkurrentin von den Grünen, Annalena Baerbock, und die ehemalige FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg gegeneinander als Direktkandidaten an.

Für alle drei ist der Einzug in den Bundestag aber sicher: Sie sind Spitzenkandidaten ihrer Parteien in Brandenburg, dürften also relativ verlässlich auch über die Landesliste per Zweitstimmen ein Mandat erringen. Lesen Sie mehr dazu: Baerbock gegen Scholz: Potsdam ist der spannendste Wahlkreis Deutschlands

Bundestagswahl in Brandenburg: Diese Parteien stehen zur Wahl

Welche Parteien lassen sich in Brandenburg mit der Zweitstimme überhaupt wählen? 19 Parteien stehen insgesamt zur Wahl. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, umso mehr Kandidaten und Kandidatinnen von der Landesliste ziehen in den Bundestag ein.

Diese Parteien treten mit ihrer Landesliste an:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Die Linke

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen

Alternative für Deutschland (AfD)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Volt Deutschland (Volt)

Bundestagswahl 2017: Ergebnisse

Innerhalb von vier Jahren haben sich die Stimmenverhältnisse in Brandenburg deutlich verschoben. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2017 im Überblick:

CDU AfD SPD Die Linke FDP Grüne Sonstige 26,7 % 20,2 % 17,6 % 17,2 % 7,1 % 5,0 % 6,3 %

(fmg)

