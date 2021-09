Bundestagswahl 2021 in Thüringen: Ergebnisse und Hochrechnungen

Berlin Am 26. September Bürger und Bürgerinnen in Deutschland einen neuen Bundestag. Die Wahlergebnisse für Thüringen finden Sie dann hier.

In Thüringen gibt es insgesamt acht Wahlkreise. Am 26. September haben die Menschen in Thüringen erneut zwei Stimmen um ihre Vertreter und Vertreterinnen im Bundestag zu wählen. Umfragen zufolge könnte in Thüringen, so wie auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt, die AfD die stärkste Kraft werden.

Alle Hochrechnungen, Prognosen und die Ergebnisse der Wahl am Sonntag für Thüringen finden Sie nach der Auszählung der Stimmen hier. Vorher zeigt die interaktive Grafik das aktuelle bundesweite Stimmungsbild.

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Thüringen: Diese Parteien treten an

Insgesamt 19 Parteien haben bei der Bundestagswahl in Thüringen eine Landesliste aufgestellt. Ihre Zweitstimme können Wählerinnen und Wähler daher an diese Parteien vergeben:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

DIE LINKE (DIE LINKE)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

V-Partei 3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei 3 )

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Das sind die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen in Thüringen

Die CDU wählte Christian Hirte auf Platz eins der Landesliste. Für die AfD tritt Stephan Brandner an, für die Linke die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und für die SPD Carsten Schneider. Die FDP hat Gerald Ullrich als Spitzenkandidaten gewählt, bei den Grünen ist es die Fraktionsvorsitzende im Bundestag Katrin Göring-Eckart.

Am 26. September werden viele Menschen gespannt auf den Wahlkreis 196 (Suhl, Schmalkeiden-Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg) schauen. Hier tritt der umstrittene frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen als Direktkandidat der CDU an. Er konkuriert mit dem Sportler und Biathlon-Olympiasieger Frank Ullrich (SPD). Der Ausgang der Wahl ist noch ungewiss. Für Aufruhr sorgte ein Aufruf des Vereins Campact an Ministerpräsident Bodo Ramelow und Susanne Hennig-Wellsow, ihre Wählerschaft dazuaufzufordern, ihre Erststimme strategisch an Ullrich zu vergeben, damit Maaßen nicht in den Bundestag einziehen könnte.

(csr)

