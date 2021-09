Markus Söder: Wie er doch noch Kanzler werden könnte

In der Union ist nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl ein Machtkampf ausgebrochen. Der Druck auf den angeschlagenen CDU-Chef Armin Laschet nimmt weiter zu – und könnte am Ende jenen Mann zum großen Sieger machen, den Laschet bei der Kanzlerkandidatur knapp besiegt hatte: den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Union kursiert ein Szenario, wie Söder doch noch Kanzler werden könnte. Es setzt voraus, dass Laschet zurücktritt und der CSU-Vorsitzende die Sondierungen mit FDP und den Grünen für ein mögliches Jamaika-Bündnis übernimmt. Dass er hier eine Führungsrolle beansprucht, hatte Söder am Montag in einer Pressekonferenz nach der Sitzung des CSU-Präsidiums klargemacht: Die Gespräche führt nicht einer allein“, sagte Söder. Den Plan, im Falle eines Scheiterns seines Konkurrenten Laschet, einen erneuten Vorstoß zu wagen, soll der CSU-Vorsitzende schon länger verfolgt haben.

Jamaika-Koalition: Formal stünde Söders Kanzlerschaft nichts im Wege

Gelänge es Söder, erfolgreich ein Bündnis mit FDP und den Grünen zu schmieden, stünde rein formal auch seiner Kanzlerschaft – die die erste eines CSU-Vorsitzenden wäre – nichts mehr im Weg. Denn der Kanzler wird auf Vorschlag der Bundestagsfraktion gewählt, ohne selbst dafür Mitglied im Bundesparlament sein zu müssen. Lesen Sie auch: Ampel oder Jamaika: Welche Koalition gibt Cannabis frei?

„Kanzler wird in Deutschland der, der eine Mehrheit im deutschen Bundestag hinter sich hat“, hatte Laschet am Montag gesagt. Er hatte damit sich selbst als Zweitplatzierten gemeint. Nun könnte es eine Art Prophezeiung für seinen Erzrivalen Söder werden. Lesen Sie mehr: Bundestagswahl 2021: Das sind die sechs größten Verlierer

Doch selbst wenn Laschet nun schnell zurücktreten würde, ist eine Kanzlerschaft von Söder alles andere als eine ausgemachte Sache. Zweifelsohne gibt es in der Union viele, die den 54-jährigen Franken nach wie vor für den besseren Kandidaten halten und sich durch das historisch schlechte Abschneiden der Union unter dem Kandidaten Laschet in dieser Konstellation bestätigt sehen.

Markus Söder: Manche sehen ihn mitverantwortlich für das Ergebnis der Union

Allerdings machen einige auch seine ständigen Sticheleien dafür mitverantwortlich, dass die Union kein besseres Ergebnis erzielte. Hinzu kommt, dass man in der Union einen „Königsmord“ eher nicht belohnt. Dass ein Parteivorsitzender weggeputscht wird und sich dies für den Putschisten auszahlt, wie 1995 für Oskar Lafontaine, der sich anstelle von Rudolf Scharping zum SPD-Chef wählen ließ, ist eher Teil der sozialdemokratischen Kultur.

Horst Seehofer konnte zwar 2008 Günther Beckstein als bayerischen Ministerpräsidenten beerben, ein Ziel, auf das er konsequent hingearbeitet hatte. Aber in Teilen der CDU ist das Misstrauen gegenüber Söder und die Abneigung, sich von einem Politiker der kleinen Schwesterpartei dominieren zu lassen und damit Eigenständigkeit einzubüßen, groß. Dennoch könnte es ihm gelingen, mit einer Charmeoffensive eine Mehrheit auf seine Seite zu bringen. Hilfreich wäre dabei die Aussicht, doch noch den bitteren Kelch der Opposition vermeiden zu können. Auch interessant: So divers ist der neue Bundestag – was sich verändert

5,2 Prozent der Zweitstimmen holte die CSU von Parteichef Markus Söder. Das Ergebnis wird zu dem der CDU addiert. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Allerdings müssten auch große Teile der Grünen und der Liberalen für Söder stimmen, was ebenfalls keineswegs sicher wäre. Die größte Hürde aber ist eine andere: Das Söder-Szenario setzt voraus, dass die SPD als stärkste Kraft nach der Bundestagswahl beim Versuch scheitert, mit FDP und den Grünen eine Ampel zu bilden.

Union: Kampf um den Fraktionsvorsitz im Bundestag

Entscheidend dürfte auch sein, was am Dienstagabend bei der ersten Sitzung der sich neu konstituierenden Fraktion von CDU und CSU passiert. In deren Vorfeld war es zum offenen Zwist zwischen dem bisherigen Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Armin Laschet gekommen. Der Grund: Laschet hatte am Wahlabend mit der CSU vereinbart, dass die Fraktion zunächst keinen neuen Vorsitzenden wählen wird und Brinkhaus kommissarisch im Amt bleibt. Damit hätte er diesen Posten für weitere Pläne zur Verfügung, wenn klar ist, ob die Union in die Opposition muss oder doch noch mit FDP und den Grünen eine Regierung bilden kann.

Doch das wollte Brinkhaus sich nicht bieten lassen. Bereits beim Treffen der CDU-Spitzengremien am Montag hatte er angekündigt, sich auf jeden Fall zur Wiederwahl stellen zu wollen. Der neue Fraktionschef wird zunächst für ein Jahr gewählt und dann noch einmal für die nächsten drei Jahre. Ein Versuch von Laschet, Brinkhaus am Abend in einem Vier-Augen-Gespräch umzustimmen, scheiterte. Auch interessant: Warum die AfD im Osten stark ist – und die Linke schwach

Ralph Brinkhaus (CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, spricht. Foto: dpa

Am Dienstag zeichnete sich ab, dass Brinkhaus nicht der einzige sein könnte, der Anspruch auf den Fraktionsvorsitz erhebt. Als mögliche weitere Anwärter kursierten in Unionskreise die Namen des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen, von Gesundheitsminister Jens Spahn und Friedrich Merz, der im Hochsauerlandkreis mit 40,4 Prozent der Stimmen ein Direktmandat erobert hatte und damit nach zwölfjähriger Abwesenheit wieder in den Bundestag zurückkehrt. Mehr zum Thema: Walter-Borjans: „Befragung der Mitglieder ist eine Option“

Markus Söder: Sein Verhältnis zu Merz gilt als unterkühlt

Für Söders mutmaßliche Kanzlerambitionen wird der Ausgang der Abstimmung eine wichtige Rolle spielen. Sein Verhältnis zu Merz ist unterkühlt, mit Röttgen soll er sich hingegen gut verstehen. Röttgen war im Januar gegen Laschet und Merz für die Wahl als CDU-Chef angetreten. Er hätte während seiner Bewerbung erkennen lassen, dass er bereit wäre, als CDU-Vorsitzender Markus Söder den Vortritt für die Kanzlerkandidatur zu überlassen – im Gegensatz zu Merz.

Dass es Armin Laschet doch noch gelingen könnte, ein Jamaika-Bündnis zu bilden und sich selbst zu retten, glauben inzwischen nicht mehr viele in der Union. Zu verheerend war das Ergebnis, dass er maßgeblich zu verantworten hat, zu geschwächt wirkt der CDU-Chef. Zugleich mehreren sich die Stimmen, die seinen Rücktritt fordern, wenngleich bislang noch aus der zweiten und dritten Reihe. Mehr zum Thema: Koalition: Wie viele Sitze für ein Bündnis benötigt werden

Armin Laschet: Unmut in der Union über den Kanzlerkandidaten wächst

Nach der sächsischen Jungen Union rief ihn auch die rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Ellen Demuth zum Rückzug auf. „Ich wünschte, dieser Tweet wäre überflüssig. Ich wünschte, es gäbe eine Selbsterkenntnis“, schrieb sie am Montag auf Twitter: „Nach der bedenklichen PK eben bleibt mir leider nur zu sagen: Armin Laschet, Sie haben verloren. Bitte haben Sie Einsicht. Wenden Sie weiteren Schaden von der CDU ab und treten Sie zurück.“

Rücktritt-Forderungen: Von diesen Kollegen bekommt Laschet heftigen Gegenwind Rücktritts-Forderung: Von diesen Kollegen bekommt Laschet heftigen Gegenwind

Demuth war von Röttgen während seiner Bewerbung um den CDU-Vorsitz als seine Chefstrategin vorgestellt worden. Dieser bemühte sich wiederum, den Eindruck zu widerlegen, er stünde hinter dem Frontalangriff. Am Montagabend sagte er in der ARD auf die Frage, ob er die Ansicht seiner ehemaligen Mistreiterin teile: „Nein, das sehe ich nicht so. Das ist die Auffassung von Ellen Demuth.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de