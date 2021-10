Panne bei Berlin-Wahl: Landeswahlleitung legt Einspruch ein

Do, 14.10.2021, 14.34 Uhr

Nach diversen Pannen bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 26. September will die Landeswahlleitung beim Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen das Wahlergebnis einleiten. In zwei Wahlkreisen habe es Verstöße gegen wahlrechtliche Bestimmungen geben, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten.