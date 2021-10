Auswärtiges Amt aktualisiert Reisewarnung für Libanon

Fr, 15.10.2021, 12.33 Uhr

Einen Tag nach den gewaltsamen Protesten mit mindestens sechs Toten in Beirut hat das Auswärtige Amt seine Teilreisewarnung für den Libanon aktualisiert. Am Donnerstag war es in Beirut zu gewaltsamen Protesten gekommen - mindestens sehcs Menshen starben.