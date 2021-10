Laschet entgegnet Merz: CDU "kein Sanierungsfall"

Sa, 16.10.2021, 11.41 Uhr

CDU-Chef Armin Laschet hat die Kritik seines Parteikollegen Friedrich Merz zurückgewiesen, die CDU sein ein "totaler Sanierungsfall". In der Opposition komme es nun darauf an, "nicht schrill" und "plump" zu werden, sagte Laschet beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster.