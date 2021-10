Berlin. Der Ex-US-Außenminister Colin Powell ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der pensionierte General wurde 84 Jahre alt.

Todesfall Früherer US-Außenminister Colin Powell an Covid-19 gestorben

Der frühere US-Außenminister Colin Powell ist tot. Der pensionierte General starb im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion, wie seine Familie am Montag via Facebook mitteilte.

Der Republikaner war von 2001 bis 2005 unter Präsident George W. Bush Außenminister der USA. Laut CNN war der 84-Jährige vollständig gegen Corona geimpft.

