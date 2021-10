Brasilien erinnert an 600.000 Corona-Tote - und sucht die Verantwortlichen

Di, 19.10.2021, 11.49 Uhr

Vor dem Parlament in Brasilia haben Aktivisten 600 weiße Tücher aufgehängt. Mit der Aktion wollen sie an die mehr als 600.000 Corona-Toten in Brasilien erinnern. Ein Parlamentsausschuss soll klären, wer die Verantwortung für die hohe Zahl trägt.